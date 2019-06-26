6月26日，“技能新时代 圆梦正青春”解码广东技工教育实现高质量就业——中央、省、市媒体采风行启动仪式暨技能菁英见面会在广州举行，广东省人力资源和社会保障厅副厅长杨红山出席活动并为采访团授旗，逾30家中央、省、市媒体参加活动。

6月26日，“技能新时代 圆梦正青春”解码广东技工教育实现高质量就业——中央、省、市媒体采风行启动仪式暨技能菁英见面会在广州举行，广东省人力资源和社会保障厅副厅长杨红山出席活动并为采访团授旗，逾30家中央、省、市媒体参加活动。

据介绍，2018年全省技工院校毕业生总数16.14万人，实现就业人数15.91万人，就业率高达98.57%。今年，各技工院校的毕业生招聘会更加火爆，很多专业的毕业生每人有3-5个就业岗位可以选择，专业对口率非常高。技校毕业生可胜任技术岗位、储备管理岗位工作，也可实现自主创业。目前，技校毕业生月平均收入可达4000元以上，在大型知名企业实习期的待遇可达6500元/月以上，部分月薪超万元，企业认可度高，已逐步实现高质量就业、体面就业。广东技工院校就业有三大优势，一是技能人才需求旺盛，高技能人才求人倍率达2.0；二是技工教育坚持就业导向，重视实践教学、技术技能训练，让学生掌握一技之长；三是校企合作的办学制度打通了“从学校到企业”的最后一公里，与大批知名企业包括世界500强企业实现了深度合作。

在技能菁英见面会上，来自不同行业的技工院校优秀毕业生分别讲述了各自技能圆梦的励志故事。他们中有人荣获过世界技能大赛金牌，凭着过硬技术和丰富经验留在技工教育和技能竞赛一线，成为了优秀教师和竞赛教练，被评为国务院特殊津贴专家，为广东高技能人才培养贡献力量；有人利用扎实的技能投身创业热潮，企业发展欣欣向荣的同时，积极吸纳母校优秀毕业生就业；有人不忘初心，带领团队研发了多项行业领先的技术；有人积极奉献社会服务事业，成为道德楷模。

据了解，目前广东共有技工院校156所，其中技师学院36所，在校生54.3万人，约占全国的1/6；在校生人数、高技能人才年培养量、国家级职业技能竞赛和世界技能大赛获奖牌人数、获全国教学成果一等奖数量等多项主要指标居全国第一；广东选手代表国家参加4届世界技能大赛，累计获得7金7银11铜13个优胜奖，奖牌总数超过中国代表团的一半。广东技工教育被人力资源和社会保障部誉为全国的“一面旗帜”。

此次采风行活动将持续约一周时间，从广州出发，深入东莞、深圳、汕头、潮州等市的技工院校和企业，通过中央、省、市媒体的深度挖掘，充分展示广东技工教育高质量发展和技能人才培养工作的显著成效，打造广东技工教育品牌。进一步弘扬工匠精神，在全社会营造崇尚技能、学习技能的良好氛围，加快建设规模宏大、技能精湛的南粤工匠队伍，为粤港澳大湾区的建设乃至全国的经济社会发展作出积极的贡献。