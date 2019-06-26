聚焦粤港澳大湾区资历框架建设，共谋三地教育交流合作

6月25日至26日，广东省教育厅在广东珠海组织召开了粤港澳资历框架建设三方研讨活动。

6月25日至26日，广东省教育厅在广东珠海组织召开了粤港澳资历框架建设三方研讨活动。教育部职业技术教育中心研究所、广东省人力资源和社会保障厅、香港特区政府教育局、澳门特区政府教育暨青年局、澳门特区高等教育局、珠海市教育局、广东开放大学、香港职业训练局、香港资历架构秘书处、香港学术及职业资历评审局等单位负责同志及《国家资历框架在职业教育领域的研究与实践》项目组成员、有关院校代表、知名专家和业界代表等80多人参加了会议。

开幕式上，教育部刘宝民副所长、广东省教育厅邢锋副厅长、香港特区政府教育局蔡若莲副局长和澳门特区政府教育暨青年局老柏生局长、澳门高等教育局曾冠雄代局长分别作讲话。珠海市教育局陈智霖调研员、广东开放大学党委书记罗海鸥研究员作为承办单位领导致辞。

刘宝民在讲话中指出，2019年1月，国务院印发了《国家职业教育改革实施方案》，明确提出“推进资历框架建设，探索实现学历证书和职业技能等级证书互通衔接”，“加快推进职业教育国家‘学分银行’建设，”“有序开展学历证书和职业技能等级证书所体现的学习成果的认定、积累和转换，为技术技能人才持续成长拓宽通道。”“在有条件的地区和高校探索实施试点工作，制定符合国情的国家资历框架”，“深化复合型技术技能人才培养培训模式改革，借鉴国际职业教育培训普遍做法，制订工作方案和具体管理办法，启动1+X证书制度试点工作”。在当前贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》的背景下，举办粤港澳大湾区资历框架研讨活动，可谓正当其时、大势所趋。他对广东开展资历框架研究与实践给予了充分的肯定，希望粤港澳三方贯彻落实国家《粤港澳大湾区建设规划纲要》，协力推进粤港澳资历框架对接，助推粤港澳大湾区建设。

邢锋在讲话中强调，粤港澳大湾区是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家战略，是新时代推动形成我国全面改革开放新格局的新举措，是推动“一国两制”事业发展的新实践，对广东深化改革、扩大开放具有重要的里程碑意义。他指出，加强粤港澳资历框架合作是一项重要的任务，是落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》，实现规则对接的重要途径，对拓展粤港澳大湾区教育交流合作的广度和深度，探讨协同发展的体制机制和共建共享平台，实现各级各类教育衔接沟通和湾区人才有序流动，服务全民终身学习，助推“一带一路”国际合作，提升粤港澳大湾区教育发展水平，具有重大的现实作用和深远的历史意义。他认为，广东首发终身教育资历框架，为粤港澳资历框架对接提供了条件，为探讨构建粤港澳大湾区资历框架奠定了基础，他希望粤港澳三方加强沟通协调，形成有效的合作机制，共同为推动粤港澳大湾区建设贡献智慧和力量!

研讨会上，广东省教育厅、香港特区政府教育局、澳门特区政府教育暨青年局、澳门高等教育局分别签订《粤港资历框架合作意向书》《粤澳教育培训及人才交流合作意向书》，这意味着粤港澳三方教育合作进入新的阶段。

会议期间，教育部学位与研究生教育发展中心原主任王立生、北京师范大学张伟远教授、广东终身教育学分银行管理中心主任李江研究员、香港资历架构秘书处总经理黎英伟、香港学术及职业资历评审局总干事周庆邦、香港职业训练局质素保证及评审事务处处长卓振贤博士、香港资历架构汽车业行业培训咨询委员会主席李耀培、汽车业（后市场）行业标准项目代表李怀俊教授等8位专家作专题报告分享了资历框架、质量保障机制、行业能力标准等如何服务粤港澳大湾区建设的经验和想法。

会议还就如何共同推动湾区资历框架建设、探索建立湾区各级各类教育与培训学分互认机制、推动湾区人才交流、打造湾区教育深度合作示范区等重要问题进行了专题研讨。

本次活动由教育部指导、广东省教育厅主办、珠海市教育局协办、广东开放大学承办。