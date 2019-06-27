品牌企业提前2年预定技能人才

媒体采风团开始走访首站，初步见证广东技工教育的巨大变化和显著成效。

6月26日，“技能新时代 圆梦正青春”解码广东技工教育实现高质量就业——中央、省、市媒体采风行在广州启动（相关报道： 能新时代 圆梦正青春”解码广东技工教育实现高质量就业 ），逾30家中央、省、市媒体将前往广州、东莞、深圳、汕头、潮州5地技工院校，解码广东技工教育高质量就业密码。

启动仪式结束后，媒体采风团开始走访首站，初步见证广东技工教育的巨大变化和显著成效。

获奖大户：省机械技师学院

“能不能获奖要看省机械技师学院。”在广东省机械技师学院，这样的声音不绝于耳。世界技能大赛被誉为“技能界奥林匹克”，是最高层级的国际性职业技能赛事，代表了职业技能发展的世界先进水平。省机械技师学院是广东争取世界技能大赛奖牌的重要院校之一，也是世界技能大赛塑料模具工程、综合机械/自动化、数控车、数控铣、团体挑战赛等五个项目的中国集训基地。2015年第43届世界技能大赛，获得2金2铜的优异成绩，实现了我国世赛金牌零的突破；在2017年第44届世界技能大赛中，再次获得2金2银1铜的优异成绩，而该年我省技工院校共获得4金4银6铜2优胜奖。

媒体采风团参观省机械技师学院数控世赛集训基地

不仅如此，今年9月举行的第一届全国技工院校教师职业能力大赛，该院教师陈松宏、谢冠怀在比赛中分别获得了交通类和信息类两个项目比赛的一等奖，是广东省成绩最好的参赛院校。

而在刚刚结束的第八届全国数控大赛中，学院延续了在该项大赛成绩优异的传统，获得了6个一等奖，1个二等奖，1个三等奖，成为全国荣获金牌数最多、参赛人数最多、参赛项目最多、参赛成绩最好 的参赛单位。

22岁的张志斌，是第44届世界技能大赛塑料模具工程项目金牌获得者。2012年就读于广东省机械技师学院数控加工中心专业，他始终坚信“条条大路通罗马”，每个人成功的道路都不一样。图为张志斌分享夺冠盛况。

为社会培养优质劳动者：广州市轻工技师学院

凭借毕业生们扎实的技术能力和良好的职业素养，近几年，市轻工技师学院“500强企业”招聘月活动场面日益火爆，知名企业提前一至二年到学院抢人。如广州地铁提前两年招聘，组建2020、2021届广州地铁订单班，招聘人数每年超过100人。此外西门子、宝洁、一汽大众、广汽集团、燃气集团、唯品会等知名企业在5月份完成专场招聘，录取人数超过600人。

优良的就业率离不开学校的培育和同学们的努力，今天，媒 体采风团走进市轻工技师学院，见证同学们的创新成果

记者走进广州市轻工技师学院世赛木工集训基地，感受赛前紧张氛围

2019年，共有150家行业龙头企业、知名用人单位参与学院毕业生招聘会，为2020届2000多名毕业生提供近6000优质岗位。招聘的岗位也更加综合，3D打印设计、机器人操作、安全监控、网络工程师、系统结构师、大数据分析应用、跨境电商贸易、自动化控制、现代物流冷库仓储、平面设计、教师类岗位增多。薪资也稳中有升，北京泺喜教育科技有限公司最高薪资达到10000元/月，吸引不少同学咨询。福耀集团招聘代表表示：“我们和轻工保持着密切的校企合作关系，轻工毕业生在福耀很受欢迎！”

第十八次党代表、全国道德模范赵广军，也是市轻工技师学院的优秀毕业生

据悉，市轻工技师学院2016—2018年毕业生就业率分别为99.1%、98.7%、99.3%，学生们的选择同样丰富，2016—2018年企业求人倍率为1:7.8、1:8.1、1:8.2。在2018年市人社局关于2015—2017年广州市技工院校就业质量调查中，我院就业率、求人倍率在市属六所技师学院均排名第一。

国际化标准办学：东莞技师学院

2019年2月26日，毕业于东莞市技师学院14级中德机电的于吉东顺利抵达德国萨克森州，作为机电师正式入职德国萨克森州卡门茨戴姆勒全资入股的子公司Accumotive GmbH＆Co（简称AC公司），在带薪进行两个月的德语强化学习后正式上岗工作，并享有和德国当地员工同等的晋升深造机会。

近年来，东莞技师学院率先在广东全面开启与德国、英国、美国、加拿大、澳大利亚、中国台湾等国家和地区的职业教育合作，引进职业教育发达国家培养标准、培训方法、教师培养标准和职业资格证书，走“技能+学历+国外证书“的高技能培养特色办学之路，开办了中德、中英、中美、中加、中澳等国际合作班和台湾课程班共计84个，涉及专业25个，在校人数2292人。

学院中德合作办学德国就业通道已打开。2018年6月19日，广东省人社厅与德国联邦劳动局签署了《关于中德合作培养高技能人才的备忘录》，双方共同合作培养具有国际化水准的高技能人才，取得德国IHK职业资格证书学员，可到德国就业，享有当地国民同等的工作环境和薪资待遇。

与于吉东一道，东莞技师学院14级中德机电和中德汽车机电两个专业共10名毕业生正式入职AC公司。3月24日，德国联邦劳动局组织专员赴东莞技师学院，面向应届中德班毕业生展开了为期6天的面试遴选工作，33名中德班学生顺利通过面试并将于近期前往德国就职和深造。

东莞技师学院中德国际班一体化实训车间学习安排表

中德国际班学生正在学习理论

中德国际班实训现场

“校企合作“是学院发展的两大驱动力之一，东莞技师学院与戴姆勒股份公司、天弘集团、京东、创科集团等优质企业开办了81个冠名班，打造招生即招工的培养方式，实现毕业生与企业岗位无缝对接。冠名班的学生拥有”在校为学生，在企业为学徒“的双重身份，在校期间企业每月生活补贴600-1000元，在企业实习教学期间补贴每月1200-1800元，最后一个学期实习期间待遇与同岗员工相同。冠名班学生毕业后可另择职业，也可留在企业，企业另行发放就业补贴。冠名班的教学课程由学院和企业根据专业技术岗位实际要求共同制定，实行工学结合。

此外，学校还与企业在校内共建学习型工厂，改变过去理论教学与实践教学分开的做法，打造与企业生产环境相同的教学环境，建立“课堂教学+校内学习型工厂培训+企业岗位实习“的双元培养模式，培养学生解决企业生产实际问题的能力，实现教学培养与企业需求的精准对接。先后与固高科技、中科蓝海、华研电子等18家企业共建了15个学习型工厂。

双管齐下，东莞技师学院在就业率达到99%以上。2019年，来自东莞市及周边地区351家优质企业来学院招录顶岗实习生，参会企业88％是东莞本土企业，用工范围覆盖了学院所设全部专业，共提供10058个岗位争抢学院3020名毕业实习生。企业提供的岗位数与学院顶岗实习生之比约为3∶1，“抢人争夺”尤为激烈。招聘岗位涉及从基层员工到企业高管，待遇从3500~7000元/月不等，平均待遇为4500元/月左右。数控设备操作员、应用工程师、工程研发管理师等岗位甚至给出高达8000-12000元的实习月薪争抢国际合作班毕业生。