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实操内容占到部分证书课程50%左右，尚德助力学员学以致用

2019-06-21 18:18 来源：南方网
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　　学习学历课程同时还可以学到心理学、人力资源等实用性内容，参加会计、人力资源等证书学习，更能学到记账、面试等实操性内容------尚德机构在提供文凭或证书类教学内容的同时，还为学员创造学以致用或升职加薪等更多价值。

　　以尚德机构“钻石奖学金定制班”为例，学员除了可以学习自考课程考取学历，还可以从心理学课程或者人力资源课程中任选一门报读。而“钻石奖学金班”，在保留原有个人职场规划、认识自身发展瓶颈、熟练掌握职场必备PPT、Excel等工具、商业谈判语言技巧以及职场必备英语等83节职场课的基础上，还增设了求职模块——“求职达人15天速训营”。“速训营”覆盖学员求职全过程，提供职场分析、简历优化、面试技巧等求职技能；同时，尚德机构还提供直播招聘会，为学员创造就业机会。

　　在会计、人力资源证书等专业性很强的课程模块中，除了考证内容，尚德机构也加入了很多实用性或是实操性的内容。

　　如在会计证书培训中，就提供了基础实操、初级实操、中级实操和高级实操四个模块。其中，初级实操用18个课时讲解各个岗位怎么做账，包括小规模纳税人和一般纳税人的账务处理以及基础报表填写等。中级实操模块挑选了经典工业行业以及建筑行业账目，用12个课时进行讲解。

　　在人力资源证书培训中，也增加了很多实用性模块，如面试类内容，就根据学员的不同职业高度各有侧重。基础面试包括了经典提问方式、面试技巧、EAP员工援助计划、人脉养成拓展等；中级面试包括了人格解析、投射测验的理解与运用、评价中心测评基数等。除此，根据学员不同职业高度还提供了其他实用性内容，比如对于初入职场学员，侧重劳动法方面，对于公司高层或是自主创业学员，会教授如何打造企业文化和绩效制度、如何设计薪酬体系激励员工等方面内容。

　　谈及加大实操性或实用性内容的初衷，尚德机构学术中心有关负责人指出，不少刚刚踏入社会的大学毕业生并不能很快胜任本职工作，原因在于书本知识不能快速转化为实际应用。而尚德机构在做的，就是加速这种转化速度，让知识变成能力。以会计实操性内容为例，它和书本知识的不同点在于，运用的都是目前最新的相关政策，包括一些账务操作可能书本上还没有涉及到。

　　据了解，目前尚德机构会计、人力资源类课程中的实操性内容，已占到该课程的50%左右。

编辑： 唐巧燕

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