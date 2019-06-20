《2018年拉丁美洲蓝皮书》发布会在广外举办

6月20日上午，《2018年拉丁美洲蓝皮书》发布会及“拉美发展与中拉合作关系”座谈会在广东外语外贸大学行政楼国际会议厅举办。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/王朕）6月20日上午，《2018年拉丁美洲蓝皮书》发布会及“拉美发展与中拉合作关系”座谈会在广东外语外贸大学行政楼国际会议厅举办。广东外语外贸大学党委书记隋广军、智利驻广州总领事馆总领事龙啸天（Carlos Marin San Martin）、秘鲁驻广州总领事馆总领事伊万•西尔瓦（Ivan Silva Rivera）、墨西哥驻广州总领事馆副总领事臧泰（Tadeo Berjón Molinares）、广东省国际贸易促进委员会副会长崔爽、副校长焦方太、国际合作与交流处处长柯晓华、商学院院长朱文忠、商学院党委书记魏传文、21世纪海上丝绸之路协同创新中心主任李青、西方语言文化学院院长杨可、科研处副处长赵德强、商学院领导班子、拉丁美洲研究中心成员，以及商学院和西语学院师生代表等60余人出席了本次发布会。

隋广军在致辞中对龙啸天、伊万•西尔瓦、臧泰和崔爽等嘉宾的到来表示热烈欢迎。他对拉美研究创新团队成功编写并出版《2018年拉丁美洲蓝皮书》表示祝贺，同时指出，拉丁美洲研究中心作为一个教育部国别与区域研究备案中心，是我校努力服务“一带一路”建设需求，着力加强区域与国别研究的其中一支重要的研究力量。《2018年拉丁美洲蓝皮书》的出版发行契合当今时代发展的需求，致力于拉丁美洲相关区域与国别投资环境问题研究，具有十分重要的学术价值和现实意义。

秘鲁驻广州总领事馆总领事伊万•西尔瓦在致辞中分享了中拉关系框架下秘鲁与中国的联系。他指出，秘鲁于2018年4月签署协议加入中国“一带一路”倡议，其主要目标是巩固世界和平、促进全球合作与一体化。中国和秘鲁正处于双边关系最好的时刻，其基础是两国人民之间由来已久的深厚友谊、双方利益的永久促进，以及在近年来不断加强的各方面共同合作。他从经济贸易、基础设施建设、高层政治合作、文化和教育等多方面进行了详细解读。

墨西哥驻广州总领事馆副总领事臧泰从海上丝绸之路谈起，重申拉丁美洲和加勒比地区是海上丝绸之路的自然延伸。中国与墨西哥的往来历史可以追溯带十六世纪，如今，墨西哥和中国同为具有区域和国际使命的发展中国家，都致力于推动以有效发展合作为目的的行动。他指出，全球经济中心正逐渐转向中国，这并非是冒险，而是正常状态的回归，每个国家都应当对中国改善世界的倡议予以回应。

广东省国际贸易促进委员会副会长崔爽谈到，在过去十多年里，中国与拉美贸易规模增长了二十多倍，双方经贸关系日益密切并呈现出贸易、投资和金融并驾齐驱的繁荣景象。目前，中国已成为拉美第二大贸易伙伴国，是拉美和加勒比地区最具活力的贸易伙伴。广东省贸促会充分发挥“民间外交大使”和“民间经贸大使”优势，在拉丁美洲的巴西设立了境外经贸代表处，在巴西、阿根廷、墨西哥推动成立了海外粤商会，并计划在巴拿马、智利等国家推动成立粤商会，继续推动广东与拉美国家政府间的交流与合作，促进双边企业开展投资贸易活动。

随后，拉丁美洲研究中心主任朱文忠介绍了蓝皮书的编写情况。他强调，相比之前两年发行的蓝皮书，本次发行的蓝皮书内容更加厚重，着力凸显与时俱进特色、彰显独特视角、体现国际化特色、发挥智库功能。本书结合了“一带一路”背景研究中拉合作发展以及加入了案例研究等，视角更加宽泛，编写团队成员更加国际化，并表明拉丁美洲研究中心将持续创新、精益求精，让《拉丁美洲蓝皮书》的质量不断提高，更好地服务国家和企业“走出去”，以及中拉合作交流事业。

赠书仪式

焦方太为参加发布会的嘉宾进行了赠书。赠书仪式之后还同期举行了“拉美发展与中拉合作关系”座谈会。与会代表围绕“拉美发展与中拉合作关系”的主题着重探讨了新时期中拉合作的机遇与挑战、“一带一路”背景下的新时代中拉关系等问题，展开了深入的对话与讨论。

据悉，《2018年拉丁美洲蓝皮书》是广东外语外贸大学拉丁美洲研究中心和中-拉研究创新团队精心组织编辑出版的年度系列蓝皮书的第三本。本年度蓝皮书紧紧围绕新时代中国“一带一路”倡议与中美贸易战背景下的拉丁美洲经商环境变化，积极发挥广东外语外贸大学“外语+外贸”的交叉学科优势，依托教育部国别与区域研究备案中心“拉丁美洲研究中心”的专家资源，联合墨西哥、巴西、阿根廷、智利等拉美国家合作院校的知名专家学者，开展中外协同、联合研究，精心打磨，特色呈现。

《2018年拉丁美洲蓝皮书》共收录了中国和拉丁美洲专家学者精心撰写的19篇文章，涵盖政治、经济、文化、外交、企业管理等多个维度的具有原创性和前沿性的观点论述和分析。2018年11月国家主席习近平出席二十国集团领导人布宜诺斯艾利斯峰会并访问阿根廷和巴拿马，推动了中拉关系实现跨越式发展。借此东风，本书重点关注了当前中美贸易战与拉美重大热点问题、中拉命运共同体的构建以及整体框架下的中拉交流与合作趋势，聚焦中拉经商投资新环境和企业经营真实案例，产出一系列针对性强、时效性强、操作性强的研究成果，进一步助推中拉两个地区之间的紧密合作关系，实现中拉合作的光明未来。