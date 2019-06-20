国际投资经贸法律风险与对策研讨会在广外举行

6月20日，第六届“国际投资经贸法律风险与对策研讨会”在广东外语外贸大学北校区隆重举行。

南方网（记者/柯丹洁 通讯员/杨幸幸）6月20日，第六届“国际投资经贸法律风险与对策研讨会”在广东外语外贸大学北校区隆重举行。此次会议由中国法学会主办，广东省法学会、中国法学学术交流中心、中国法学会世界贸易组织法研究会、广东外语外贸大学共同承办。本次研讨会以 “深化‘一带一路’法治合作，共建开放型世界经济”为主题，来自五大洲36个国家和地区的200多位法学法律界和工商界代表出席了会议。

中国法学会副会长兼秘书长张鸣起、印度律师协会候任会长普利桑特•库马、中国法学会世界贸易组织法研究会会长林中梁、广东省法学会常务副会长陈文敏、外交部条约法律司参赞田立晓、司法部国际合作局副局长尹雪梅等中外嘉宾出席了本次研讨会的开幕式。

会议现场

王廷惠副校长作为开幕式的主持人，代表广东外语外贸大学全体师生员工，向参会的中外来宾表示热烈的欢迎与衷心的感谢，并对开幕式发言嘉宾进行了简要介绍。

陈文敏常务副会长在致辞中指出，推动国际投资经贸发展，是追求世界各国共同利益的良方。现行国际和各国法治体系难以满足经济全球化深入发展需要，国际社会需要加强法治合作，共商共建共享国际投资经贸法治保障体系，发挥好法治固根本、利长远、稳预期的作用。他相信本次研讨会成果，可以为提高国际投资经贸法治保障水平，增强“一带一路”沿线国家的法律沟通与联系，做出积极贡献。

普利桑特•库马候任会长在致辞中指出，发展中国家追求更好、更公平的可持续发展，离不开国际投资经贸法治提供的法律保障。一方面，稳定互惠的国际经贸法治环境，有助于发展中国家的经济主体进入和扩大全球市场，在公平合理的基础上展开贸易与投资；另一方面，国际投资经贸法治的发展，必须关注和回应发展中国家的诉求与权益。国际经贸规则在不断推进贸易与投资自由化的同时，应当兼顾和包容发展中国家在脱贫、人权、法治等方面的多元化目标。当前，国际社会需要通过多渠道的法治交流，在加深互信的基础上，增进对“一带一路”倡议的理解。

张鸣起副会长指出，随着“一带一路”建设从谋篇布局的“大写意”阶段进入精耕细作的“工笔画”阶段，各参与方对深化法治合作的需求也日益凸显。各方普遍认识到，开展多层次、多渠道、多领域、全方位的法治合作，有利于防范和化解法律风险，有利于推动建设开放型世界经济，实现共同发展。此次研讨会汇集了中外企业界、法律界、法学界和政府部门四方智慧，为优化“一带一路”法治环境、防范化解法治风险建言献策。对此，他提出三点期望：一是抓住高质量共建“一带一路”机遇，开展全方位法治合作；二是维护以世贸组织为代表的多边贸易体制，营造良好法治环境；三是恪守企业社会责任，实现绿色和可持续发展。

本次研讨会分设四个专题，与会代表分别就“维护多边贸易体制与WTO改革中国方案”“落实中非合作‘八大行动’的法治保障”“一带一路沿线地区投资法律环境”“中国企业境外法律风险防范与争端解决机制”等议题展开了研讨。