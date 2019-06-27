厉害了！深大这个“学霸班”六成毕业生入读世界名校

深大高研院理工创新实验班第二届本科毕业生58人。截至目前，约60%的毕业生被境外知名高校录取，获得深造机会，其中约80%的毕业生获得世界排名前50大学的博士或硕士录取。

毕业生八成继续深造，约六成被海外名校录取……毕业季，深圳大学高等研究院（以下简称“深大高研院”）理工创新实验班因为毕业生亮眼的表现而备受瞩目。据悉，深大高研院理工创新实验班第二届本科毕业生58人。截至目前，约60%的毕业生被境外知名高校录取，获得深造机会，其中约80%的毕业生获得世界排名前50大学的博士或硕士录取。

学生在美国访学

六成毕业生去海外名校深造

在今年的毕业生中，约六成获得了海外名校的录取通知，包括牛津大学、加州大学伯克利分校、哥伦比亚大学（常春藤名校）、布朗大学（常春藤名校）、约翰·霍普金斯大学、伦敦大学学院（UCL）、悉尼大学、昆士兰大学、麻省大学阿姆斯特分校、纽约州立大学石溪分校、墨尔本大学、加州大学圣迭戈分校、莱斯大学、兰卡斯特大学、密歇根大学安娜堡分校、鲁汶大学、香港大学、香港中文大学等，不少同学还拿到了全奖。

此外，还有约20%的毕业生选择继续在国内攻读硕士学位，包括深圳大学、中国科学院大学、华中科技大学等。另有约20%的毕业生选择就业，均被腾讯、杜比实验室国际技术服务有限公司、深圳市宝安区教育局等国内外知名企业或事业单位录用。

本科生科研能力获认可

无论是选择名校深造还是名企就业，深大高研院理工创新实验班毕业生们的科研水平实力都广泛得到了认可。截至目前，深大高研院第一届和第二届本科毕业生在核心期刊上共发表26篇高水平论文，其中发表在中科院JCR一区的文章15篇（影响因子平均在7.0左右）、二区文章2篇，部分文章还作为封面刊登在学术杂志上。近期，深大高研院2015级本科生毕业生王展鹏和张仕锐同学受邀在凝聚态物理领域老牌期刊physica status solidi (RRL)（影响因子：3.721, JCR Q1区）上发表特邀综述论文，彰显了高等研究院本科生卓越的科研水平和实力。

化学专业大四毕业生陈旭鸿就是一个不折不扣的“学霸”，大学期间曾获得深圳大学荔园卓越之星提名奖、荔园之星、拔尖创新人才奖学金一等奖、学习之星一等奖、优秀学生干部一等奖等。基于自己的专业兴趣，他大三选择学习高分子物理方向，从理论到实验的研究过程中他自主搭建实验平台，顺利完成本科毕业论文设计，并将课题组和自己的研究成果在国际会议上展示。如今，获得全奖的他即将到美国马萨诸塞大学阿姆斯特分校继续攻读高分子科学与工程专业博士学位，跟随知名教授Murugappan Muthukumar做聚电解质的相关理论基础研究。

即将赴美国哥伦比亚大学读的2015级数学专业毕业生胡文凯除了在高研院学习数学专业，还辅修了金融学，并在此过程中渐渐找到了自己的研究方向——利用数学模型在金融市场中进行量化分析。她还经常走出校园，到金融市场中通过实习来锻炼能力。扎实的理论基础和丰富的实习经验，最终帮助她拿到了常春藤名校的“入门券”。

高等研究院名师讲堂

拔尖人才培养，不仅仅是“学霸”

深大高研院的毕业生不仅个个是“学霸”，还有很多多才多艺的“多面手”。2015级理工创新实验班物理专业的张仕锐同学，本科期间参与若干科研项目并参与发表SCI论文9篇，均属JCR Q1，还在大一时加入深圳大学高等研究院学生会，参与高等研究院招生宣传片拍摄工作，担任导演及编剧，并获得学院资助前往美国马里兰大学参与暑期师生交流项目。目前，张仕锐已收到香港中文大学、香港城市大学的录取通知。

由于盛产“学霸”和人才，深圳大学高等研究院已成为一个拔尖人才培养基地。副院长韦阳介绍，该院是一个包含本科与研究生（硕士和博士）培养、侧重交叉学科教学与研究的校内综合办学单位，进行基础学科拔尖创新人才培养。作为深圳大学内部探索全面改革创新的学术“特区”，深大高研院与香港和海外著名高校合作，借鉴国外研究型大学通行的管理模式，引进具有一流视野的资深教授和发展潜力的青年教师，营造与国际接轨的学术氛围和培养环境，开展卓越的教学、研究和管理工作。截至2019年6月，深大高研院共有各级高层次人才近30名担任专职教授，境内外聘请的全职授课教师4名，博士后及专职研究人员54名（含外籍17名），所有专职教师都是独立研究员。