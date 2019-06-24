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选大学、挑专业，这场直播勿错过

2019-06-24 08:52 来源：南方网
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　　6月24日下午14:00-17:00，“2019广东省高考招生宣传高峰论坛”将举办。志愿填报资深专家、国家生涯规划师将亲临现场，手把手教大家选学校挑专业的技巧、解析高报实战案例、分享志愿填报方法及策略……满满的志愿填报干货快来带走吧！

　　时间：2019年6月24日下午14:00-17:00

　　地点：南方报业传媒大厦B塔402报告厅

　　扫描下方二维码，可预约收看2019广东省高考招生宣传高峰论坛直播↓↓↓

　　■“教你从生涯规划的角度选大学挑专业”主题演讲

　　如何从生涯规划的角度进一步挑选出最适合考生就读的专业？如何提高专业选择和未来职业的匹配度？拟邀请国家二级心理咨询师，国家生涯规划师蓝敏做主题演讲。

　　■“知分对表选学校，选学校更选专业——填报志愿策略”主题演讲

　　考生家长如何理解高分投档线？如何规避风险？拟邀请广东省督学、从事教育行政、教育研究编辑出版和高考志愿研究多年的张耀荣就题为《知分对表选学校，选学校更选专业——填报志愿策略》做主题演讲。

　　■“志愿填报时如何兼顾学校和专业－实战案例分析”主题演讲

　　三分成绩，七分志愿。6月底是高考志愿填报的关键时期，在志愿填报时应该如何兼顾专业和学校？拟邀请志愿填报资深专家一鸣惊人进行实战案例分析。
编辑： 罗予岐

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