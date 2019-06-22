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提升新生奖励力度，广外今年首设国际组织人才培养创新班

2019-06-22 19:49 来源：南方网
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南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/刘红艳）6月22日，广东外语外贸大学（下称“广外”）第20届大学开放日暨本科招生新闻发布会在该校北校区举行。

发布会现场

多措并举，培养高素质精英人才

据介绍，广外今年招生计划总数为5040名，广东省招生计划4155名（含130名“地方专项计划”），文科2080名，理科1980名，艺术类95名；占招生总计划的82.44%。学校共设66个本科招生专业，26个外语语种，是华南地区外语语种最多的高校。绝大多数专业文理兼招，经济统计学、数学与应用数学（金融数学与精算）、计算机类专业只招理科。

广外从2019级开始开设国际组织人才培养创新班，分别由翻译学院、经贸学院、会计学院等承办，培养双学位或本硕连读高素质人才。

学校已与57个国家和地区的402所高校和学术文化机构建立了合作交流关系，有各类学生出国（境）学分项目213个，各类出国（境）学生每年近1000人次，占单届学生总数的20%。学校设立“高水平大学建设学生出国（境）学习项目奖学金”，最高奖金达20万元。设立出国（境）奖学金和出国（境）助学金，奖学金和助学金最高奖励（资助）额度均为3万元。

此外，学校还与日本立命馆大学、韩国东西大学联合培养未来的亚洲青年精英。该项目面向全校新生招生20名，入选该项目的学生将分别在上述三所大学学习。

众多考生和家长前来参加广外开放日

专业录取按“分数优先”原则，实行弹性学制

对于广东普通文科类、理科类考生，广外专业录取按“分数优先”原则，学校将所有出档考生按高考投档成绩从高到低排序；高考投档成绩相同的考生，高考排位前者优先；考生投档总分排位相同时，优先录取已修习相关专业基础知识（模块）的考生；不设置专业志愿级差。

为更好地保护考生的利益，学校决定对平行志愿批次下服从调剂、体检合格且符合有关录取规定的出档考生不退档。

为调动学生学习的主动性与积极性，促进学生自主学习和个性化发展，学校允许符合条件的本科生转专业。转专业一般在第二学期和第四学期进行，即符合条件的本科生享有两次申请转专业的机会。

实施学分制后，学校实行3～6年的弹性学制，允许学生根据专业人才培养方案自主安排学习进程，缩短或延长学习时间，最短3年，最长6年。学生可过个人努力实现提前1年毕业，也可以选择出国学习暂时休学，回国后继续完成学业。

大幅提高新生奖学金额度，奖励优秀考生

广外新修订《新生奖学金评选办法》规定广东文科前1000名、理科前2500名的新生和外省文理科排名前1‰的新生将获10万元的奖励。

编辑： 罗予岐

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