广州尖子生为何独占鳌头？

今年广东高考，广州收获颇丰：因排名在全省文理科前50名而成绩被屏蔽的考生中，广州占21席，独占五分之一，也是全省唯一一座被屏蔽成绩考生超过20人的城市。

今年广东高考，广州收获颇丰：因排名在全省文理科前50名而成绩被屏蔽的考生中，广州占21席，独占五分之一，也是全省唯一一座被屏蔽成绩考生超过20人的城市。记者获悉，今年清华大学、北京大学在广州招生人数继续增加，广州考生通过高考裸分高分、自主招生、空军招飞等方式入两所顶尖高校的人数有望超过100人，可谓是多点绽放、全面开花。

高考数据是观察地区教育发展水平的一扇窗口。在破解教育均衡发展不均衡不充分、治理教育发展生态问题上，广州动作频频，底气很足。

拔尖学生“遍地开花”

记者了解到，除了被屏蔽成绩的文理科前50名考生，广州考生中闯入文理科前100名的考生分布则更为广泛。目前，华南师范大学附属中学有10人、广州市第二中学8人、广东实验中学7人、广州市执信中学6人，广东广雅中学、广州大学附属中学和广州市第六中学3人，广东仲元中学和黄冈中学广州学校1人。

无论是21位高考文理科前50名出现的6所高中，还是文理科前100名所在的9所高中，所处地段也并不仅集中在中心城区。像广州市第二中学高中校区就位于黄埔区，广州大学附属中学和广东仲元中学位于番禺区，黄冈中学广州学校位于花都区。

有教育专家分析指出，从全省高分考生的分布来看，部分地市高分考生集中在个别头部学校。而广州考入全省前50名的考生，没有集中在一个区域，而是分布在多个区域的学校，覆盖面广，充分体现广州教育的均衡发展。

值得一提的是，广州高分考生的兴趣涉猎广泛，综合素质普遍较强。

其中，在文理科前50名考生中，广州大学附属中学学生于佳艺钢琴十级，喜欢打篮球，擅长田径运动；广州市第六中学学生邓立桐喜欢踢足球，高考前一天还在操场上挥汗如雨；广州市执信中学学生陈子奇从小喜欢皮划艇，大学是否有皮划艇队甚至成为了他选择学校的考量因素。

增加优质教育资源

广州拔尖学生分布“百花齐放”，背后是教育的均衡发展。

近年来，集团化办学成为广州破解教育均衡不平衡不充分发展的重要一招。目前广州已成立或在筹备中的市属和区属教育集团近40个，覆盖学校202所、学生27万人，集团化办学正在逐渐改变整座城市的教育生态和资源格局。

广州教育集团化办学是立体式的，其中既有“名校办名校”这类存量扩张，如广雅中学花都校区、培英中学初中部，也有教研力量参与集团化办学的增量辐射，如纳入广州市教育集团的湾区实验学校、广州实验学校。“每个区至少有1个市属教育集团在当地办学”目标成为现实。

同时，随着广州市示范性高中的认定，示范高中学位占普通高中学位的比例也在逐年增加。

广州定下“小目标”，到2020年广州示范性普通高中学校将在原有基础上增加到70所，新增示范性高中学位约5.5万个，示范高中学位占普通高中学位的比例由目前的56%增加到85%左右。这意味着，将有更多的学生能够享受优质的高中教育，为其进一步深造打下坚实的基础。

更为重要的是，从近年来的动向看，优质学校的教育资源的确正在通过教育集团化、教育帮扶等方式打破藩篱，辐射到外围城区。广州构建“中心城市抽疏、外围城区植优、农村地区补齐”的布点规划格局，优质教育资源从“分蛋糕”真正转变为“做蛋糕”，区域之间、校际之间的发展不平衡不充分格局正在被打破。

技术赋能教学改革

广州有科学备考“秘笈”。

从去年起，高三应届生都会在“广州一模”后收到一份“一生一案”教学改进建议书，为最后阶段的备考提供指引。这份“备考宝典”对后期学生有针对性地复习起到关键作用，而基于考生调研测试、几次综合测试和平时练习成绩大数据形成的报告，包含了学生各学科成绩均衡发展情况、知识薄弱点、成长空间和针对性的教育建议。

技术为科学备考赋能，更为教学改革加码。

广州市教研院以广州农村义务教育阶段教育为重点，将从化区温泉镇的6所小学和2所中学组成“温泉教育集群”，引入市区优质教育资源联合共建，形成“6+2+N”集群项目，以信息化手段实现教学、练习、测试“三同步”的远程智慧课堂新模式。

如今，广州“教育集群”发展新模式初见成效，学生学习能力、老师教学水平都在同步迅速成长。

今年5月，教育部正式下发通知，广州市入选2019年度全国“智慧教育示范区”。技术赋能下诞生的新课堂互动模式，正在快速推动教育理念更新、模式变革和体系重构。

调整招生考试“指挥棒”

招生考试改革，是教育发展的“指挥棒”。

很多考生家长了解到，2021年广州将正式实行“新中考”。而在此之前的过渡期，广州中考及高中招录进行了一些动态调整，从中可以略窥广州对人才培养的思考。

今年指标到校的招生学校范围从2018年的公办国家级示范性普通高中学校扩大为公办国家级示范性普通高中学校和公办市示范性普通高中学校，且分配比例从其招生总计划的30%提高到50%。

“提高分配比例将进一步扩大优质教育资源的覆盖范围，让更多的初中学生有较多机会升读优质高中，进一步促进义务教育优质均衡发展。”有广州高中校长说。

今年广州22所普通高中学校首次试行自主招生，其中包括省、市属示范性普通高中、每区1所区属示范性普通高中。政策规定，获得自主招生预录取资格的考生中考成绩须达到全市统一划定的录取最低控制分数线方可被正式录取。即便中考成绩没有达到优质高中的要求，但只要某个方面具有学科特长或创新潜力，就可以获得冲刺优质学位的机会。

记者观察到，近年来珠海、深圳和佛山等地纷纷打开高中自主招生的“大门”。巧合的是，从今年的高考情况来看，这些开展了自主招生的地市也恰恰是高分考生人数较多的地方。招生“指挥棒”的调整，激发了高中学校的办学活力，满足了拔尖创新人才的发展需要。