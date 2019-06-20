指南抢鲜看！6月22日深圳大学开放日等你来

迫不及待地想亲眼看看多彩的深大?
绝佳机会就在眼前！
6月22日校园开放日，不容错过！
活动安排
● 校长致辞及招生解读（地点：元平体育馆）
校长李清泉致辞并介绍深圳大学最新发展（8:30-9:00）
招生办主任李智军解读招生政策及如何填报高考志愿（9:00-9:40）
高等研究院副院长韦阳介绍理工创新实验班（9:40-10:00）
●各学院招生宣讲（地点：科技楼报告厅）
10:00 - 11:45
● 现场咨询（地点：元平体育馆）
10:30 - 17:30
● 学校办学资源展示（地点：后海校区各区域及西丽校区校园 ）
8:30－17:30
● 部分学院公开课、实验室开放及其他特色资源展示 （地点详见安排表）
8:30－17:30
● 第五届国际文化节（地点：学生活动中心前广场）
9:30－12:00
● 高校专业认知探索营活动（地点：科技楼1号报告厅）
13:00 - 16:00
各学院招生宣讲等具体安排
开放日报名及宣讲会预约，请微信搜索“深圳大学”获取详细指引。
开放日游览指引
后海校区地图导览
西丽校区地图导览
★ 市内交通 ★
地铁
一号线（罗宝线）
①桃园站
A出口→深圳大学正门（步行850米）
②深大站
A2出口→深圳大学北门（步行300米）
公交
公交下车站点与附近建筑
深圳大学公交站
附近：深大正门、演会中心、师范学院、办公楼；
深大北门①②公交站
附近：深大北门、建筑与城市规划学院院楼、高尔夫球场、小球馆、深大地铁站A出口；
深大南门公交站
附近：深大南区运动场公交站、南区运动场、杜鹃山、艺术设计学院、石头坞；
桂庙新村公交站
附近：深大小西门、3号艺栈、西南宿舍区、新西南餐厅、老西南餐厅、桂庙。
*温馨提醒：开放日当天，后海校园无法提供停车位，建议公交或地铁出行。
★ 校内交通 ★
深大校内的交通工具主要是荔园巴士(后海校区)与丽园巴士(西丽校区)。此交通工具为电瓶车，每辆车可载客16-17人。
荔园巴士（后海校区）
【票价】开放日活动期间免费。
【行驶路线】后海校区内小巴有两种路线，双向运行。
路线①
北门—元平体育馆—聚翰斋—校医院—南运动广场—海滨小区—综合楼—乔梧阁—西南学生宿舍区—留学生楼—西门—师范学院—文科楼—科技楼—元平体育馆—北门
路线②
北门—元平体育馆—科技楼—文科楼—师范学院—西门—留学生楼—西南学生宿舍区—乔梧阁—综合楼—海滨小区—南运动广场—校医院—聚翰斋—元平体育馆—北门
丽园巴士（西丽校区）
【票价】开放日活动期间免费。
【行驶路线】西丽校区内小巴双向运行，终点站为：胡杨林、学术交流中心。
学术交流中心—胡杨林
学术交流中心—至月岭东—惟艺门（东门）—惟理门（南门）—上弦桥—A6教学楼—综合服务大厅—胡杨林
胡杨林—学术交流中心
胡杨林—综合服务大厅—A6教学楼—上弦桥—惟理门（南门）—惟艺门（东门）—至月岭东—学术交流中心
★ 餐饮指南 ★
教工餐厅
【地点】科技楼附近，开放日当天会有志愿者指引。
【用餐方式】在教工餐厅现场用现金购买餐券，凭餐券用餐。
南区食堂
【地点】南区理工楼附近，开放日当天会有志愿者指引。
【用餐方式】
南区食堂一楼、二楼对外开放，需在现场用现金购买餐券，凭餐券用餐。
南区三楼食堂“荔园美食汇”对外开放，支持现金、微信和支付宝付款，直接点餐、付款、用餐即可。
来自深大的温馨提示
● 开放日当天气象预测
据目前天气预报显示，开放日当天或有雷雨，请各位师生家长备好雨具，安全出行。
● 开放日当天交通预测
根据往年实际情况，开放日人流量较大，且校内无空余停车位，建议各位师生家长选择公共交通方式，绿色出行~
6月22日，我们在荔园不见不散~