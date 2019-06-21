今年广东400所中职学校计划招生30万人

今年，我省400所中职学校计划招生30万人，符合条件的考生可积极报考，学习一技之长。

一群年轻人，身着整齐的工服，手拿专业的工具，正在检修一辆辆小轿车。如果不是早已知道这是广州市交通运输职业学校汽车运用与维修专业的课堂教学现场，还以为是哪家4S店的维修车间。该校的汽车运用与维修专业和国内外知名汽车品牌企业合作建立了六大企业订单班，超过40%的学生进入订单班接受企业的特色课程培训。

这样生动有趣的课堂在广东各个中职学校中已是常态。省教育厅相关负责人表示，我省中职教育强调德技双修、手脑并用，学生在学习专业知识的同时加强职业技能培养。中职毕业生拥有一技之长，在就业市场上也是香饽饽；深造渠道越来越畅通，预计到2021年中职学校毕业生升读高职院校的比例将达到30%以上。

“动手能力强、职业倾向明显的学生，可报考中职学校，接受职业教育。”该负责人介绍，今年，我省400所中职学校计划招生30万人，符合条件的考生可积极报考，学习一技之长。

入读机会大▶▷全省400所中职学校计划招生30万人

“请试试我们做的面点。”6月2日，2019年广州市高中阶段学校招生咨询会在琶洲会展中心举行，广州市旅游商务职业学校的展位上，参与招生宣讲的学生全都换上了“大厨装”，他们一边做着中式面点，一边向来往的家长介绍自己的学校。

中职学校的优质学位不断增多：经审核汇总，广东共有400所中职学校（不含技工学校，下同）于2019年招生30万人，此名单外的中职学校均不具备招生资格。

省教育厅相关负责人介绍，截至去年，广东有中职学校444所，其中39所为国家中职教育改革发展示范校，124所为国家级重点中职学校；48所为省级示范校,225所为省级重点中职学校。中职在校生达86.73万人，去年全省高中阶段教育招生普职比为55.3∶44.7，中职几乎占一半。

“今年，我校招生计划为2000人，其中13个专业的580多个计划将纳入‘三二分段中高职贯通培养’试点班，与高职院校共同制定五年一体化人才培养方案，学生可升读公办全日制大专。”珠海市理工职业技术学校教务处主任刘苑介绍，近年来学校“三二分段”招生计划持续增长，为越来越多的学生打通了升学通道。

省教育厅相关负责人介绍，今年秋季，我省48所高职院校与213所中职学校将在904个专业点开展中高职贯通培养三二分段试点，招生计划为4.59万人。

在高职院校不断扩招中职学生的同时，广东于2018年开始试点“3+X证书”中职升本科招生模式，改变了以往中职生须先上专科学校、再通过专插本“迂回”上本科的情况，让中职生升学有了更多选择和机会。

去年，我省中职学校学生的升学率持续增长，中职学校毕业生总数28.53万人，升入高一级学校的毕业生人数为6.56万人，占毕业生总数的23.01%。今年，我省高职扩招，中职应往届毕业生是扩招的主要对象。

同时，今年韶关学院、韩山师范学院、嘉应学院、广东技术师范大学等4所应用型本科高校的5个专业继续面向全省招收中职毕业生，总人数从去年的200人增加到260人。同比增加30%，更多中职学生获得“直升”本科的机会。

“能被本科院校录取，我非常开心！”今年3月，东莞理工学校学生张丽娴通过“3+X证书”考试被广东技术师范大学录取，直升本科。

“我省非常重视中职教育的发展，全省中职教育经费投入不断提高。”省教育厅相关负责人介绍，去年全省中职学校财政性教育经费达232.17亿元，生均一般公共预算教育事业费支出达1.5万余元。

广东对中职学校学生建立了以免学费、国家助学金、建档立卡学生生活费补助为主，学校和社会资助及顶岗实习等为补充的资助政策体系。对中职学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生、戏曲表演专业学生免除学费（艺术类其他表演专业学生除外）。

去年，广东政府、学校及社会资金资助中职学校学生共计80.13万人，各类资助资金累计投入26.53亿元。全省共有 69.13万学生享受国家免学费政策，资助金额为24.14亿元。

“2019年春季学期，我校共有在校生近5500人，其中免学费的达到3500多人，占比约65%。”刘苑介绍，免学费政策受惠面广，为符合条件的中职学生家庭切实减轻了负担。