提质增效，800余位行业专家共探中外合作办学创新发展

6月25日上午， 第十届全国中外合作办学年会 正式开幕。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/李伟苗）6月25日上午，第十届全国中外合作办学年会正式开幕。部分省教育厅国际合作交流部门负责人、180多位大学校长，500多位大学国际处、教务处处长以及中外合作办学机构、项目负责人等800余人出席开幕式。国家民族事务委员会原副部长级专职委员、中国高等教育学会副会长、国家督学管培俊，厦门大学副校长杨斌，广东省教育厅副厅长朱超华，暨南大学党委书记林如鹏，云南省教育厅副厅长朱华山，教育部中外人文交流中心副主任夏娟， 教育部留学服务中心处长王怡伟分别在开幕式上致辞。

积极研讨，助推中外合作办学高质量发展

厦门大学中外合作办学研究中心主任、中国高等教育学会中外合作办学研究分会理事长林金辉代表大会组委会在作了题为《将中外合作办学高水平发展落到实处》的主旨报告。他指出，中外合作办学顶层设计日臻完善，质量效益继续提升，专家队伍不断扩大。当前，我国正在加快和扩大教育对外开放，中外合作办学面临新的发展形势。林金辉强调，越是扩大教育开放，越要加强党的建设。会上，他还重点分析了新形势下中外合作办学的四大政策取向。

本届年会特设分论坛，旨在为与会嘉宾搭建互动交流平台，共同为中外合作办学的现状和发展交锋学术、建言献策。25日下午，800位代表分别在4个平行分论坛围绕年会主题及八个分专题进行研讨，主要分专题包括：1.扩大教育开放，同世界一流资源开展高水平合作办学的落实机制；2.中外合作办学党的建设和思想政治教育；3.《中国教育现代化 2035》规划框架下的中外合作办学政策需求和学校战略规划；4.中外合作办学助推“双一流”建设、“一带一路”建设和中外人文交流机制建设；5.中外合作办学机构、项目监管和治理（准入、评估、退出；内部治理）；6.中外合作办学机构、项目的课程教学与师资建设改革；7.中外合作办学区域发展的新模式、新格局（雄安新区、粤港澳大湾区、长三角、海南自贸区及东北地区、中西部地区等“四点一线一面”）；8.高等学校境外办学的支持政策和规范管理。26日上午，也将设有4个分论坛研讨，6位专家将进行大会报告。

搭建平台，拓宽中外合作办学的广度深度

据介绍，全国中外合作办学年会是中外合作办学的峰会。年会以教育部国际司为会议支持机构，厦门大学中外合作办学研究中心（教育部中外合作办学理论研究基地、政策咨询平台和中心）发起、牵头并联合省级教育行政部门、中国高等教育学会中外合作办学研究分会共同主办。参与主办往届全国中外合作办学年会的省级教育行政部门还有海南省教育厅、福建省教育厅、深圳市教育局、浙江省教育厅、河南省教育厅、福建省教育厅等；参与承办的机构先后有海南大学、三亚学院、福建农林大学、集美大学、厦门理工学院、香港中文大学（深圳）、温州肯恩大学、中原工学院、福州大学、福州墨尔本理工学院、泉州理工学院、鲁东大学等。据统计，参加第一至第十届年会的代表累计超过 5000 人次。

记者了解到，历届年会打造了五大平台，对全国中外合作办学的规范、健康、有序和可持续发展发挥了资政咨询、服务社会、引导舆论的独特作用：

一是理论研究平台。年会迄今十大主题及七十多个分专题的研究已形成“系列和品牌效应”，对办学实践起了基础性、先导性和引领性的作用；

二是政策咨询平台。年会组委会承办教育部中外合作办学工作座谈会、征求意见会、专家培训会已成惯例；

三是人才聚集平台。年会凝聚了大批中外合作办学专家，培养了一批专家型中外合作办学人才；

四是高端对话平台。年会建立了政府、办学者、校长以及专家学者的高端对话机制；

五是舆论引导平台。事实证明，年会在国内外的影响力逐步扩大，已经成为中外合作办学的国家级智库和学术界的品牌，已经成为国家中外合作办学决策的重要建言者、政策效果的重要评估者，中外合作办学实践的重要引领者和社会舆论的重要引导者。

全国中外合作办学年会组织委员会由著名教育家、厦门大学原副校长、国务院学位委员会教育学科组原召集人潘懋元教授担任名誉主任；厦门大学副校长，以及参与当年主办的省级教育行政部 门领导及承办单位领导共同担任主任。本届年会组委会主任为厦门大学副校长杨斌、广东省教育厅副厅长朱超华、暨南大学副校长张宏；组委会副主任为厦门大学中外合作办学研究中心主任、中国高等教育学会中外合作办学研究分会理事长林金辉，广东省教育厅交流合作处处长李金俊；组委会执行主任为中国高等教育学会中外合作办学研究分会副理事长兼秘书长陈娟，暨南大学国际处处长蒲若茜；组委会秘书长由蒲若茜兼任。