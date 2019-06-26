开课啦！“策展课——策展与设计”展览深圳开幕

深圳华·美术馆主办的“策展课——策展与设计”展览2019年6月22日开幕，展期持续到9月8日。

南方网讯（全媒体记者/杨智明）深圳华·美术馆主办的“策展课——策展与设计”展览2019年6月22日开幕，展期持续到9月8日。华·美术馆邀请崔灿灿作为发起人，以策展与设计为主题，由37位（组）艺术家和8位策展人组成，以艺术作品展出及策展方案输出的双线并行方式进行呈现。开幕翌日，发起人崔灿灿还带来“我们在参与“系列讲座第63讲”策展故事的魔方”主题讲座。

本次展览邀请37位（组）来自不同类型的艺术家和项目提供其代表性作品，包括绘画、装置、雕塑、影像等。展览将以这些艺术作品作为基础素材，邀请8位策展人对本次展览提供不同的各自方案，通过各自的学术背景和观念构思，将37件作品和项目进行重构式的组合，形成全新的展览叙述文本进行展出。展览利用华·美术馆三层楼全部展厅呈现，由发起人崔灿灿预先策划作品的陈列和动线方案，一共分为五个单元结构。

“策展课——策展与设计”是基于策展学科的讨论而展开的项目，策展需要对整个展览进行全方位及跨领域的研究和统筹，是对展览中每一件单独存在的作品进行深入内化后的新产出。发起人崔灿灿认为：“策展既放大某件作品的含义和功能，也赋予一件作品在整个展览中全新的位置和属性。于是策展成为一种“设计”，这个设计包含意义的解释、观念的构思、场景的设定，或是一个海报、一个布展图纸。”华·美术馆作为国内第一个以“设计”为主题的美术馆，首次以展览的形式和课程的表现方式去探讨策展这门学科的设计意义，是鉴于当下 “策展”潮流化和策展学科的日趋热门的一种理性思考。

展览期间，在实体展览不变的前提下，8位策展人将陆续提供各自方案，不断丰富他们各自对展览叙述方式和陈列方式的思考与设想，并于展览后期呈现策展方案最完备的状态。9月初展览闭幕前将举行为期2日的闭幕研讨会，邀请策展人对其策展方案和思考轨迹进行分享与讨论，共同探讨和反思策展的功能及价值。