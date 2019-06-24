治理“高考移民”不手软、不停步

今日10时，2019年广东高考正式放榜。在放榜前，一些网友存在疑问：今年以异地学业水平考试成绩转入广东并报名参加高考的1122名考生中，917名考生存在考号连续，或为“高考移民”。

今日10时，2019年广东高考正式放榜。在放榜前，一些网友存在疑问：今年以异地学业水平考试成绩转入广东并报名参加高考的1122名考生中，917名考生存在考号连续，或为“高考移民”。

那么，这些考生是不是“高考移民”？广东高考移民治理成效如何？

“我省对‘高考移民’现象绝不容忍，对‘高考移民’查处绝不手软，对‘高考移民’治理绝不停步！”23日，省教育厅和省教育考试院有关负责人接受记者采访时，回应“高考移民”热点话题。

917名连号考生是否为“高考移民”？

不是批量操作的“高考移民”

网友推测，一般考生报考学业水平考试，是以学校班级为单位。考号连续则说明，或是一个集体“移民”到广东参加高考。

“今年5月中旬，省教育考试院收到了相关举报线索，进行了调查和核查。”省教育考试院有关负责人表示，经调查，所反映的917名考生实际为916人，有一行是表格标题行。2019年异地转入学业水平考试成绩916名考生中，包括深圳富源学校在内有23名考生此前已查实为高考移民，已取消在我省高考报名资格。

为何2019年外省学业水平考试成绩转入广东的考生考号连续？

“外省学业水平考试成绩转入广东省的1122名考生中，有206个的考生号是不连续的，这是因为这些学生已在广东报名参加了广东省普通高中学业水平考试部分科目的考试，已取得我省普通高中学业水平考试考号。”该负责人表示，其他916名考生未在我省参加过普通高中学业水平考试，因此，没有我省的普通高中学业水平考试考号，需要生成一个考号，便于管理。

他介绍，为方便管理，在考生普通高中学考成绩转入我省后，由计算机按顺序赋予这些考生学业水平考试考号，导致这些考生学业水平考试的考号是连续的。但从这些考生对应的普通高考考号看出，他们来自不同的地市和不同的学校，共涉及全省21个地市的297个报名点。

广东“高考移民”治理成效如何？

38名考生不符合报考条件

今年“五一”前夕，深圳市富源学校发生涉“高考移民”舆情事件，引起了社会舆论的广泛关注。

随后，省教育厅印发《关于做好治理“高考移民”工作的通知》，省招生办、省政府教育督导室分别出台《关于落实治理“高考移民”工作要求的通知》《关于做好治理“高考移民”工作的紧急通知》，严格治理“高考移民”。

省教育考试院有关负责人表示，全省各地市教育行政部门和考试招生机构对全省以非广东省（44开头）身份证报考的考生和“高考移民”举报邮箱等渠道收到的有效举报线索进行了认真核查。

目前，全省共查处38名考生，其中深圳市32名、惠州市4名、韶关市2名。这些考生存在（户籍）入户资料造假、（学籍）人籍分离、在册不在校等问题，已取消在我省的高考报考资格。

2019年外省学业水平考试成绩转入广东的考生中，有多少是“高考移民”？

该负责人表示，经查，1122名考生中（含网上反映的917名高中学业水平考试成绩从外省转入我省的考生），有23名“高考移民”考生在上述38名已查处的考生中。

如何保持高压态势治理“高考移民”？

发现一起查处一起绝不姑息

有人还提出疑问，广东如何保持高压态势治理“高考移民”？

省教育厅有关负责人表示，我省高度重视“高考移民”治理工作，成立了专项治理工作领导小组，采取一系列措施及时稳妥处置，开展了治理“高考移民”专项行动，进行全面核查，依法依规严厉打击“高考移民”行为，确保高校考试招生公平公正。

该负责人表示，在治理“高考移民”问题上，我们和广大考生家长的观点一致、态度一致、立场一致、目标一致。下一步，我省将继续保持对“高考移民”的高压态势，继续开通“高考移民”举报邮箱（zk01@eeagd.edu.cn），持续、深入开展治理“高考移民”行动，欢迎社会各界特别是广大考生家长提供有效线索，发现一起，查处一起，绝不姑息。

该负责人表示，省教育厅将会同有关部门进一步加强户籍管理和高中教育教学管理，完善政策措施，严格高考报名资格条件审核，进一步加大“高考移民”治理力度，切实维护教育公平，切实维护广大考生合法权益。