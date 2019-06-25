创新方法，凝练经验 暨南大学理工学院党建“双创”结硕果

今年，暨南大学理工学院将新时代党建示范创建质量创优工作做细、做实、做牢，出色完成了教育部和广东省教育厅党建“双创”建设工作

党的十九大报告明确指出，“党的基层组织是确保党的路线方针政策和决策部署贯彻落实的基础“，加强基层组织建设的重要性不言而喻。新时代的基层党建工作应与时俱进、求真务实，坚持从群众中来，到群众中去，切实发挥基层党组织作用。

今年，暨南大学理工学院将新时代党建示范创建质量创优工作（以下简称“双创”）做细、做实、做牢，出色完成了教育部和广东省教育厅党建“双创”建设工作，并将习近平总书记视察学校重要讲话精神落到实处，结出累累硕果，并获教育部和广东省教育厅立项建设“新时代高校党建示范创建和质量创优工作标杆学院”。理工学院党委书记表示，这是对学院的鼓励，也是一种鞭策。

工作业绩突出，屡获上级表彰。五年来，理工学院获“广东省创新驱动”先进基层党组织、广东省“五四红旗团委”等集体奖励4项。学院党委还荣获校级“先进基层党组织”、“统战工作先进集体”、“宣传思想工作先进单位”等荣誉称号，同时，以学院引进的“长江学者”李宝军，“千人计划”专家周振、石磊，“国家杰青”曾永平等高端优秀人才为代表的教师教学科研业绩突出，党员教师的先锋模范作用明显。教师本科教学获省部级以上项目及奖励28项，其中党员教师获27项，占96.4%。共申请专利240项，获批155项。

在党建工作的引领和优秀教师的指导下，近五年来，理工学院学生积极参加科技竞赛，共获国家级奖励30余项、省部级奖励70余项；本科生发表A1论文11篇，其中1区3篇；研究生发表A区论文132篇，其中A1论文73篇、其中1区27篇。2017年学生所获暨南大学5A卓越引领奖励项目占学校奖励总数的1/10，成绩骄人。国际合作也如火如荼地进行。学院与以色列ORT Braude College机械工程系在学生交换、科技合作等领域达成初步合作意向；与澳大利亚新南威尔士大学一开战交换生合作5年……理工学院成绩斐然，离不开学校在基层党建工作注入的活力与创新。

充分贯彻指导思想，党建与业务同频共振。校党委书记林如鹏提出，基层党组织建设要与学校党委建设同步共进，着力破解党建业务“两张皮”，围绕中心，立足实际，服务大局，推动发展。理工学院在把握指导思想和国家双创政策的基础上，领会实践了国家和上级党委的方针和指示，同时结合学院的实际情况，成立理工学院学生创新实践工作室、暨南大学WE创空间（理工学院创新工作室），2018年12月被暨南大学授予大学生科技创新训练营-科技发明制作类示范点。将党建与业务工作紧密结合、同频共振，使党建成为教学科研工作的灯塔，教学科研成果反哺学校建设，是学校发挥党委政治核心和保障监督作用的核心举措。

层层推进，落实沟通，才能及时上情下达，下情上报。理工学院所形成的“1+3+10+X” （学院党委+3个系党总支+10个党支部+全体师生党员）的工作体系，创建了“强中心、厚基础、育人才、促成效”的大党建格局。校党委常委、组织部长陈莹表示，“基层党建点多面广线长，情况复杂，抓好基层组织建设的关键在于逐级严明和落实责任。将信息和思想精确地层层传达给每个人，才能把基层党建各项工作任务落实落地。”因此，高校合理运用新时代信息科技工具，创新沟通路径，打造良好的基层党委沟通系统是新时代促进党建工作创实效的关键。2017年，理工学院党委和系党总支分别建立党建微平台、党建微信群，成为学校与学生教师之间沟通交流的新型工具。不仅如此，学校从党委、总支到每个支部一一形成链条，力保将党内的最新的动态信息精准及时地传播给师生员工，打破党员联系沟通的时空局限。把党建工作要求落实到“神经末梢”“肌体细胞”之中，真正将每个支部都建设成为坚强战斗堡垒，让每名党员成为先锋模范。

创新方法，发挥党建工作的实质效应。理工学院通过创新思路方法，创新形式载体，不断激活思想政治工作的动力和活力，把深刻性化为通俗性，把通俗性化为流行性，提高了思想政治工作的感召力。通过开展“主题党日+X”党建活动，以服务队为载体，依托学科特色，将志愿服务与大学生党建紧密结合在一起，丰富党建内涵和效果。五年来共开展240余次“主题党日+X”活动。

2018年度二级党组织书记抓基层党建述职评议考核会上，林如鹏表示，要主动创新基层党建工作，紧密结合本单位特色创建党建品牌，开展多种样式、多类载体的党建活动，提升基层党组织活力。除此之外，学校党委为了强化信仰教育、筑牢党建根基，2017年5月正式启动“忠信笃敬班”，截止目前，全校已有33名学生党员接受培训。林如鹏说：“希望通过举办‘忠信笃敬班’，使学员们坚定理想信念，牢记历史使命，积极践行‘忠信笃敬’校训精神，在‘两学一做’学习教育中学思践悟、知行合一，成为身边同学们思想和行动上的领路人。”

今年是学校贯彻落实习近平总书记视察广东及暨南大学重要讲话精神的开局之年、行动之年、落实之年，暨南大学校长宋献中表示，学校基层党委应充分认识学习贯彻习近平总书记视察暨南大学重要讲话精神的重大意义，切实贯彻落实好习近平总书记视察广东及暨南大学重要讲话精神，积极结合单位特色创建党建品牌，力促党建工作创实效。