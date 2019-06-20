这家技校厉害了！500名学生化身“粤菜师傅”齐过招

6月19日，由广州市高新医药与食品技工学校、广州吉米餐饮有限公司主办的“粤菜师傅·高新名厨”2019烹饪技能大赛在校内举行。

6月19日，由广州市高新医药与食品技工学校、广州吉米餐饮有限公司主办的“粤菜师傅·高新名厨”2019烹饪技能大赛在该校举行。该校500名烹饪专业的学生化身“粤菜师傅”参加此次烹饪专业技能大赛，广式点心、粤式冷、热菜受到评委们的一致好评。活动当天，学校还与网红餐厅太二、中国团餐十大领军企业中味餐饮等十六家著名餐饮企业签订人才培养战略，并与粤菜大师达成“粤菜师傅”人才培养计划，双管齐下合力打造“粤菜师傅”品牌，弘扬岭南饮食文化。

2019烹饪技能大赛现场

多措并举，培养粤菜烹饪技能人才

根据《广东省“粤菜师傅”工程实施方案》，我省将重点实施三大“行动计划”，其中一大行动计划是通过实施“粤菜师傅”培育行动计划，鼓励建设粤菜师傅培训基地，支持设立以粤菜师傅培养为主的各类职业院校等。作为国内为数不多专注大健康、养生方向以及实用技术为主的全日制技工院校，广州市高新医药与食品技工学校致力于建设并发展保健养生专业，在烹饪专业方面，学校投入了大量资金，建立一体化教学标准的中餐、面点实训室，模拟现代餐饮酒店厨房的环境，同时与国内多家知名高端餐饮企业深度合作，搭建良好的学习平台，聘请行业专家、企业名师进课堂授课，让学生深化理论知识，强化专业技能，积极为“粤菜师傅”培育行动计划培养高素质高水平人才。

学校与粤菜大师携手,共同打造“粤菜师傅”的人才培养计划

“在打造‘粤菜师傅’文化品牌上，高新学校可谓不遗余力。”广州高新教育集团管理洪顾问告诉记者，此次烹饪技能节大赛不仅是检验烹饪专业师生技能的一次“试金石”，学校还邀请了中国烹饪大师李慧萍、广东南粤名厨黄建星以及多位著名粤菜师傅来到现场观看技能比赛，并对学生作品进行试菜和评分。

学校与十多家著名餐饮企业签订了合作协议并举行授牌仪式

与广州众多知名餐饮企业签约，达成校企合作，这意味着广州市高新医药与食品技工学校的烹饪专业在产教融合方面迈进了一大步。广东省餐饮服务行业协会副会长梁英炽会上发言表示，餐饮界各位同仁对于本次技能大赛寄予厚望，相信我们未来的“粤菜师傅”们一定会有出色的表现，同时希望校企双方合力为餐饮行业、为社会、为国家培养更多专业技能人才，更好地服务地方经济发展。

学生参赛作品

2019年5大专业招生计划出炉

据介绍，广州市高新医药与食品技工学校是广州高新教育集团旗下的技工学校之一，隶属广州市人力资源和社会保障局。该校位于广州市番禺区，占地面积40000平方米，校区建筑面积2.3万平方米。目前学校开设有护理、药物制剂、美容美发与造型、烹饪、电子商务五大市场前沿专业，是一所专注大健康养生方向的全日制技工学校。