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广州南洋理工职业学院：今秋学期起首批打造58门示范“金课”

2019-06-21 16:13 来源：南方网
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　　今年入读广州南洋理工职业学院的新生有福啦，自今秋学期起，该校全面实施“挤‘水课’、育‘金课’工程，即首批建设58门示范“金课”，包括具有理念正确、含金量高、考核要求严、学生好学的思政课2门、专业课49门、通识课7门，在此基础上再扩大建设范围，使“金课”越来越多，最终建成300门左右的“金课”，让课堂“活”起来，全面提升教学质量，让学生真正受益。

　　从三个维度挤“水课”

　　什么是“水课”？教育部高教司司长吴岩认为，“水课”就是低阶性、陈旧性的课，是教师不用心上的课。具体到高职院校，在南洋理工职业学院看来，衡量“水课”有八大指标，即指那些教学理念不正确、教学内容不适用、教学方法不丰富、教学手段不先进、教学组织不开放、教学考核不严格、教师能力不扎实、教学过程不走心的课程，归结起来就是教学理念“水”、教学内容“水”、教学方法“水”、教师能力“水”、教学评价“水”等五方面。由于“水课”的存在导致学生无法从教学内容中有效地学到知识，白白浪费时间与精力。

　　因此，推行课程改革势在必行。如何挤“水课”呢？经过前期的系统梳理，南洋理工学院在挤“水课”上有自己的做法和特点，主要从三个维度挤“水课”：第一维度是课程，淘汰与专业人才培养目标和规格不相符的课程。如服装与服饰设计专业是省级品牌专业，也是“三二分段”专本连读的率先升本专业，对标专业人才培养目标需要，删除了晦涩难学的《服装人体工程学》，合并了《服装结构设计》和《服装制作工艺》、《服装工业制版》和《服装CAD》课程，更新了《服装生产管理》等课程内容，新增了《服装设计师进阶》等对标职业岗位的课程，体现了高职教育的职业性、递进性的职教特色。第二维度是教学内容，淘汰每门课程中过时、陈旧的教学内容。如《电子技术》课程对标新知识、新技术、新工艺、新方法要求，删除了互感、谐振、三相负载、磁性材料等四个模块共计12学时的内容。第三维度是教师，通过建立星级评价制度和实施学分制选课等方式形成自然淘汰机制，要让那些对教学工作不上心、不认真的“水”教师在学校自然淘汰。

　　打造学生爱学、教师乐教、学有所获、教学相长的“金课”

　　什么是“金课”？吴岩司长将本科教育的“金课”归结为“两性一度”：高阶性、创新性和挑战度。而高职院校的“金课”与本科教育有较大区别，从南洋理工职业学院来看，“金课”指的是教学理念科学合理、教学内容学以致用、教学方法丰富有效、教学手段与时俱进、教学课堂开放对话、教学考核宽严相济、教师教学能力扎实、教学过程精心设计的课程，可归结为学生爱学、教师乐教、学有所获、教学相长等四大特征。

　　如何才能打造深受学生欢迎的“金课”呢？南洋理工学院挤“水课”、育“金课”工程的总体框架设计是：作为全校的制度性要求，按照“顶层设计、系统规划，分类指导、稳步推进，‘金课至上’、全面提升，相对稳定、动态管理”的原则，在今后两年到三年时间内，要下大力气建设三大类型“金课”，包括2门思政“金课”（概论、思修）、49门专业“金课”（含10门开展1+N综合改革课程）、7门通识“金课”（中文、数学、体育、军事理论、职业生涯规划）。目前已组织各二级学院按照“成果导向”教学理念对2018级各专业才培养方案进行完善、修订，组织开展了首批“金课”立项建设工作，并要求所有立项课程根据学生毕业要求所对应的指标点，设计课程目标、课程内容、教学策略、考核方式和成绩评定标准。

　　在思政“金课”设计上，着眼于思政课的价值引领和育人功能，形成颇具特色的“1+1”行动方案，即构建了“模块（专题）化内容+实践教学”的教学内容体系和“交互体验+七位一体+方法多样”思政课教学模式。如《思修》课程内容分为18个模块，《概论》课程内容分为16个专题，兼以相应的实践教学体系。围绕“金课”建设，一本具有民办高职特色的《高职思政课实践教学》配套教材正在编写中。此外，该校思政课教师做到两个百分之一百，即思政课教师百分之一百担任兼职班主任，思政课教师百分之一百做到至少指导一个学生社团。

　　在专业“金课”设计上，根据“三对接”即“专业设置与产业需求对接，课程内容与职业标准对接，教学过程与生产过程对接”要求，对现有各专业人才培养目标、规格和素质、能力、知识进行梳理和重新界定，从课程设置、课程标准、课程内容、教学设计、考核评价、教学资源、师资队伍等各环节推动课程改革，探索并实践体现职业性、突出能力培养的人才培养模式与教学模式。如《网页设计与制作》课程重点对教学方法进行改革，加入引导技术进行课堂教学设计，在设计企业网站首页的教学单元中，课堂教学中设计一个公司的场景，引导学生进入职员的角色，自主完成学习过程。通过合理引导，使学生对岗位认知、学习过程、投入程度都有明显提高。

　　在通识“金课”设计上，以充分适应不同专业培养和学生多样化的需求为出发点，总共推出了包括必修课和选修课在内的十二个大类的通识课程。如体育与健康类课程，突出职业性体育教改特色，根据学生专业特点和未来就业方向开设了四大类型体育，即伏案型专项体育课、交往型专项体育课、站立型专项体育课和体能型专项体育课，每个内容对应田径、球类、武术和休闲运动等具体运动项目。

　　与传统课程不同的是，这些“金课”体现职业性和突出能力培养的基本特点，推进由以“教”为中心向以“学”为中心转变，尽可能激发学生在课程学习中的主动性和探索性。

　　建立“金课”的三大保障

　　为确保改革顺利实施，南洋理工为打造“金课”建立三大重要保障举措：

　　在政策保障上，南洋理工目前出台了《全面深化课程教学改革实施方案》，对此次课程改革进行了系统谋划和部署，在此基础还将陆续出台《星级课程建设标准》和《星级教师评价制度》，以保障此次改革的有效执行。结合学校打造“金课”与建设示范课程实际，制定优秀教师重点培养方案，选拔出了58门“金课”建设负责人。

　　在组织保障上，在学校学术委员会下设课程建设委员会，该委员会成员由校内教授、省内其他高水平教授、行业企业专家组成。

　　在评价保障上，明确评价主体，由教师自评、教研室同行评、校内外教授评、行业企业专家评、学生评、教学督导评。

　　“学校推行此次改革，学生将是最大的受益者。我们通过打造‘金课’，在全校努力形成‘课程有质量、课堂有活力、成果可固化、教师有能力、学生爱学习’的育人大环境”。学校相关负责人说。

编辑： 罗予岐

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