北师港浸大：广东省多元化招生

2019年北师港浸大广东省填报志愿指导会于2019年6月27日（星期四）19：00开始

2019年北师港浸大广东省填报志愿指导会

时间：2019年6月27日（星期四）19：00开始

地点：广州市第十六中学电教楼二楼大礼堂（广州市中山二路37号）

咨询电话：18575611890

大学概况

北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院（Beijing Normal University-Hong Kong Baptist University United International College，中文简称：北师港浸大，英文简称：UIC）是北京师范大学与香港浸会大学于2005年在广东珠海携手成立的首家“内地与香港合作办学”的高校，是中国第一所推行博雅教育的新型国际化大学。UIC采用校董会领导下的校长负责制和香港高校管理模式，由全国人大常委会前副委员长许嘉璐教授任校董会主席，中国科学院院士汤涛教授任校长。

学校设有工商管理、人文与社会科学、理工科技、文化与创意四个学部，开设二十多个本科专业，实施四年全英文教学，所有课程均通过香港浸会大学严谨的课程评审。学校拥有一支来自三十个国家和地区的优秀师资队伍，在校生约六千人。学生成绩合格毕业时获颁香港浸会大学学士学位证书和国家教育部电子注册的北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院本科毕业证书，在内地、香港及国际范围均获认可。北师港浸大毕业生近七成前往欧美、澳大利亚、亚洲等多个国家及地区深造，其中超过一半毕业生进入全球前100强高校和中国香港八大公立高校继续深造，攻读硕士或博士学位。参与就业的毕业生也深受跨国企业、国企以及公共组织等机构青睐。

办学特色

博雅教育，全英文教学，国际化课程，全球师资，全人教育，香港浸会大学教学质量保障体系，毕业获颁香港浸会大学学士学位证书和北师港浸大本科毕业证书。

报考须知

一、“本科提前录取”批次非军检院校录取

6月末，考生通过广东省高考志愿填报系统，在“本科提前录取”批次的非军检院校栏填报UIC。

7月上旬，分文、理科按考生的高考成绩择优录取。

8月底，新生开学。

注：2019年报考金融数学专业的考生，数学单科成绩要求100分或以上。

二、“自主招生等院校”综合评价录取

1.广东省高中毕业生（含往届毕业生）；

2.学业水平考试各学科成绩都达到C级或以上；

3.对于报考我校2019年自主招生等院校综合评价的广东省考生，原则上要求高考成绩须达到高分考生优先投档线。对于在我校入学测试中表现特别优秀的考生（即我校全英文入学测试满分225分，入学测试成绩达到200分或以上的考生），可在高分考生优先投档线下30分（含30分）以内投档。

综合成绩构成及计算方法如下：

综合成绩满分750分，高考成绩按60%的比例计入，满分450分；UIC入学测试成绩占30%，按实际成绩计入，满分225分；高中三门学业水平考试成绩占10%，按《学业水平考试成绩计入表》等级对应方式计入，满分75分。

2018年文科综合评价总分录取线：587.6分

2018年理科综合评价总分录取线：556.8分

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学校地址：广东省珠海市香洲区唐家湾金同路2000号

邮政编码：519087