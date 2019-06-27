南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

创新传播红色文化的形式，尚德机构万人党课反响热烈

2019-06-27 10:57 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　在线教育公司尚德机构推出的“听党课，做公益”主题活动近日拉开帷幕。活动将党建活动与公益项目有机结合，是尚德机构依托自身互联网教育优势、创新传播红色文化的又一次探索。

　　据介绍，此次系列听党课活动从6月25日开始，至7月1日结束，共持续7天，利用每天中午时间授课半个小时。此次系列党课共分为“党史脉络篇”、“党建文化篇”、“党纪制度篇”三个篇章。这三个篇章之间相互贯通，史论结合，力求为学员提供一场充满获得感的精神“盛宴”。

　　为了打造更好的教学效果，尚德机构为此次党课活动安排了强大的师资阵容。任课的七位老师都是教学上的党员骨干，有2018年度尚德赛课大赛的冠军、尚德机构王牌讲师、集团培训师等。据统计，参与第一次直播党课的听课人数有11615人，直播听课总时长达到5437小时，直播评论区的评论条数达到了20533条。

　　在此次主题活动中，尚德机构充分发挥自身社区平台优势，将党课与公益项目相结合，开展对口帮扶活动，以传播社会正能量，传递温暖和感动。该活动采取社区互动集赞的方式，学员可以在线上社区置顶话题#听尚德党课，做尚心公益#发帖并参与互动，尚德机构党支部将统计所有参与者积攒的总积分数，每98个积分即可兑换一个公益爱心小礼物，这些爱心小礼物将被送到偏远山区的小朋友手中。同时，总积分排名靠前的参与者，还将登上尚德机构“光荣榜”，获得受邀加入“尚心”志愿者服务队等荣誉。

　　“办学16年的过程中，追求‘教育不是给予、而是点亮’，始终不忘初心，强调将用户、企业和社会三者关系有机地结合在一起。”尚德机构有关负责人表示，展望未来，尚德机构将发挥自身互联网教育的优势，让“用科技和人文重塑教育”的尚德机构新使命从梦想照进现实，继续履行好企业社会责任。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第12期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235