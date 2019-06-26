机不可失，免费咨询！普通高校招生线上咨询约定你

6月26 -30日，由广东省教育考试服务中心主办的广东省2019年普通高校招生线上咨询会已启动。

6月26 -30日，由广东省教育考试服务中心主办的广东省2019年普通高校招生线上咨询会已启动，正火热进行中，机不可失时不再来！最权威的政策解读、最及时的招生咨询、最便捷的线上互动……等你来提问！

问什么？

普通高等学校招生的政策解读、常见问题等，请私信【广东省教育考试服务中心】南方号。（由于当前留言数量过多，可能无法及时回复，请尽量前往高校咨询区咨询）

普通高等学校录取办法、特色专业、课程设置等各院校具体信息，请私信具体招生院校南方号。

考生及家长留言时间

6月26 -30日每天 8:00-12:00

快捷参与方式

1.打开【南方+客户端】，点击下方菜单栏【服务】

2.下滑至【综合服务】，点击【招生咨询】

3.搜索框搜索【学校名】或直接找到菜单中学校名

4.点击【马上咨询】，与高校招生办进行留言咨询

一般参与方式

1. 扫描下方二维码，点击订阅，并完成下载。

2.搜索【广东省教育考试服务中心】，进入【广东省教育考试服务中心】南方号主页，了解“广东省2019年普通高校招生线上咨询会”活动详情。

3.广东省教育考试服务中心主页，点击【咨询会矩阵】，了解参与活动的学校名单并进入学校主页。

4.招生院校主页，点击【私信】，留言咨询。

如何查看相关院校招生办的回复？

1.打开【南方plus】客户端，点击右下角【我】。

2.点击【我的消息】-【私信】，查看招生办老师的回复。

温馨提示

在活动留言时间内发出的留言提问，各院校招生办将在6月30日前回复。

在非活动留言时间发出的留言提问，各院校招生办老师将根据具体情况，安排时间回复。