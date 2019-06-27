对外经济贸易大学 今年在粤计划招79人

多年来，学校坚持国际化的办学特色，以“宽基础、复合型、创新型”为人才培养目标，经过探索与实践，逐步形成了以主辅修制为主体的“外语+财经”“外语+管理”“国内+国外”等多种人才培养模式，向国家输送大批高素质、创新型、国际化人才，服务企业“走出去”、服务国家“一带一路”倡议。

对外经济贸易大学是教育部直属的全国重点大学、国家“211工程”首批重点建设高校，由教育部和商务部共建，是国家“双一流”建设高校之一。目前拥有经、管、法、文、理、工六大学科门类，是以国际经济贸易、法学（国际经济法）、金融学、工商管理、外语（商务外语）、会计、保险、精算等优势专业为学科特色的多科性财经外语类大学。

多年来，学校坚持国际化的办学特色，以“宽基础、复合型、创新型”为人才培养目标，经过探索与实践，逐步形成了以主辅修制为主体的“外语+财经”“外语+管理”“国内+国外”等多种人才培养模式，向国家输送大批高素质、创新型、国际化人才，服务企业“走出去”、服务国家“一带一路”倡议。

学校本科生有众多国际交流机会，短期交流、长期交换、海外实习，同时还有“暑期学校项目”必修学分，在校便可学习海外知名学者课程，体验“不出国的留学”。一般在入学后学院内有实验班选拔、大一下学期有语言类专业转入阶段、大二上学期有非语言类专业转入阶段，同时还有大类专业分流，相当于有4次转专业机会。学校主要推荐学生攻读辅修双学位，共设置了国际经济与贸易、金融学等24个辅修专业，19个双学位，培养复合型人才也是学校的重要目标。

对外经济贸易大学素有“中国最好就业大学”之一美誉，2018年本科就业率达99.43%。就职金融行业人数最多，银行系统居首位；在会计、审计和IT行业就业比例较高，包括四大会计事务所、华为、阿里巴巴等。去年学校共有24名学生到国际组织实习任职工作，包括欧洲联盟、联合国开发计划署、联合国工业发展组织等。

对外经济贸易大学学生出国比例连续多年占据全国高校榜首，每年超过三分之一的本科毕业生选择到海外深造。到TIMES世界大学前50名大学深造占比36.60%，到QS世界大学排名前50学校深造占比46.27%，留学目的地主要分布在美国、英国等地。深造院校质量层次较高，具体学校包含芝加哥大学、帝国理工学院、哥伦比亚大学等。

国内读研占本科总人数24.60%，除考取或保送本校读研外，录取对外经济贸易大学毕业生前三位的学校分别为北京大学、中国人民大学和清华大学，“双一流”高校录取对外经济贸易大学毕业生占比97.33%。

2019年对外经济贸易大学在广东招生计划本科批次共计划79个，文科计划33个，理科计划46个，包含经济、管理、法学、文学、理工所有的优势专业；提前项批次计划120个，包含德语、法语、日语、希腊语等优势专业。考生还可通过自主招生、高水平艺术团、高校专项进入对外经济贸易大学，特殊类型计划不列入统招计划。

招生专业方面，2019年学校继续实行相近专业同学院内的大类招生，坚持通识教育和专业相结合的理念，目前共有包括经济学类、金融学类、工商管理类等九个大类。同时有国际组织人才基地班实验班招生以及金融数学、精算学、大数据等具体专业招生。

录取规则方面：第一，对外经济贸易大学面向各省市的调档比例一般为100%，根据生源情况略有微调，服从调剂且符合高考体检要求，无特殊情况一般提档不退档。第二，学校在各省市地区继续取消专业级差，在专业录取过程中，继续保持分数优先的形式来进行录取；第三，对英语口试方面没有要求，出现同分根据不同科类参考数学或英语成绩；第四，除中国语言文学类只招收文科生，量化金融实验班、金融数学、精算学、数据科学与大数据技术、电子商务类等只招收理科生，其他专业文理兼收。

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对外经济贸易大学仅有一个校区，毗邻鸟巢、水立方、国贸CBD，环境优美，欢迎各位考生报考！