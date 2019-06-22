新高考本质是“扬长”教育

广东“新高考”方案公布后，各家高中都逐步展开选科走班的探索。

广东“新高考”方案公布后，各家高中都逐步展开选科走班的探索。广东华侨中学校长李子良认为，新高考改革给予了学生在选科择业上自主选择权，本质是“扬长”教育、是生涯“规划”教育，并采取四大措施帮助学生自主选择。

高中应帮学生解决四个问题

作为有31年教龄的老教师，李子良认为，新高考改革给予了学生在选科择业上自主选择权，本质是“扬长”教育、是生涯“规划”教育。

高中要帮助学生解决四个问题：第一，要帮助学生了解自己的兴趣、特长及优势学科；第二，要让学生在一定的职业体验中思考自己未来的职业发展方向；第三，要让学生了解从事该领域工作需要学习的专业；第四，如何在高中选科中将学生自己学科优势和专业、职业方向兼顾、结合。

生涯规划要锁定三个核心

对于生涯规划能力，侨中总结出三个核心词：自主选择、生涯规划、学生发展指导。

李子良指出，自主选择，本质是“适性扬长”教育，让每一颗种子找到自己的潜能和方向，从而按照自己的特性去生根、发芽、开花和结果，成为“最强的自己”。

学校要强调“规划”意识，让学生在中学阶段去思考、去体验，并在接下来的选科及高考志愿的填报中规划出自己未来的发展方向。他说：“作为教育的主体，学校、年级和班级在学生发展指导中的工作重点应放在：生涯指导、学业指导、生活指导三个方面。”

侨中专门设置了360多平方米的学生发展指导中心，内有心理辅导室兼沙盘室、潜能开发室兼心检阅览室、团体活动室兼心理剧场室、学生生涯室、心理宣泄室等专业功能室等。

四个步骤探索生涯规划

李子良介绍，侨中采取了四大措施，探索帮助学生选择适合自己的学科。

首先，在正式选科前，学校建立学生心理档案、进行学生生涯测评，帮助学生全面、科学地认识自己的兴趣爱好、优势特长、职业价值观等。

其次，开展丰富的职业讲座、职业规划比赛、“家长引路”等活动，并为学生创造职业体验的丰富机会，如开展“父母工作体验日”活动等。

第三，开展“走进大学校园”活动，聆听教授、学者讲座，同时结合“学长引路”活动，帮助学生了解大学各专业的特点及报考要求。

第四，利用专家讲座、级会、班会等形式，向学生介绍新高考政策，做好选科及学习方法的指导。

“在选科上，既给予学生合理的建议、又充分尊重学生自己的意愿；分班上，既实现优化组合、又注意因材施教。同时，结合学校本身的实际情况，对老师的教学工作进行统筹、合理地安排。”李子良说。

做法：定1走2，分层教学

在“3+1+2”高考规则下，高中选科走班有三种常见模式：按组合固定部分行政班且只有部分学生走班、定2走1、定1走2。

第一种方式走班最少，最利于管理，但涉及学生在走班与不走班问题上的公平问题，且分层教学存在一定困难；定2走1走班较少，比较方便管理，但几乎完全无法进行分层教学；定1走2走班最多，管理难度最大，但可以较好地实现分层教学。

考虑到学生学习能力的差异及学校寻求重本突破的发展目标，侨中毅然选择了难度最大、但最有利于学生和学校发展的定1走2模式。

“整个高一级分为6个物理班和4个历史班，其余4科（化学、生物、政治、地理）进行全级统一时间走班，并根据学生成绩进行合理的分层教学。目前新高一级的走班工作正有序、高效地进行。”李子良表示。

规划选科 决胜高考第1步

广东新高考将实行“3+1+2”模式，选科走班是配合新高考的重要途径。其实，早在新高考方案公布之前，有不少学校已经提前探索了选科走班模式。他们有怎样的经验？

7月6日，由广东教育督导学会、羊城晚报教育发展研究院联合主办、卓越教育承办的“规划选科，决胜不止新高考”广东新高考改革研讨会将在广州举行，届时现场将邀请广东华侨中学校长李子良，广州市第五中学校长裘志坚为大家做分享。欢迎报名现场聆听。

新高考下 应对个体不适应的有效手段

新高考下“3+1+2”带来12种选科组合，同时也给学校、老师带来新的教学挑战：走班教学将成为主流趋势。

除5中、侨中外，像16中、秀外、广雅等也曾对走班教学作过尝试。卓越高中团队走访调研发现，其实走班制对学生最大的挑战是，如何在老师监督减弱的情况下仍然保持学习效率和学习效果。所以“规划”已不仅是升学规划，业已渗透为自律意识培养、自我管理加强的新要求。而了解和掌握越多的高校资讯、政策图解，尤其是高校专业人才要求，也将更有利适应新政红利。卓越高中团队建议优选系统化的学科指导与升学指导，更有机会成为新政下有准备的“小白鼠”。