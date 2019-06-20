指南抢鲜看！6月22日深圳大学开放日等你来

迫不及待地想亲眼看看多彩的深大?绝佳机会就在眼前！6月22日校园开放日，不容错过！

迫不及待地想亲眼看看多彩的深大?

绝佳机会就在眼前！

6月22日校园开放日，不容错过！

活动安排

● 校长致辞及招生解读（地点：元平体育馆）

校长李清泉致辞并介绍深圳大学最新发展（8:30-9:00）

招生办主任李智军解读招生政策及如何填报高考志愿（9:00-9:40）

高等研究院副院长韦阳介绍理工创新实验班（9:40-10:00）

●各学院招生宣讲（地点：科技楼报告厅）

10:00 - 11:45

● 现场咨询（地点：元平体育馆）

10:30 - 17:30

● 学校办学资源展示（地点：后海校区各区域及西丽校区校园 ）

8:30－17:30

● 部分学院公开课、实验室开放及其他特色资源展示 （地点详见安排表）

8:30－17:30

● 第五届国际文化节（地点：学生活动中心前广场）

9:30－12:00

● 高校专业认知探索营活动（地点：科技楼1号报告厅）

13:00 - 16:00

各学院招生宣讲等具体安排

开放日报名及宣讲会预约，请微信搜索“深圳大学”获取详细指引。

开放日游览指引

后海校区地图导览

西丽校区地图导览

★ 市内交通 ★

地铁

一号线（罗宝线）

①桃园站

A出口→深圳大学正门（步行850米）

②深大站

A2出口→深圳大学北门（步行300米）

公交

公交下车站点与附近建筑

深圳大学公交站

附近：深大正门、演会中心、师范学院、办公楼；

深大北门①②公交站

附近：深大北门、建筑与城市规划学院院楼、高尔夫球场、小球馆、深大地铁站A出口；

深大南门公交站

附近：深大南区运动场公交站、南区运动场、杜鹃山、艺术设计学院、石头坞；

桂庙新村公交站

附近：深大小西门、3号艺栈、西南宿舍区、新西南餐厅、老西南餐厅、桂庙。

*温馨提醒：开放日当天，后海校园无法提供停车位，建议公交或地铁出行。

★ 校内交通 ★

深大校内的交通工具主要是荔园巴士(后海校区)与丽园巴士(西丽校区)。此交通工具为电瓶车，每辆车可载客16-17人。

荔园巴士（后海校区）

【票价】开放日活动期间免费。

【行驶路线】后海校区内小巴有两种路线，双向运行。

路线①

北门—元平体育馆—聚翰斋—校医院—南运动广场—海滨小区—综合楼—乔梧阁—西南学生宿舍区—留学生楼—西门—师范学院—文科楼—科技楼—元平体育馆—北门

路线②

北门—元平体育馆—科技楼—文科楼—师范学院—西门—留学生楼—西南学生宿舍区—乔梧阁—综合楼—海滨小区—南运动广场—校医院—聚翰斋—元平体育馆—北门

丽园巴士（西丽校区）

【票价】开放日活动期间免费。

【行驶路线】西丽校区内小巴双向运行，终点站为：胡杨林、学术交流中心。

学术交流中心—胡杨林

学术交流中心—至月岭东—惟艺门（东门）—惟理门（南门）—上弦桥—A6教学楼—综合服务大厅—胡杨林

胡杨林—学术交流中心

胡杨林—综合服务大厅—A6教学楼—上弦桥—惟理门（南门）—惟艺门（东门）—至月岭东—学术交流中心

★ 餐饮指南 ★

教工餐厅

【地点】科技楼附近，开放日当天会有志愿者指引。

【用餐方式】在教工餐厅现场用现金购买餐券，凭餐券用餐。

南区食堂

【地点】南区理工楼附近，开放日当天会有志愿者指引。

【用餐方式】

南区食堂一楼、二楼对外开放，需在现场用现金购买餐券，凭餐券用餐。

南区三楼食堂“荔园美食汇”对外开放，支持现金、微信和支付宝付款，直接点餐、付款、用餐即可。

来自深大的温馨提示

● 开放日当天气象预测

据目前天气预报显示，开放日当天或有雷雨，请各位师生家长备好雨具，安全出行。

● 开放日当天交通预测

根据往年实际情况，开放日人流量较大，且校内无空余停车位，建议各位师生家长选择公共交通方式，绿色出行~

6月22日，我们在荔园不见不散~