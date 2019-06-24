各界专家、代表齐聚广外，共探服务经济现状与发展

第五届中国服务经济与贸易论坛暨第四届广东服务经济论坛在广东外语外贸大学北校区举行。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/丘冬娴）6月22日，由全国高校国际贸易学科协作组主办、广东外语外贸大学国际服务经济研究院承办的第五届中国服务经济与贸易论坛暨第四届广东服务经济论坛在广东外语外贸大学北校区举行。来自全国高校、政府以及企业的专家学者、代表齐聚一堂，围绕“服务业开放、服务贸易发展以及中国经济热点问题”展开深入研讨，旨在促进该领域的学术交流与跨界合作。

广东外语外贸大学副校长阳爱民、上海对外经贸大学国际经贸学院院长黄建忠、广东省商务厅原副巡视员毕惠阳出席论坛并致辞。阳爱民副校长介绍了广东外语外贸大学的基本情况，特别强调了广外依托国际服务经济研究院积极响应国家和地方服务业发展战略的实际举措，致力于国际服务经济理论研究、政府决策咨询和中高端人才培训的办学宗旨，并肯定了“中国服务经济与贸易论坛”在该领域学术交流与共享中发挥的重要纽带作用。黄建忠院长代表全国高校国际贸易学科协作组回顾了论坛历年举办的基本情况，肯定了本次论坛的水平与规模，并针对服务经济与贸易领域的学术前沿与学科发展表达了专业见解，相应提出“传统的国际贸易理论是否适用于服务贸易”、“制造业服务化如何影响全球价值链地位”等研究方向。毕惠阳巡视员代表广东省商务厅总结了近期广东省服务经济与贸易的发展成就与不足，并依托广东省委省政府出台的政策文件与国内外经济新形势，提出了今后推动广东省服务业发展的工作重点。

南开大学经济学院院长、教育部长江学者特聘教授、全国高校国际贸易学科协作组副秘书长盛斌、广东外语外贸大学国际服务经济研究院院长林吉双出席论坛并作主旨演讲。盛斌教授依托于ICT技术的进步与网络的广泛使用，提出数字贸易未来可能是升级与替换传统贸易方式的崭新领域，以云计算、大数据、人工智能等新技术为代表的数字经济对服务贸易产生的影响可归结为“促进中介性的服务网络与平台”、“扩大数字服务产品的规模和种类”、“推动跨境服务交易增长”三个方面。数字贸易规则谈判尚无达成全球性统一，美式模板强调信息和数据的自由化，欧式模板重视隐私保护，中国则着重国家安全。林吉双教授通过解读中美贸易战相关文件，指出中美贸易摩擦将对中国的“商业存在”、“跨境提供”、“境外消费”等服务贸易模式产生直接冲击，这场贸易战终将会演变为长期的技术战和金融战，中美将进入一个选择性竞争、选择性合作和选择性对抗的时代。

本次论坛还邀请了来自全国多所知名院校的中青年才俊结合自身专业领域，进行主题报告。南开大学经济学院教授、教育部青年长江学者孙浦阳指出“鼓励措施明显增加、限制措施持续减少”是服务业开放新形势，未来该领域的研究应该聚焦于“数字经济与服务贸易互动关系”、“服务开放对劳动市场的影响”、“服务业开放的国际规则制定”等方向。广州大学经济与统计学院院长傅元海提出单纯依靠技术引进或自主创新都不能促进中国制造业全球价值升级，相较于低技术行业，推动高技术行业的全球价值链升级或许更加有效。对外经济贸易大学WTO研究院教授周念利提出高版本美式数字贸易规则在亚洲经济体参与缔结的区域贸易安排中的渗透水平非常有限，原因在于多数亚洲经济体在“跨境数据自由流动”、“数据存储非强制本地化”、“源代码保护”等方面仍相对保守。暨南大学产业经济研究院教授陈林通过一次倒序回顾了电影的货物与服务贸易发展的经济简史，提出中国遵循WTO条款扩大电影市场开放、放松电影市场规制反而能够提升影片的整体质量。厦门大学经济学院教授张明志提出人口老龄化会对服务业行业的出口产生积极作用，背后的机制在于“服务业需求规模效应”与“服务业需求结构效应”。

作为全国该领域高层次、高水平的学术盛会，本届论坛共收到征文27篇，评选出一等奖1篇，二等奖5篇，三等奖7篇。除主旨演讲、主题报告外，特设1个主论坛与2个平行论坛。主论坛为原“广东服务经济论坛”，出席论坛的有商务、社科联、科技厅等政府部门职能部处的领导、珠三角服务型企业高管和相关高校的师生代表。与会嘉宾通过主题发言和深入交流认为，粤港澳大湾区建设蕴藏着巨大内需潜力，尤其作为湾区经济支撑的现代服务业，它将推动区域间交易的主体从“有形”的货物走向“无形”的服务，服务业开放合作以及服务贸易一体化是粤港澳大湾区的核心主题。与会代表围绕粤港澳大湾区服务经济合作与发展形成以下主要共识：一是粤港澳大湾区发展服务贸易机遇与挑战并存。有学者认为，粤港澳大湾区拥有的“政策优势”、“产业优势”、“区位优势”、“交通物流优势”将转化为推动服务贸易的“催化剂”，但在“政策协同”、“功能分工”、“体制与文化差异”等方面暴露出的短板亦在一定程度上阻碍了服务贸易规模与质量的提升。特别是在法律、跨境电商、旅游业等行业。二是科技创新力量是推动粤港澳大湾区服务贸易发展的重要支撑。有专家认为，粤港澳大湾区区域创新综合能力、高新技术企业数量均位于全国前列，技术自给率达73%，但仍存在“创新链与产业链结合不够紧密”、“贸易科技含量水平较低”、“科技创新发展体系未完善”等问题，所以在此基础上构建粤港澳大湾区国际科技创新中心“四梁八柱”，加快完善技术贸易管理和促进机制，是进一步促进金融创新、服务业创新的关键途径。三是对标世界一流湾区，优化营商环境。有企业高管认为，粤港澳大湾区的营商环境虽然领先于全国，但差距正在逐步缩小。湾区应进一步从“关”、“税”、“汇”、“付”等方面进行机制与制度创新，特别是在海关监管模式上，要敢于打破不同特殊监管区域的物理隔离；在服务业准入和监管方面，应进一步深化商事制度改革，放宽准入门槛，从事前监管逐步过渡为事中事后监管；在人员流动便利化方面，要进一步简化人员出入境审批程序，促进粤港澳三地的规则衔接。

本次论坛为全国服务贸易发展提供了经验交流的平台，也为广东省服务贸易发展提供了重要载体。记者了解到，会后，广东外语外贸大学国际服务经济研究院将及时梳理好与会政、商、学等各界代表的思想和观点，以适当的方式向社会发布，供学术界与实务界参考。