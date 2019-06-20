广东省高校“青年红色筑梦之旅”活动在云浮新兴启航

6月19日，第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛广东省分赛“青年红色筑梦之旅”活动启动仪式在云浮新兴举行。

6月19日，第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛广东省分赛“青年红色筑梦之旅”活动启动仪式在云浮新兴举行。广东省教育厅副巡视员邱克楠、广东省教育系统关心下一代工作委员会主任王玉学、佛山科学技术学院党委书记曾峥、新兴县委书记唐谊、中国建设银行广东省分行机构业务部专员朱宁文等领导，以及来自全省150所高校的500多名代师生代表齐聚美丽新兴同上一堂“思政课”。

全省高校以“青年”为主体，以“红色”为主题，以“筑梦”为主旨，通过“青年红色筑梦之旅”活动，搭建青年服务国家和社会的广阔平台，将青年学子的智力、技术和项目资源辐射到广大农村地区，助力精准扶贫和乡村振兴。全省高校一是加强组织领导，推动形成政府、企业、社会联动共推的机制，确保各项工作落到实处；二是主动对接高校扶贫点，努力实现项目长期对接，推出一批帮扶品牌项目，发挥辐射带动作用；三是做好特色小分队组织工作，从质量兴农、绿色兴农、科技兴农、电商兴农、教育兴农等多个方面开展帮扶工作；四是营造良好氛围，全面展示各高校青年大学生参与活动的生动实践和良好精神风貌。

佛山科学技术学院作为承办高校，将认真做好活动组织和服务保障工作，携手兄弟高校将创新创业教育融入铸魂育人的生动实践，共同上好这堂覆盖全国的“国情思政课”，并进一步把创新创业教育同思想政治工作紧密结合起来，鼓励青年大学生深入革命老区、贫困地区，了解国情民情，引导广大青年在服务老区及贫困地区发展中受教育、长才干、作贡献。

活动当天，大学生创新创业团队和新兴县当地的农户、合作社等单位进行了项目对接交流，现场达成合作意向共10项。随后来自全省高校的师生代表们参观了叶季壮故居、蕉山烈士陵园、乡村振兴示范点坝塘村、新兴革命摇篮兴育学校等，寻觅先辈足迹，接受红色文化教育，充分发挥红色文化育人的积极作用，继承和弘扬红色革命精神，使广大青年朋友继续增强服务社会、服务人民的使命与担当意识，将传承革命精神、实现中华伟大复兴付诸实践。活动中“红色筑梦点亮人生，青春领航振兴中华”的口号，响彻新兴。

据悉，截至目前，第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛广东省分赛共有近30万大中专学生参加，参赛项目数超8万，大赛已经成为我省创新创业教育改革的生动实践，建立了促进学生全面发展的重要平台和推动产学研用结合的关键纽带，极大地激发了大学生投身创新创业的热情。“青年红色筑梦之旅”活动作为的省分赛一项重要同期活动，主要目的是全面贯彻落实习近平总书记重要回信精神，立足红色传承、立足实际需求、立足强国建设，组织大学生深入革命老区、贫困地区和城乡社区，接受思想洗礼，助力精准扶贫、乡村振兴和社区治理。省教育厅将依托华南农业大学、华南师范大学、广东工业大学、广东外语外贸大学、汕头大学、广东技术师范大学、广州大学等7所省内高校，以“法治中国小分队”“教育中国小分队”“科技中国小分队”“幸福中国小分队”“健康中国小分队”“政策宣讲小分队”“形象中国小分队”等形式，组织理工、农林、医学、师范、法律、新闻等各专业的大学生以及企业家、投资人一起，走进革命老区、农村地区，接受思想洗礼，开展帮扶工作，推动当地社会经济建设。其它各高校根据本校实际，在摸清需求的基础上，广泛开展乡村振兴、精准扶贫脱贫需求情况调研、项目对接、政策宣讲、困难帮扶及其他特色活动。

据统计，2018年广东共组织1856个学生团队参加“青年红色筑梦之旅”小分队，参与学生达23254人。各小分队立足广东，辐射全国，除了覆盖粤东、西、北外，还远赴陕西、新疆、云南、贵州、广西等地，积极开展调研，充分利用所掌握的专业知识，为当地城镇一体化发展、新农村建设、农民提升等提供理论支撑和技能培训，帮扶总人数达103104人，设立公益基金38个，基金总规模达1.4亿元。与帮扶当地深度对接，对接农户、合作社、学校、政府部门、企业等单位数达32420个，最终共有252个项目成功签约落地，产生直（间）接经济效益约5亿元，部分项目还将与相关单位展开进一步的合作。今年，广东将在更大范围、更高层次、更深程度上开展“青年红色筑梦之旅”活动。

第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛广东省分赛精彩连连，随小编一起来看看吧~

大赛主题

敢为人先放飞青春梦，勇立潮头建功新时代。

赛程安排

★参赛报名（4-6月）。参赛团队可通过省赛公众号（名称为“大学生就业在线”或“大学生就业指导”）、“大学生就业在线”（www.gradjob.com.cn）、“全国大学生创业服务网”（cy.ncss.org.cn）进行报名，报名系统开放时间为2019年4月5日，不同组别的参赛学生需根据报名系统的提示提交相应的报名材料。报名截止时间由各单位根据本单位赛程安排确定，但不得晚于6月10日。

★单位初赛（5～6月）。各单位登录“全国大学生创业服务网”（cy.ncss.org.cn）进行报名信息的查看和管理。单位管理账号由省赛组委会统一分配（请加入省赛QQ群：181028637）。单位初赛需在6月10日前完成，并遴选出参加省级复赛的候选项目。单位初赛的比赛环节、评审方式等由各单位自行决定。

★省级复赛（6月下旬）。省赛组委会组织专家对晋级省级复赛项目进行网上评审，择优选出主体赛事各赛道晋级省级决赛的项目（具体指标查看附件）。

★省级决赛（7月下旬）。通过现场比赛的方式进行，省级决赛将决出金、银、铜奖及各类其它奖项，并按照国赛组委会配额择优遴选项目代表我省参加全国总决赛。

评审规则

请登录“全国大学生创业服务网”（cy.ncss.cn）查看具体内容。

大赛奖项

★省赛奖项

省赛设金奖（每个项目8000元）、银奖（每个项目5000元）、铜奖（每个项目3000元）、若干个优胜奖和各类单项奖；另设优秀组织奖和优秀导师奖（每位导师3000元）。

★国赛奖项

获国赛金奖的，省赛组委会将给予每个获国赛金奖项目扶持奖励金35万元；获国赛银奖的，省赛组委会将给予每个获国赛银奖项目扶持奖励金10万元。扶持奖励金主要用于支持获奖团队发展和奖励指导教师。

来源 | 广东省教育厅