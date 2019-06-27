创新传播红色文化的形式，尚德机构万人党课反响热烈

在线教育公司尚德机构推出的“听党课，做公益”主题活动近日拉开帷幕。

在线教育公司尚德机构推出的“听党课，做公益”主题活动近日拉开帷幕。活动将党建活动与公益项目有机结合，是尚德机构依托自身互联网教育优势、创新传播红色文化的又一次探索。

据介绍，此次系列听党课活动从6月25日开始，至7月1日结束，共持续7天，利用每天中午时间授课半个小时。此次系列党课共分为“党史脉络篇”、“党建文化篇”、“党纪制度篇”三个篇章。这三个篇章之间相互贯通，史论结合，力求为学员提供一场充满获得感的精神“盛宴”。

为了打造更好的教学效果，尚德机构为此次党课活动安排了强大的师资阵容。任课的七位老师都是教学上的党员骨干，有2018年度尚德赛课大赛的冠军、尚德机构王牌讲师、集团培训师等。据统计，参与第一次直播党课的听课人数有11615人，直播听课总时长达到5437小时，直播评论区的评论条数达到了20533条。

在此次主题活动中，尚德机构充分发挥自身社区平台优势，将党课与公益项目相结合，开展对口帮扶活动，以传播社会正能量，传递温暖和感动。该活动采取社区互动集赞的方式，学员可以在线上社区置顶话题#听尚德党课，做尚心公益#发帖并参与互动，尚德机构党支部将统计所有参与者积攒的总积分数，每98个积分即可兑换一个公益爱心小礼物，这些爱心小礼物将被送到偏远山区的小朋友手中。同时，总积分排名靠前的参与者，还将登上尚德机构“光荣榜”，获得受邀加入“尚心”志愿者服务队等荣誉。

“办学16年的过程中，追求‘教育不是给予、而是点亮’，始终不忘初心，强调将用户、企业和社会三者关系有机地结合在一起。”尚德机构有关负责人表示，展望未来，尚德机构将发挥自身互联网教育的优势，让“用科技和人文重塑教育”的尚德机构新使命从梦想照进现实，继续履行好企业社会责任。