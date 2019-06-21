广东高校30余个中外合作项目向高考生开放

随着一年一度的高考落下帷幕，各大高校在抓紧时间举行自主招生的同时，也逐步公布每所高校的招生计划。

随着一年一度的高考落下帷幕，各大高校在抓紧时间举行自主招生的同时，也逐步公布每所高校的招生计划。除了常规专业的招生计划外，随着国际合作的日益紧密，中国高校与海外高校之间的合作也愈发密切，从早期高校国际学院间的合作，到学校间的合作，广东高校与海外高校合作项目与模式呈现多样性。

从教育部中外合作办学监管工作信息平台公布的“中外合作办学机构与项目（含内地与港澳台地区合作办学机构项目）”来看，当前广东有30余个合作项目，涵盖上课、旅游管理、英语教学、视觉设计、公共卫生等多个专业领域。

华工：广州国际校区今年开放本科招生

华南理工大学日前公布2019年本科招生计划时透露，华工广州国际校区今年首次开放本科招生，今年9月将迎来首批400名本科生。其中，广东生源将超过60%。

广州国际校区今年开设5个招生专业：吴贤铭智能工程学院设机器人工程和智能制造工程两个专业，微电子学院设微电子科学与工程专业，生物医学科学与工程学院设生物医学工程专业，分子科学与工程学院设分子科学与工程专业。

据了解，华工广州国际校区携手多所全球排名前100或学科排名前50的世界一流大学，采用“中方为主、国际协同”的方式，积极探索“一对一”“一对多”合作模式，搭建国际合作创新平台，实现从单向到双向、从双边到多边、从线下到线上、从“交流”到“交融”的转变。

从华工广州国际校区的官方网站可见，该校区的合作院校均为国际顶级大学，大家熟悉的牛津、剑桥、哥伦比亚大学、西北大学、南洋理工、墨尔本大学等均在列。

广外：国际学院招生新增中学校长推荐方式

根据广东外语外贸大学国际学院公布的招生计划显示，今年广外国际学院将新增中学校长推荐入学的招生方式，同时还为该院学生提供250万元的奖学金，助力该院学生留学海外。

据广外国际学院院长梁学宏介绍，今年该院国际本科项目招录面向所有高中毕业生。国际学院希望能为高考发挥失常或偏科较严重的考生，提供一条入读优质本科院校的途径。他表示，凡应届高中毕业生高考成绩达到当地本科录取线、应届高中毕业生高考英语分数达到120分、雅思总分达到5.0分、托福总分达到65分，满足以上条件的任意一条，均可免试报读广外国际学院。

此外，没有达到上述要求的学生，也可通过参加国际学院7月6日自主举办的招生入学考试进行报读。

值得一提的是，今年国际学院新增了中学校长推荐面试的入学方式，学生持中学校长签名的推荐信即可通过面试直接报名入学。梁学宏提醒：“我们接收的中学校长推荐信，均来自当前与我院合作的100多所高中。拿到校长的推荐信后，学生还需要经过学院的面试，通过后可入读。”

据了解，广外国际学院当前已与广东、湖南、湖北等省的100多所中学建立了合作关系，推出了生源地中学合作计划。广外国际学院办学15年来，已成功送出8327名学生到海外留学。

为了适应大湾区建设人才需求，2019年国际学院推出包含商科、注册会计师、传媒与新闻、金融、信息与数据管理、交流与文化、音乐表演与传播、体育产业管理、景观/室内/平面设计、自然科学、澳大利亚/新西兰商科、北美通用人才学分豁免项目、韩国留学预科项目、英国商务硕士桥梁项目、昆士兰大学商科硕士桥梁项目共15大专业项目的国际专业人才培养计划。

广财：法学专业首开中外联合培养项目

根据广东财经大学今年公布的招生简章显示，广财今年有4个中外联合培养项目招生，分别为法学专业、金融专业、国际商务专业和财务管理专业。其中，法学专业的合作项目是首次招生，该专业将分别招生文、理科生各20名。据了解，该专业第一、第二、第三学年在广州校区就读，第四年在澳大利亚西澳大学就读。

学校在招生简章中特别提醒，中外联合培养项目部分课程为全英授课，请非英语语种考生慎重填报。

TIPS

注意！234个中外合作办学项目已终止

需要提醒考生注意的是，2018年6月19日教育部依法终止了234个本科以上中外合作办学机构和项目，涉及英国有60个，澳大利亚有45个，美国也有25所大学受到影响。其中不乏大家熟悉的英国的华威大学，澳大利亚的墨尔本大学、南澳大学，美国的纽约大学、休斯敦大学等知名高校赫然在列。

教育部官方网站也提示，关注所就读的中外合作办学机构或项目是否是经过合法审批。最主要的是要查看办学者是否能提供审批部门所颁发的同意其办学的文件。其中，新批及已完成复审省市通过复审的本科以上中外合作办学机构与项目（包括内地与港澳台地区合作办学项目与机构）名单，目前已通过教育部中外合作监管工作信息平台、教育部网站、教育部教育涉外监管信息网（ www.jsj.edu.cn）予以公布。可通过登录以上网站查看相关信息确认所就读的中外合作办学机构与项目是否合法。

此外，教育部还提到，按照规定，在中国实施高等学历教育的，须按照同地区同批次计划内录取，降低批次录取是违反国家规定的。实施外国教育机构学历、学位教育的，其录取标准应当不低于外国教育机构在其所属国的录取标准。一般来讲，录取标准比较低，录取学生的水平参差不齐，办学质量很难保障。录取标准高，办学质量才有可能更好。

考生报考相关项目专业时可通过教育部官网、学校官网或学校招生办电话了解清楚相关情况，毕竟事关未来的学习方向，还需审慎选择。