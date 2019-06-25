2019年报考军队院校须知

凡志愿报考军队院校的考生，均可从省教育考试院网站下载，或到所在中学、县（市、区）人民武装部领取《军队院校招收普通中学高中毕业生政治考核表》参加政治考核。

一、报考条件

报考军队院校的考生应具备以下条件：

1.考生为参加全国普通高等学校招生统一考试的普通中学高中应届、往届毕业生;

2.未婚,年龄不低于17周岁、不超过20周岁（截至2019年8月31日）；

3.参加由军队组织的政治考核、面试和体格检查，结论均为合格。

二、报考程序

（一）政治考核（时间为5月20日至6月20日）。凡志愿报考军队院校的考生，均可从省教育考试院网站下载，或到所在中学、县（市、区）人民武装部领取《军队院校招收普通中学高中毕业生政治考核表》（以下简称《政治考核表》）参加政治考核。政治考核程序和有关要求见《关于做好2019年军队院校招收普通高中毕业生政治考核工作的通知》（粤招办普〔2019〕29号）。

（二）填报志愿。报考军队院校的考生，参加提前批次单独录取，实行顺序志愿，网上填报志愿时间为第一时段。考生根据高考成绩、省招生办公布的分数线和院校招生专业体检标准要求，在提前批次军检院校志愿栏内，填报院校代码、院校名称、专业代码、是否服从调剂（院校及专业代码见《广东省2019年普通高等学校招生专业目录》）。考生必须在“广东省普通高考志愿填报系统”上完成志愿填报和网上确认。凡未网上填报志愿并确认的考生，一律不安排参加面试、体检和不予录取。

（三）确定面试体检对象。考生志愿填报结束后，省招生办会同省军区招生办，根据有关规定要求，确定参加面试体检人员范围，下发至各地市招生办（考试中心）、各军分区（警备区），并逐级通知到考生本人。考生也可登录广东省教育考试院网站或广东省军区招生办微信公众号（gdsjqzsb），查询本人是否列入参加面试体检人员范围。

（四）面试、体检。列入参加面试体检人员范围且政治考核合格的考生，持身份证、准考证、高考成绩单、近期免冠一寸照片（2张、红底），到省军区招生办指定的医院参加面试体检（具体时间、地点另行通知）。凡逾期未参加者，视为自动放弃。考生体检前必须空腹，待抽血和B超后方可进食。近视的考生可携带眼镜进入体检点，以便测试矫正视力。考生参加面试、体检不缴纳费用，但交通和食宿费自理。

考生身体有下列情形之一为不合格，建议不必参加体检：①乙肝表面抗原阳性、艾滋病病毒抗体阳性和血清梅毒螺旋体抗体阳性；②任一眼裸眼视力低于4.5；③男性身高162cm以下，女性身高160cm以下。