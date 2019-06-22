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新增五个专业，广东拟招3200人，华工校园开放日透露了这些信息！

2019-06-22 20:11 来源：南方网
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　　南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/卢庆雷，许颖）6月22日，华南理工大学举行校园开放日暨本科招生咨询会。华南理工大学今年招生的57所（66个专业（类）现场接受咨询，数十所“卓越联盟”高校及部分“双一流”建设高校也在现场提供咨询服务，场面火爆。

　　记者从现场获悉，2019年，华南理工大学全国计划招生总数6700人，其中广东招生计划约3200人，较去年增加200人。广州国际校区2019年开始本科招生，预计招收400人，其中高考招生200人，二次选拔200人。

　　“广州国际校区就是要培养具有家国情怀、国际视野的新工科领军人才。”学校党委书记章熙春在接受记者采访时说表示，广州国际校区的学院和全球排名前100或学科排名前50的世界一流大学进行“一对一”“一对多”合作，教学管理上采取“书院制＋全程导师制”，强化国际学术资源、国（境）内外产业和社会资源参与协同育人，全面助推学生成长成才，且今年的收费与其他校区一致。

　　2019年华南理工大学新增机器人工程、智能制造工程、微电子科学与工程、分子科学与工程和临床医学五个专业，均直接与国际教育资源对接。除部分专业和教学改革班外，2019年学校整体实行专业类招生。共57个专业或专业类（66个方向）进行高考招生，其中包括20个专业类。

　　据了解，华南理工大学的学生可通过三种途径入读广州国际校区。第一，新生在入学时参加校内二次选拔，通过转专业方式，可以进入广州国际校区修读新工科专业；第二，学生可跨学科门类辅修广州国际校区的专业，达到要求者，可拿到广州国际校区新工科专业的辅修学位；第三，学生在未来还有机会攻读广州国际校区新工科专业的硕士、博士学位，成为国际大咖的弟子。

　　此前，华南理工大学招生团队多次参加由南方日报、南方网、南方＋客户端主办的广东高考招生咨询会，学校招生负责人现场进行招生宣讲及咨询，活动全程进行直播。

　　扫码下方二维码查看活动直播回顾↓↓↓

编辑： 罗予岐

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