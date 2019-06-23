2019年广东高考24日上午10时放榜

记者了解到，6月24日上午10:00-10:30，广东省教育考试院将上线广东“民声热线”，第一时间权威发布今年广东高考各批次录取最低控制分数线，进行高考政策解读。
广东省教育考试院将于6月24日12：00起向在高考报名系统绑定手机号的考生推送成绩；12:20起，考生可通过广东省教育考试院官微小程序和广东教育考试服务网（www.eesc.com.cn）查询成绩。
6月29日8:00起，考生可以通过广东省教育考试院官微、粤省事小程序以及南方+客户端自行下载并打印成绩证书。
考生获得高考成绩后，如对本人某科成绩有疑问，可在6月25日12:00时前携带准考证到所在中学或当地县（市、区）招生办公室（考试中心）提出复查分数的书面申请，并按复查科目填写《考生申请复查普通高考各科目成绩登记表》。
复查内容为成绩统计合成是否有误，答卷是否漏评，答卷扫描是否准确,不涉及评分标准掌握的宽严问题。
各市、县（市、区）招生办公室(考试中心)需组织专人负责考生申请成绩复查工作，及时按网上录入的要求输入考生查分申请数据。省教育考试院将于6月26-27日组织专人进行复查。
对复查后发现分数有误的考生，广东省教育考试院将对其分数进行更正，更正后的成绩直接发送给本人，同时由各市、县（市、区）招生办公室(考试中心)通知考生本人。
复查后，分数无误的考生名单电子文档将反馈给各地市招生办公室(考试中心)，由各地市通知考生。考生可以通过网络方式查询，申请查分的考生可于6月29日8:00起登录广东教育考试服务网 “综合查询”栏目查询复查结果。