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暨大举办校园开放日，今年在粤计划招生近2400人

2019-06-23 13:30 来源：南方网
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　　南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/苏运生）6月23日，暨南大学（下称“暨大”）校园开放日暨2019年本科招生新闻发布会在该校石牌校区举行。今年暨大招生总计划为7080人，内地总招生计划为4780人，广东实际招生人数接近2400人。港澳台侨招生指标提升到2300人左右。暨南大学伯明翰大学联合学院（下称“暨伯学院”）招生的指标增加至230人。

　　今年暨大本科招生呈现三大变化

　　暨大在专业录取时按“分数优先”原则，高考文化课成绩（裸分）由高到低安排专业，不设专业级差。高考文化课成绩相同时，依据各省的排名方法和顺序录取。在实行“平行志愿”的批次，学校对选择服从专业调剂，在体检合格前提下的考生不退档。今年暨大在本科招生方面主要有以下变化：

　　一是港澳台侨扩招。现在每年有超过6000名港澳台侨学生报读暨大，实际只能满足约2000人左右的要求。学校把港澳台侨招生指标从2000人左右提升到2300人左右。

　　二是暨伯学院招生的指标增加至230人。前两年暨推出暨伯学院的四个专业招生，反映热烈，学生表现优秀，经过两校商议，拟进一步扩大招生，招生指标从2017年的120人，2019年的210人，增加到今年的230人，招生的省份包括广东、湖南、江西、四川、重庆、河北、安徽、河南、山东、内蒙，新增的指标基本投放在广东。

　　三是在广东增加招生指标。暨大在内地总的招生计划为4780人，与去年持平。目前投放在广东2332人，初步测算，实际招生人数接近2400人。

　　据介绍，今年暨大招生的总体思路为“提质量、调结构、扩规模”，具体来说，提质量就是进一步提升港澳台侨和内地学生的生源和培养质量，将学校打造成为最大规模、具有世界水平的港澳台侨人才培养基地。调结构就是将港澳台侨生所占比例提高到40%左右，同时提高广东生源所占比例，为粤港澳大湾区和广东的经济社会发展提供更多的人才保障。扩规模就是逐步扩大港澳台侨和广东生源的招生规模，更好地体现侨校特色，更好地服务广东人民。

　　实施特色化、精细化培养

　　一是精英化培养。实施“因材施教，分流教学”。学校根据国内学生和港澳台侨学生在学业基础、文化背景、社会环境、价值观念、生活习惯等方面的差异，制定了不同的培养方案，这在国内高校中是独一无二的。实施“小班教学、精细化培养”。学校每个专业的内地或海外学生招生数只有30-40人左右，不少专业仅招收20多人，保证专业老师在课上课下可以关注到每个学生的学习和成长。紧跟国家教育改革形势，创新培养模式。学校融合国际先进教育教学理念和方法，通过搭建实践平台，开拓新型课程，建立起多层次、全覆盖的创新人才培养体系，培养视野开阔、思维活跃、创新意识和实践能力较强的社会急需的人才。

　　二是实施平台教育与专业教育相结合的培养模式。学生入学后先进入平台教育阶段，平台教育以通识教育、基础教育为核心课程，着力培养学生的综合素质，之后才进入专业教育阶段，构建了完善的通识教育、基础教育和专业教育课程相互协调的课程体系。

　　三是实行本科学生导师制。导师对学生进行“导向”、“导学”、“导心”，充分调动学生学习积极性，帮助学生更好地选课和学习，使学生成长为知识结构合理，个性和特长充分发展的高素质人才。

　　四是弹性学分制。学生可以自主选修科目，对一些跨学科门类的课程，均可修读，修读完学分即可毕业，学有余力的学生还可以比较自由地修读第二学位。

　　暨伯学院加大新生奖励力度

　　为鼓励高考成绩优秀的考生报考，暨伯学院建立了完善的新生奖学金体系，目前有全免学费入学奖学金、半免学费入学奖学金、单科状元入学奖学金。

　　全免学费入学奖学金（人民币7万元/年）：要求位列理科前5‰(千分之五)以内；或理科排名2000以内（生源省、直辖市或自治区高考总人数达50万以上的省份）。全免学费入学奖学金原则上为期四年，获奖学生每学年成绩须达到要求后，方可续得。

　　半免学费入学奖学金（人民币3.5万元/年）：原则上要求位列前1％（百分之一）以内；或排名3500以内（生源省、直辖市或自治区高考总人数达50万以上的省份）。半免学费入学奖学金原则上为期四年，获奖学生每学年成绩须达到要求后，方可续得。

　　链接：此前，暨大/暨伯学院招生团队参加由南方日报、南方网、南方＋客户端主办的2019广东高考招生咨询会，学校招生负责人现场进行招生宣讲及咨询，活动全程进行直播。扫码下方二维码查看活动直播回顾↓↓↓

编辑： 罗予岐

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