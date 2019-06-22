帮学生精准找到 适合的学习方向

人生充满意外和变数，虽然有生涯规划的辅助，但对一个高中生来说，就此找到自己终生的职业和方向，是否难为学生？

人生充满意外和变数，虽然有生涯规划的辅助，但对一个高中生来说，就此找到自己终生的职业和方向，是否难为学生？广州市第五中学校长裘志坚认为，每个学生都是独特的“这一个”，新高考增强了学生的选择性，作为教育者的主要责任是“教师知道并且让这个孩子也知道适合学什么”，高中教育要帮学生精准找到适合的学习方向，这样学生才能够适应新高考的选科走班需求。

新高考方案满足了学生的选择权

对于“3+1+2”的新高考方案，裘志坚认为，“最大的亮点是既满足了学生的选择性，又比较方便于高中学校执行教学计划，是一个各方面都比较认可的方案。”

“学生的选择面大为拓展。”他举例，“比如以前学文科的孩子不能报考大学的理工农医类专业的，在新方案下，不分文理科，必选历史的学生也可以任选生物、化学，就可以报考一些偏‘理’的专业了，这非常有利于综合性人才的培养。”

广东等八省的新高考方案规定，学生必须在物理和历史之中二选一。倾向理科的学生，必须选物理，倾向文科的学生，必须选历史，既保证了学生的选择权，又保障了理科人才必备物理知识，文科人才必备历史知识。这有利于拔尖创新人才的培养。

三次选择，让学生找到适合的学科

为了满足学生的兴趣爱好，让学生找到自己卓越的学习领域，从而选择更适合的科目和方向。“从去年到现在，我校高一学生进行了三次考核和选择。”裘志坚介绍。

据介绍，广州五中还整合资源，开发了一个学习潜质测评工具。“一个软件，通过网上问卷的形式，科学系统地对学生的个性、思维方式、学科特长、可能的学科潜力进行评估，从而帮助他们判断自己适合的科目，进而做出选择。”裘志坚介绍，学生根据模拟评测结果选择之后，再经过两个月的学习体验，在接下来的期中或期末考试中验证自己的选择是否合适。

验证看两个维度：一是兴趣，二是能力。对某一学科有兴趣，也要有能力学好这门学科，两者要匹配。例如选了物理、化学、生物学的学生，自然在这三科投入的时间、精力较多，经过一段时间的学习，可验证自己是否对这三科真有兴趣、真能学好。

“从第1次到第2次，有15%左右的学生选科有变动，第3次也有变动，但稳定很多。”裘志坚说。

教育者的责任：让学生知道自己适合学什么

裘志坚认为：“高中阶段，不应过多强调专业方向，而是帮助学生精准找到适合的学习领域和方向。”

他解释，社会科技进步高速发展，未来的专业和职业都充满不确定性：“AI可能取代很多职业，有的职业新生、也有的职业消亡，高中就冲着职业和专业去，充满变数。但无论专业、职业如何变化，人应该具备的素质和能力是确定的。所以，高中要做的是，帮助学生找到并培养他适合发展和具备的素质与能力。”

“新高考录取规则是两依据一参考，必选科目原始分计分，任选科目等级赋分，因此，从功利的角度看，选物理还是选历史，应该是自己同自己比，而任选科目的选择，得自己同别人比。”裘志坚说，他的目标是培养学生具备综合素养、有责任感和担当精神，“我不知道学生未来应该从事什么职业，但我要知道并让学生也知道自己在高中阶段适合学什么，这是我的责任。帮学生找到他适合的，学起来就很快，能找到学习的感觉，有学习的兴趣。”