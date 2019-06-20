深大首次进入QS世界大学排行榜，位列广东高校第三

6月19日，QS全球教育集团正式发布了2020年世界大学排名，深圳大学首次上榜，世界排名排在701—750位之间，在中国内地高校中排名第32名。

6月19日，QS全球教育集团正式发布了2020年世界大学排名，深圳大学首次上榜，世界排名排在701—750位之间，在中国内地高校中排名第32名；在广东高校中位列第3名，仅次于中山大学和华南理工大学。在公认的四大权威世界大学排名当中，深圳大学均已进入主榜。

今年的QS世界大学排行榜共评估来自全世界的1000多所高校。中国内地共有42所高校上榜，其中清华大学、北京大学、复旦大学分别列中国内地大学前三甲。

进入QS世界大学排行榜的广东高校共3所，其中中山大学、华南理工大学分列广东高校前两位，深圳大学列第3位，与北京交通大学、北京工业大学、中南大学、湖南大学等四所高校并列排在中国内地大学第32名。此前，在QS 2018年10月发布的2019亚洲大学排名中，深圳大学位列中国内地高校第55，亚洲排名第240。

QS世界大学排名是参与机构最多、世界影响范围最广的大学排名之一。本次上榜意味着，在公认的四大权威世界大学排名——泰晤士高等教育世界大学排名、US News世界大学排名、QS世界大学排名、软科世界大学学术排名榜单上，深圳大学均已进入主榜：

在US News 2019世界大学排行榜中，深圳大学首次进入中国内地高校前50强，位居第46位，位列广东高校第3名；

2018软科世界大学学术排名中，深圳大学排名中国内地大学第55名，列广东省第3位；

在2018年9月发布的泰晤士高等教育2019世界大学排行榜中，深圳大学首次上榜，排名中国内地高校第27位。

通过高水平大学建设的持续推进，深圳大学成为“内地进步最快的高校之一”。