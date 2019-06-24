今日10时广东高考放榜

23日，广东省教育考试院发布最新消息：24日10时上线“广东民声热线”，第一时间权威发布广东高考各批次录取最低分数线，解读相关政策。

23日，广东省教育考试院发布最新消息：24日10时上线“广东民声热线”，第一时间权威发布广东高考各批次录取最低分数线，解读相关政策。

“请考生密切留意手机信息。”有关负责人提醒，10时30分起，省教育考试院将向在高考报名系统绑定手机的考生推送成绩。已在高考报名系统中绑定手机的考生，将收到来自号码106906708、106905708或106904886推送的成绩短信。

11时起，考生可通过广东省教育考试院官微（gdsksy）小程序和广东教育考试服务网（www.eesc.com.cn）查询成绩；25日12时前考生如对本人某科成绩有疑问，可携带准考证到所在中学或当地县（市、区）招生办公室（考试中心）提出复查分数的书面申请；29日8时起，考生可通过广东省教育考试院官微小程序或粤省事小程序自行下载并打印成绩证书。

根据时间安排，高考放榜后，6月25日考生开始网上填报志愿，7月2日填报志愿结束，7月7日录取工作正式开始。请考生密切关注广东省教育厅官网（edu.gd.gov.cn）及官微（gdsjyt），广东省教育考试院官网（eea.gd.gov.cn）及官微（gdsksy）和广东教育考试服务网（www.eesc.com.cn），及时跟踪高考成绩、志愿填报、高校录取等信息发布动态。

该负责人提醒，除上述查询渠道外，省教育考试院从未授权或委托任何个人微信公众号或微博或网站发布考试招生相关信息。请考生按照广东省教育考试院提供的正规渠道查询成绩和录取结果，谨防通过非正规渠道查询导致个人信息泄露的风险或被误导，以免上当受骗。