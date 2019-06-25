第十届全国中外合作办学年会6月24日至26日在广州举行

第十届全国中外合作办学年会以“加快和扩大教育开放新形势下的中外合作办学”为主题，于6月24日至26日在广州白云会议中心举行。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/李伟苗）6月24日，第十届全国中外合作办学年会在广州举办媒体见面会。记者在会上据悉，本届年会以“加快和扩大教育开放新形势下的中外合作办学”为主题，于6月24日至26日在广州白云会议中心举行。

本届年会同时为中国高等教育学会中外合作办学研究分会第四届学术年会。厦门大学中外合作办学研究中心主任、中国高等教育学会中外合作办学研究分会理事长林金辉谈到，在加快和扩大教育对外开放的新形势下，本届年会为政府、中外合作办学者、校长以及专家学者提供高端、深度的对话平台，促进经验交流、规律探索和实质合作，服务政府决策、指导办学实践、培养人才队伍、引导社会舆论，为新时代中外合作办学高水平发展提供专业支持和政策支撑，具有十分重要的意义。

据介绍，中外合作办学有明确的政策界限。它的主体是中外教育机构，方式是合作，对象主要是境内中国公民；有机构和项目两种形式，其中，机构有具有法人资格的机构和不具有法人资格的机构。中外合作办学实行“行政审批制”，教育部对依法批准设立或举办的机构和项目分别颁发机构“办学许可证”或“项目批准书”。中国教育机构没有实质性引进外国教育资源，仅以互认学分的方式与外国教育机构开展的教育教学活动，例如一般的校际交流项目、外国大学预科班、双联学位、双语授课项目、引进外国高校部分课程等，均不属于中外合作办学范畴。

截至目前，全国经审批机关批准设立或举办的中外合作办学机构、项目共有2431家，其中，高等教育中外合作办学机构、项目占总数的90%左右；中外合作办学在校生规模大约 60万人，其中高等教育在校生规模大约55万人，已经毕业的学生超过200万人。高等教育中外合作办学涉及经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等11个学科门类200多个专业。合作对象涉及36个国家和地区，800多所外方高校，700多所中方高校。截至2018年，10所具有法人资格的本科及以上高等教育中外合作办学机构在校国际学生1940人，来自全球70多个国家和地区，80%以上攻读学位。

记者了解到，中外合作办学以质量建设为主线，其独特作用体现在“三个不可替代”：

一是在满足人民对多样化、高质量、国际化教育需求方面起了不可替代的作用。当前，中外合作办学作为“不出国门的留学”被赋予了新的时代内涵。

二是中外合作办学以开放促改革促发展，通过优质教育资源引进、消化、融合、创新，在促进高校“双一流”建设方面起了不可替代的作用。

三是中外合作办学独特的制度设计及在办学实践中积累的可复制可推广的经验与世界共享，直接参与了全球教育治理和教育规则的制定，在中国教育走向世界教育中心方面发挥了不可替代的作用。

本届年会以教育部国际合作与交流司为会议支持机构，厦门大学中外合作办学研究中心（教育部中外合作办学理论研究基地、政策咨询平台和中心）、广东省教育厅、中国高等教育学会中外合作办学研究分会共同主办，暨南大学承办。