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隋广军寄语“广外出品”：跑好时代接力赛，走出美好人生路

2019-06-25 18:29 来源：南方网
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　　南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/刘红艳）6月25日上午，广东外语外贸大学（下称“广外”）2019届毕业典礼暨学位授予仪式首场在北校区举行。今年广外的毕业典礼将持续4天，共7场。广外党委书记隋广军为出席学位授予仪式的5609名毕业生（本科生、研究生）颁发学位证书。校党委李云明副书记，副校长王廷惠教授，副校长焦方太教授以及导师代表、校董代表、校友代表、家长代表出席本场毕业礼。据悉，今年广外共有毕业生6639人，其中研究生为1043人，来华留学生73人。

　　本次毕业典礼暨学位授予仪式上，隋广军发表了题为“跑好时代接力赛，走出美好人生路”的致辞，他对毕业生及其家人致以最热烈的祝贺和最诚挚的祝福。他表示每一名学子都是最独特、最珍贵的“广外出品”，寄语毕业生一步一个脚印，走出美好的人生路，跑好民族复兴的接力赛。

隋广军致辞

　　隋广军分享了关于“选择和方向”“格局和底气”“坚守和执着”的三个故事，勉励毕业生：

　　一是做一个心系家国、志存高远的人。他回顾了广外54年的风雨历程，希望毕业生在实现中华民族伟大复兴的接力跑中，承担好关键的一棒。立足历史坐标，紧扣时代脉搏，传承家国情怀，去寻找人生的方向，不断升华“小我”，在与祖国共奋进的路上，成就真正的“大我”。

　　二是做一个胸襟广博、品行高贵的人。他结合近期中美经贸摩擦热点，希望毕业生锤炼自己，立德修身、勤学善思，全力打造“核心竞争力”，以内在的确定性应对外界的复杂性，以自信、自律、自强书写自己的“硬核”人生。

　　三是做一个坚毅踏实，令人敬仰的人。他讲述了各个领域的广外优秀校友的故事，希望毕业生以他们为榜样，秉持“卓越、诚信、包容、自信”的广外价值观，坚持涵养自己的品格、德行，做一名品格质朴、气质高贵、令人敬仰的广外人，用求真的态度、勤恳的付出，走出属于自己的“美丽人生”。

校友代表马缨发言

　　校友代表、英语语言文化学院83级校友马缨向母校致谢，并用四句话勉励毕业生：

　　一是一分耕耘，一分收获。乐于付出和奉献，才能在工作中站住脚，扎下根。

　　二是低调务实，追求卓越。工作能力的提升源于日益积累，积累小经验为大经验，积累小成绩为大成绩，立足于本职，放眼于全局，虚心向前辈、向优秀的同辈学习，力求做更优秀的自己。

　　三是找好定位，登高望远。在职业生涯中，需以平常心去对待瓶颈和困难，找好自己的定位，“多元、灵动、雅致”的广外校园文化所带给我们的眼界和开阔的思维，会让我们在面对困难时迎难而上，充满自信，成就梦想。

　　四是诚挚地邀请毕业生加入各地校友会，共建平台，共谋发展，回报母校，对外扩大广外的社会影响力。

　　学位授予

　　毕业生宣誓

毕业生齐唱《我和我的祖国》

　　每一位“广外出品”即将驶向人生下一站。祝愿他们在人生的大舞台上秀出自己的精彩，梦想成真。

编辑： 罗予岐

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