高考语文优秀作文及点评

今年广东高考语文优秀作文及点评来了！小伙伴们，纸笔准备好，边欣赏，边学习！

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点滴劳动，共筑盛世

亲爱的同学们：

大家好! 我今天演讲的题目是“点滴劳动，共筑盛世”。

劳动，是全人类共同遵循的准则，从茹毛饮血的原始社会到如今辉煌的现代文明，是劳动推动历史车轮前进。劳动，也是自古以来中华民族优良传统。几千年来，中华民族在田地中精耕细作创造了绵亘不绝的文明古国奇迹，开拓了祖国的大好河山，创作了不可胜数的精神财富，“耕读传家”的传统绵延了千载，“民生在勤，勤则不匮”的祖训萦绕耳畔，劳动已是中国人血液中流淌着的基因。

节物风光不相待，桑田沧海须臾改。四十年改革开放，无数国人点滴劳动汇聚成时代洪流，使中国国力显著提升。农民劳动让我们端紧饭碗，工人的汗水是高楼大厦的每一块砖瓦，科研工作者使大国重器频频惊艳世界！没有劳动绝不会有今日举世瞩目的成就。

反观周围，不理解不愿意劳动的现象令人忧心忡忡。

学习忙，劳动占时间?同学们，人的发展是德智体美劳全面发展的过程，缺一不可，学习固然重要，但劳动也不可或缺。在劳动中我们锻炼意志，增强体魄，增长见识，开拓视野，也有助于我们的学习，丰富课余生活，两者相互促进，使我们的素质得以提高。将劳动交给人工智能?诚然，科技进步能够解放我们的双手，但这不意味着我们能够整日无所事事，人工智能也有许多无法完成的任务，体现人类智慧的脑力劳动依然重要，那些流传百世的文学经典，那些沁人心脾的阳春白雪是机器人永难创造的财富。“用进废退”，假如人人都不劳动，人类的机能难免逐步退化，未来的世界难以想象。劳动苦，花钱请人干?的确，劳动难免辛苦，可也是我们发展自身的重要手段，劳动成果取得时的快乐也是花钱买不了的啊！

凡此种种，都是忽视了劳动对国家进步，个人发展的作用，都是贪图享受的错误思想，于人于国，害莫大焉!在此我诚挚希望大家能够树立劳动光荣的思想。劳动不需要轰轰烈烈，日常生活中我们打扫干净环境共建美丽校园是劳动，参与社会实践去孤儿院看望孩子，在家里做些家务活，甚至是捡起地上的纸片，都是劳动。让我们共同营造尊重劳动参与劳动的风气!

时代发展，社会进步，都需要我们每个人用勤劳双手共筑盛世，让复兴中学肩挑复兴大任!

我的演讲完毕，谢谢大家！

【点评】

该考生开篇即紧扣演讲主题，对劳动的意义作了深入思考，认为劳动已是国人血液中的基因，正是改革开放四十年来无数国人之点滴劳动汇聚成的时代洪流筑就了今日之盛世。紧接着笔锋一转，直指不理解和不愿意劳动的三种现象，对材料中的“劳动占时间”“劳动交给人工智能”“花钱请人劳动”三种说法逐一驳斥，明确劳动是自身发展的重要手段。结尾部分先向同学提出“树立劳动光荣的思想”的希望，然后结合“从我做起”提出了具体可操作的劳动建议，倡议同学们从力所能及的劳动做起，共同营造尊重劳动参与劳动的风气。最后巧妙地结合了“复兴”一词回扣标题，发出号召：“用勤劳双手共筑盛世，让复兴中学肩挑复兴大任”。

全文先立论后驳论，再顺势提出希望与建议，思路清晰，结构严谨。考生结合材料很好地完成了各项写作要求，行文能句句扣住“劳动”展开，主题突出。其语言质朴，演讲对象明确，针对性、感染力与号召力很强，演讲稿的要素齐全、文体特征突出，实乃考场不可多得之佳作。

(广州市铁一中学 曹成)