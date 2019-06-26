教育界代表齐聚羊城，共建“协同育人”教育体系

在“2019南方高招季风云榜”颁奖礼上，南方日报、南方网、南方+客户端相关负责人为这一年来在广东高考招生咨询会及高考实验室系列活动中，作出突出贡献的单位和个人颁发了荣誉奖项。

南方网讯 6月24日，由南方报业传媒集团主办，南方日报、南方网、南方+客户端共同承办的“2019广东高考招生宣传高峰论坛”在南方报业传媒大厦举行。南方报业传媒集团副总经理、南方+客户端总经理谭仕龙，历任广东省督学、广东高等教育出版社社长张耀荣，广东省教育考试服务中心代表，广东省部分中学代表，省内外高校代表等30余家单位和数百名家长考生参加了本次论坛。

本场论坛特别设置了“南方青春高考季”年度盛况回顾、“2019南方高招季风云榜”颁奖礼、南方青春高考季高校矩阵——2019年招生计划集中发布，高考志愿填报指导主题演讲等四个环节。

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近几年，南方报业传媒集团联合教育主管部门、高校、高中和企业，重点开拓“互联网+教育”这一民生领域，打造了“南方青春高考季”这一南方教育品牌，围绕新高考改革组织策划了广东高考招生咨询会和高考实验室两大品牌系列活动：广东高考招生咨询会直接服务高考招生宣传，高考实验室致力于为学校和社会搭建起“协同育人、生涯规划”人才发展体系。

南方报业传媒集团副总经理、南方+客户端总经理谭仕龙

南方报业传媒集团副总经理、南方+客户端总经理谭仕龙在致辞中总结道：“‘南方青春高考季’品牌活动通过数十场线下活动和数十个融媒体报道，不仅在流量等数据上做到了“超越”，更在广度和深度上形成了“突破”。品牌活动的范围在珠三角的基础上，走向了粤东西北。融媒体产品的内容既有行业监督又有学术指导，既有社会调查又有科普引导，内涵越来越丰富。”

南方医科大学教务处主任王飞

南方医科大学教务处主任王飞在致辞中对主办方搭建起高校与家长学生之间的交流平台表示感谢。他说：“借助南方日报，南方网和南方+媒体平台的力量，参与的高校招生宣传获得了全方位、多渠道的推广，使得家长及考生对众多参会学校有一个更加清晰的认识。”

深圳市第二高级中学副校长常春

“广东高考招生咨询会深圳分场活动是南方网主动送到深圳考生和家长手里的重大福利，让我们感受到一个有着社会责任感的媒体向我们走来。希望主办方能继续搭建起更多的高中与高校之间的桥梁，经营、维护好我们的互动交流平台，为广大考生谋取更大更多的福利。让“协同育人”成为广东省教育领域一道靓丽的风景线。”深圳市第二高级中学副校长常春表示。

在“2019南方高招季风云榜”颁奖礼上，南方日报、南方网、南方+客户端相关负责人为这一年来在广东高考招生咨询会及高考实验室系列活动中，作出突出贡献的单位和个人颁发了荣誉奖项。

论坛还介绍了即将举办的“广东省2019年普通高校招生线上咨询会”的相关信息。考生、家长每天可于6月26日—30日8：00-12：00通过广东教育考试服务网或“广东省教育考试服务中心”南方号，与招生院校线上交流。

“2019南方高招季风云榜”颁奖礼获奖名单

【超凡人气宣讲人】

蓝敏

【匠心风采宣讲人】

陈璐张耀荣一鸣惊人长今日丽王聪

【超凡人气团队】

哈尔滨工业大学（深圳）

【魅力风采团队】

对外经济贸易大学暨南大学南方医科大学宁波诺丁汉大学

【卓越创新团队】

浙江大学华南理工大学深圳大学北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院香港中文大学（深圳）

【锐意开拓团队】

西交利物浦大学华南理工大学广州学院吉林大学珠海学院广州城建职业学院

【优秀组织奖】

华南农业大学广东财经大学哈尔滨工业大学（深圳）北京理工大学珠海学院

【协同育人奖】

广东实验中学深圳市第二高级中学深圳第二外国语学校岭南美术出版社祈福医院以岭药业

【智慧创新服务奖】

广东省教育考试服务中心

南方青春高考季高校矩阵——2019年招生计划

对外经济贸易大学：79人

南京大学：106人

浙江大学：200人

中国科学技术大学：90人

厦门大学：210人

武汉大学：297人

中山大学：3602人

暨南大学：近2400人

华南理工大学：3200人

华南农业大学：7871人

广东财经大学：5715人

深圳大学：5407人

东莞理工学院：4191人

广东工业大学：8324人

广东外语外贸大学：4155人

南方医科大学：3200人

哈尔滨工业大学（深圳）：185人

北京理工大学珠海学院：3886人

吉林大学珠海学院：5812人

南方科技大学：196人

宁波诺丁汉大学：30人

北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院：717人

西交利物浦大学：80人

香港中文大学（深圳）：57人

深圳北理莫斯科大学：267人

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记者|柯丹洁

摄影|邹长森

视频|翁子盈

剪辑|张琪达

直播|唐巧燕、梁仕熹