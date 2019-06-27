高考填报志愿，这些志愿模式和名词解释一起来了解

2019年高考成绩及控制分数线已公布，考生的志愿填报也随即提上日程。目前高考主要实行哪些志愿模式？何谓批次线、调档线、录取线？小编带大家一起了解一下↓↓

2019年高考成绩及控制分数线已公布，考生的志愿填报也随即提上日程。目前高考主要实行哪些志愿模式？何谓批次线、调档线、录取线？小编带大家一起了解一下↓↓

平行志愿

特点：平行志愿，即一个志愿中包含若干所平行的院校。是指考生在填报高考志愿时，可在指定的批次同时填报若干个平行院校志愿。录取时，按照“分数优先，遵循志愿”的原则进行投档。省级招办按上线考生成绩从高到低进行排序，分数高的学生先投档。 某一个考生投档时，先看其成绩是否够A院校提档线；如不够，再看B院校；如此类推，直到检索到考生分数符合的志愿院校后，将其投档至该院校，档案一旦投出，即不再检索该生其它志愿。

填报技巧：在检索考生志愿前，首先将所有考生分科类按总分从高到低排序。投档检索时，先检索排在第一位考生所填报若干个院校志愿，依志愿顺序确定投档。再检索排在第二位考生所填报的若干个院校志愿，以此类推。

考生所填报的若干个院校志愿有逻辑顺序。检索考生所填报的院校志愿时，是按逻辑顺序即A、B、C、D……院校依次进行的。当考生总分符合首先被检索到的A院校投档条件时，且A校有计划余额，该生即被投到A院校。可以采取“冲一冲”“稳一稳”“保一保”“垫一垫”的策略，各志愿院校之间拉开适当梯度。

顺序志愿

特点：顺序志愿是指在同一个录取批次设置的多个院校志愿有先后顺序，如第一志愿、第二志愿等，每个志愿只包括一所院校。顺序志愿的投档原则是“志愿优先，从高分到低分”，把考生的高考志愿作为录取投档的第一要素，最大程度地满足考生的志愿要求。顺序志愿投档时，对选报同一志愿院校的考生按院校确定的录取原则、调档比例从高分到低分进行投档，也就是说每所院校各排各的队。

填报技巧：顺序志愿的投档原则是“志愿优先，从高分到低分”。对选报同一志愿院校的考生按院校确定的调档比例从高分到低分进行投档，第一志愿录取结束后再进行第二志愿投档录取。举个例子来说，一旦考生将某高校放在第二志愿，即使你分数再高，如果该校一志愿已经招满了且不预留招收二志愿的名额，你的档案也不会投向该校。

院校专业组

特点：院校专业组由院校根据人才培养需要和不同专业(含专业或大类)的科目要求设置，是本科志愿填报与投档录取的基本单位。一所院校可设置一个或多个院校专业组，每个院校专业组内可包含数量不等的专业。同一院校专业组内各专业的科目要求须相同。同一院校科目要求相同的专业可分设在不同的院校专业组中，但这些院校专业组的科目要求必须相同。目前上海施行院校专业组志愿模式。未来福建、江苏、广东、湖南、湖北等5省也将实行此种填报方式，具体以本省当年规定为准。

填报技巧：传统的志愿设置是以一所学校为一个志愿单位，每个学校下可以填报若干个专业志愿和是否服从专业调剂意愿；“院校+专业组”模式则以一个院校加一个专业组为一个志愿单位。将每一个志愿细化到专业组。考生根据自己的意愿可以直接选择志愿为某个学校的某个专业组，专业调剂限于同一专业组内调剂。

考生可以根据本人实际情况，结合兴趣、爱好，合理选择各批次具备填报资格的志愿，填报时应仔细阅读相关院校的招生章程规定，须对照院校专业组的科目要求填报志愿。

专业（类）+ 学校

特点：“专业（类）+院校”模式，采取一所院校一个招生专业（类）为一个志愿，实行平行志愿投档的统一录取模式。考生既可以选择不同高校的同一专业，也可以选择同一所高校的不同专业，还可以选择不同专业下的不同高校。

目前浙江高考普通类实行专业平行志愿。未来河北、辽宁、重庆等省也将实行此种填报方式，具体以本省当年规定为准。

填报技巧：“专业（类）+院校”平行志愿模式。是新高考招生同一类别、同一段次中若干具有相对平行关系的专业(类)志愿，以一所院校的一个专业(类)为志愿单位，按照“分数优先、遵循志愿”进行投档。不同于以往以院校为志愿单位投档的院校平行志愿，专业平行志愿投档时，直接投档到某院校某专业(类)，不存在专业服从调剂，考生也不用担心被调剂到自己不喜欢的专业。

批次录取控制分数线

批次录取控制分数线又称省控线或批次线，是由省级招生考试机构根据当年全省考生高考成绩和招生计划，将全省考生分类别从高分到低分排序，综合各种因素后按一定比例分批次分别划定录取考生的最低投档分数标准。录取控制分数线也就是我们通常说的一本线、二本线等。招生院校只能在本院校所在批次录取控制分数线以上录取考生，只有高考成绩达到或超过批次线的考生（通常称“上线考生”）档案，才有可能被投档到高校，由高校选择录取。

院校调档分数线

院校调档分数线又称调档线，是省级招生考试机构以招生院校为单位，按招生院校同一科类（如文科或理科）招生计划数的一定比例（如105%或120%），在对第一志愿投档过程（平行志愿的第一轮正式投档）中自然形成的投档给院校的最低投档分数。省教育考试院根据普通高校在本省的招生计划数和投档比例计算出应投档数，按相应规则投档后，向院校所投考生档案的最低投档分数就是学校的调档分数线。每一所院校都有自己的调档分数线，通常情况下，许多院校调档分数线往往高于批次线。一个考生选报了某高校，能不能被录取，首先取决于他的成绩是否达到了这所学校的调档线。

院校最低录取分

由于院校在提档过程中是按照招生计划数的一定比例（一般在105%或120%以内）提档，因此，在生源充足的情况下，必然会有考生因为各种原因不能被录取，那么被录取考生的最低的分数即为最低录取分。而该校某专业所录取考生的最低分数就是该校该专业的专业录取线。一般来说，实录线≥调档线≥批次线。

但有时自主招生、定向就业生、少数民族预科等特殊类型招生由于招生政策所致，会使院校的最低录取分下降。对此应区别对待。

（来源：阳光高考信息平台）