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“广东技工教育”媒体采风行将于6月26日揭幕

2019-06-25 15:45 来源：南方网
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　　6月25日，据广东省人力资源和社会保障厅消息，6月26日至29日，由广东省人力资源社会保障厅和中国报道社指导，广东省人力资源社会保障厅宣传处主办，中国报道网《创新中国》栏目承办，各有关单位协办的“技能新时代 圆梦正青春——解码广东技工教育实现高质量就业”——中央、省市媒体采风行活动，将于6月26日在广州启航。

　　据介绍，本次采风活动，为宣传贯彻落实党的十九大精神，庆祝新中国成立70周年，不忘初心，牢记使命，见证广东扎实推进深入发展技工教育的强有力举措，解码广东技工教育实现高质量就业，通过中央、省市媒体的角度和深度的破译，充分展示广东技工技能教育和技工学校建设的巨大变化和显著成效，特别是技能人才的高质量就业和行业引领，擦亮广东技能教育的品牌，总结出广东技能教育的经验和做法，形成可复制推推广的“广东技能模式”。 广东省人社厅全面实施技工教育发展战略，全力推动广东“技能人才”建设高质量发展，走在全国前列。

　　据透露，应邀参加本次活动采访报道的媒体包括，人民日报、央视、中国日报、经济日报、光明日报、中国青年报、人民网、新华网、国际在线、央广网、中国报道、中国县域经济报、国际商报、南方日报、羊城晚报、广东电视台、触电新闻、广州电视台、南方都市报、广州日报、新快报、信息时报、青海新闻网、南方网、大粤网、新浪、网易、一点资讯、今日头条等31家媒体，将通过视频、图文、H5、微信、微博、电台、电视台、网站、国际脸书（Facebook）等传播方式，广泛深入的向国内外推介，树立广东技能良好形象，擦亮广东技能金字招牌，打造广东技能品牌，吸引全国各地学生报名，加入到广东技能人才大军的行列中，奋进新时代，逐梦正青春。

编辑： 罗予岐

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