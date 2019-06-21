未来读新闻专业学些什么？

互联网已与我们的日常生活水乳交融，对新闻传播业的改变也是历史性的，广东高校在科研和人才培养上也对此作出回应。

教育部近期公布全国首批10名“高校网络教育名师培育支持计划”名单，中山大学传播与设计学院院长张志安教授入选；5月底，暨南大学新闻与传播学院在组织首届网络与新媒体系本科毕业设计答辩汇演；华南理工大学新闻传播学科注重多学科交叉，拓展教学科研新领域。

互联网已与我们的日常生活水乳交融，对新闻传播业的改变也是历史性的，广东高校在科研和人才培养上也对此作出回应。张志安认为，“从过去以传统媒体、主流媒体、机构媒体为核心的新闻传播舆论场，逐步转变成专业媒体、平台媒体和自媒体协同互补的公共传播舆论场。”

发展跨学科新闻教育

最近，中山大学传播与设计学院“马克思主义新闻观”教学团队负责人詹小美教授牵头申报青年马克思主义理论人才培养重点基地，加上此前的广东省舆情大数据分析与仿真重点实验室、广州大数据与公共传播重点研究基地，思想引领与技术应用并重，代表着该学院以“守正创新”姿态探索新闻教育改革的新模式。

记者获悉，中山大学传设学院将“人文新媒体，融创传播学”确定为学院学科发展的方向。张志安解释道，所谓“人文新媒体”，就是以人文精神引领新媒体传播和设计人才的培养；“融创传播学”，就是以新闻传播学为核心、旁涉政治学、心理学、计算机、设计学、艺术学等其他学科，进行融合创新的传播研究。也正因此，他把中大传设学院定义为以新媒体、新理念为特色的后起之秀。“没有考虑去复制哪个学院，而是特别希望成为我们自己；不可能去做大而全，只能做以学科融合为特色、以新媒体为方向的富有特色的传播学院。”

无独有偶，暨南大学党委书记林如鹏教授也表示，媒体融合已经成为现代传播体系构建的基本思路和发展方向，培养和造就一大批适应媒体深度融合和行业创新发展的优秀新闻传播人才，是新媒体时代卓越新闻人才培养的教育改革目标。

华南理工大学新闻传播学科特别重视与学校其它学科的横向交流和合作，如信息与通信工程、软件工程、工商管理、食品科学与工程等，催生数据新闻、品牌传播、计算广告学、健康传播等学科发展新领域。其中，2013年获批广东省新媒体与品牌传播创新应用重点实验室，正是整合了信息技术研究、新媒体研究和品牌传播研究的交叉优势而设立的创新型数字媒体实验室。

强调社会实践 回应现实问题

互联网正在彻底颠覆和改写传统新闻业。对于新媒体环境下的行业变革趋势，张志安总结为：“从过去以传统媒体、主流媒体、机构媒体为核心的新闻传播舆论场，逐步转变成专业媒体、平台媒体和自媒体协同互补的公共传播舆论场。”

在媒介融合的新媒介环境下，文本、声音、视频和静态图像的融合生产与传播已成趋势。中山大学传设院着眼于未来新闻工作方式模式，组织学生每年去贵州织金开展“媒介融合野外实习”课程。通过驻地实践性的调查和影像采集、编辑、传播，通过先进的视觉技术与优质的视听觉资源结合，培养学生利用视觉工具观看社会，形成专业化的视觉素养、进而提升影像认知能力与行动力。

为更好感受新媒体前沿知识，中大传设学院整合原有的音频实验室、视频编辑室、电视演播室、纪实摄影实验室，形成“内容采集平台”；通过建设大数据传播实验室，让学生运用大数据方法研究网络舆论、用户性格、网民画像等，形成“用户分析平台”；升级改造媒体交互设计中心，重点培养学生进行交互设计和视觉表达的能力，建设“视觉传播平台”。

被称为暨南大学网络与新媒体系“史上最难毕设答辩”的本科毕业设计答辩汇演。毕业生们的毕业设计选题触摸社会痛点，回应现实问题。“维纳斯的病历本”小组研发交互游戏《不良PUA调查实录》，揭秘PUA“五步陷阱法”的套路，倡导用审慎的态度对待亲密关系；“带你去下馆”小组利用VR等新兴技术手段改善广州市多家博物馆的数字呈现和公共推广。