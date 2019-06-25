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广东人民出版社首个原创手绘IP来袭 《我的第一本手绘书》广州首发

2019-06-25 15:24 来源：南方网
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　　南方网讯 6月23日下午，由广东人民出版社主办、广州购书中心承办的“一起画画鸭”——《我的第一本手绘书》新书发布会在广州购书中心一楼举行。南方出版传媒副总经理应中伟，南方出版传媒副总编辑、广东人民出版社社长肖风华，广州购书中心总经理马小红等一众领导与嘉宾，本书策划人李婧玮及两位创作者共同出席了本次活动。

　　南方出版传媒+广东人民出版社共同打造首个原创手绘IP

　　肖风华在接受媒体采访时介绍道，“画画鸭”是南方出版传媒股份有限公司、广东人民出版社倾力打造的首个原创手绘IP，本书也是“画画鸭”品牌的首部原创作品。

　　据了解，画画鸭工作室的主创团队是两名富有活力的90后——钱国标和范晶晶，两人皆具有丰富的插画创作经验。李婧玮向媒体透露了两位创作者创作过程的艰辛——倾注了无数的精力与心血，不断打磨，历时半年才完稿。本书除了为每个主题配上详细清晰的手绘步骤外，随书还附赠了创意满满的教学视频，能够帮助读者发挥自己的想象力与创造力，秒变手绘小达人。

　　融合出版新尝试现场福利大放送

　　在采访中，肖风华展现了他对将“画画鸭”打造成“爆款”的决心，“这是我们广东人民出版社打造的第一个原创手绘IP，对于融合出版来说，也是一种全新的尝试。本书正式上市前，就已经被抢先预订了超过3500册。目前，本书除了线下书店之外，天猫、京东、当当等平台也在同步热销。”肖风华说道。

　　活动现场，主创团队分享了其创作心得，许多小朋友积极主动地上台与创作者们进行互动交流，展示自己的手绘作品。“画画鸭”真人玩偶穿梭在人群中，与家长及小朋友互动合影留念，工作人员还为参与提问的读者们送上画画鸭定制款八色笔、雨伞、T恤等，令读者惊喜不已，气氛十分活跃。

　　有小读者在活动现场询问“下一本手绘书什么时候出版”，对此李婧玮表示，画画鸭工作室将继续深耕于手绘、绘本类书籍出版及周边文创产品制作，之后还会陆续出版系列的手绘进阶版本及漫画作品等，敬请期待。

 

编辑： 罗予岐

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