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中考如何冲刺？“四大名校”老师支招

2019-06-20 07:16 来源：南方日报
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　　一年一度的深圳中考将在本周末（6月22日、23日）举行。笔者从深圳市招考办获悉，今年深圳有近8万名考生报名中考，全市设置142个考点。

　　中考前三天该如何“临阵磨枪”？各科复习时该注意哪些事项？答题该注意什么？如何才能发挥出最佳水平……针对考生与家长的种种疑问，我们邀请深圳“四大名校”的老师支招，希望对考生有所帮助。

　　【语文】

　　限时做一套语文试卷找感觉

　　分享人：盛洪

　　（文学学士、管理学硕士，深圳中学初中部初三语文备课组组长，2008年被聘为中学一级教师。获中国教育学会论文一等奖，多篇论文在国家核心期刊上发表。）

　　考前三天，该如何复习语文？盛洪建议考生根据中考语文科考试时长100分钟的限定，去限时做一套语文试题，其中基础题、作文各分配50分钟作答时间，并且自己严格批改，“要争取选择题不出错，基础题分尽量不低于52分，作文分在30—36分之间。”

　　盛洪还建议考试前一晚，考生可复习曾经做过的阅读题、典型题型，回顾答题方法、要点，以及往日错漏的地方，避免考试时再出差错。

　　语文是中考的首门科目，22日9时开考。盛洪建议，考前半小时，学生可以再重点回顾下成语、诗文名句、病句题型。考试时拿到试卷后应先全面的看一遍，做到“心里有底、做题不慌”，“可以先看看作文题，但不要先写作文，因为也许在做基础题和阅读题时，就会有作文思路的灵感闪现，此时，可以快速写在草稿纸上。”

　　对于选择题，盛洪建议尽量边答边涂答题卡，不要放在最后再统一填涂答题卡，以防忘记；默写题一定要用正楷字体写清楚、写规范；文言文的字词解释，如果纠结时间超过2分钟，建议放弃，继续往后答题，不要因为0.5分而耽误了后面的阅读题与作文；作文要记得写题目，特别是半命题作文，如果没有写完整作文题目，也会被扣分。

　　交卷前5分钟，建议考生要检查作文首尾部分以及诗文默写，尽量不要再纠结、修改选择题答案，“要相信第一感觉。”

　　【英语】

　　“笔尖答题”划出信号词信号句

　　分享人：李婷婷

　　（深圳外国语学校英语教师，深圳市优秀教师,深圳市中考命题老师，参与改编《全国外国语学校系列教材：综合英语教程》。）

　　对于英语科目的考前复习，李婷婷建议考生要按题型复习，回看做过的卷子。同时，整理和罗列易错的知识点和曾经做错的答题思路，避免考试时再出同样的错误。

　　英语是中考第二门考试科目，安排在22日15时至16时20分，李婷婷建议考生合理规划10时40分语文科考完到英语科开考前的这段时间，“考完一科忘一科，不要受上门考试的影响，马上投入下科考试的准备。”李婷婷说，具体的规划要因人而异，因为每个人需要查缺补漏和自我提醒的内容不同，但需要注意的是这个时候不要再刷题，“而是主要整理和回忆。”

　　英语科目考试建议对所有题目，尤其是语法填空题型，可以进行“笔尖答题”，划出信号词或信号句，“因为信号词或信号句是正确答案与题干之间最直接的关联，不管是在意思层面还是结构层面，都给足了提示。”

　　对于选择题，尤其是阅读理解题，建议要比较选项，从选项的差异中找到最佳答案，“知识上若掌握不牢固，我们的‘第一语感’通常会做出错误的选择，但是仔细比较选项能让我们暂时摆脱惯性，客观全面思考。”

　　此外，她提醒考生要认真书写，保证卷面整洁干净，保证字迹清晰美观，“书面表达应打草稿，按实际情况分段，誊写到答卷时，要注意字母大小和斜度一致，单词间的间隔应适中。”

　　【数学】

　　考前复习不要再做难题新题

　　分享人：方杰

　　（教育学硕士，中学高级教师，深圳中学初中部数学科组长，参加过三次深圳市中考数学命题工作，主编过多本中考数学复习资料。）

　　考试前三天数学科目的复习，建议考生不要做难题、新题，重点复习错题本，查阅容易丢分的同类型题目，再对数学知识框架及体系进行记忆，“不要担心部分难题，以及没有复习到的内容，难题大家都难，能做多少做多少。”

　　在方杰看来，考前最重要的是调整心态及作息时间，让全身心放松下来，从而在考试时做到正常发挥，“可以根据平时的兴趣爱好，去缓解考前的紧张感。成绩越好的学生，心理压力往往越大，因为他们对自己的要求更高。”他建议，家长在考生考试期间，注意引导孩子放松，不要给孩子压力。

　　深圳中考数学科目考试安排在23日9时至10时30分。在方杰看来，90分钟时长如何合理分配答题时间尤为重要。他建议，可以用45分钟时间把简单的题做完，争取获得70至80分，然后用剩下的一半时间进攻难题，“如果用一分钟时间，还没有看清、看懂题目思路，那就可以果断放弃，继续做后面的题目。”

　　【物理】

　　复习时大量做题并非好策略

　　分享人：刘世韬

　　（理学硕士，深圳实验学校初中部物理教师，获2017年深圳市初中物理命题大赛一等奖，曾参加深圳市中考物理阅卷和《中考考试说明》物理部分的修订工作。）

　　“中考前几天，将身心状态调节到最佳状态是首要任务，安排适量复习任务即可，每天能有效利用6-8小时就很好，六个考试科目平均下来，每科就只有3-4小时。”刘世韬说，具体物理科目的复习，大量做题并不是好策略，他建议考生主要做好三件事情。

　　一是将官方《中考考试说明》中物理部分再阅读一遍，因为这是命题人出题的范畴和依据。学生阅读所列考点时要检查自己是否清楚相关的知识点和生活实例，如果有生疏的地方，可以记在便签纸上，随时复习巩固一下；

　　二是将自己的错题本浏览一下，确保自己之前暴露的知识漏洞已经修补好，吸取之前的教训；

　　三是将初三复习阶段测验过的模拟题浏览一遍，让自己对常考知识点保持一个熟悉度，可以提高考试时的答题速度，以节省更多的时间处理陌生题目和检查。

　　考试时，建议考生要注意答题技巧，“可以一边读题一边在试卷上勾画重要条件，确保读清题意，遇到自己没有思路的题目要果断跳过，保证会做的题目全部拿到分数，余下时间再去处理难题和检查。”

　　【化学】

　　背诵答题模板节约组织语言时间

　　分享人：卢俊裕

　　（教育学硕士，深圳实验学校化学教师，致力于初、高中化学教学衔接的研究。2016、2017年参加中考阅卷工作，熟知深圳中考化学答题技巧。）

　　中考理化考试安排在23日14时至15时30分，卢俊裕建议考试前几天，考生可以在考试同一时间进行半小时的训练，提前感受中考的感觉。他还建议考生考前可翻阅化学课本中有关化学实验、各个单元插图的内容，如果有网络条件，还可以观看初中阶段化学实验的视频。此外，也可以翻阅错题本进行查缺补漏。

　　“教师资源也值得好好利用，做完一套卷子，可以主动找老师面批，他们可以在短时间内，找出错误的地方，给出针对性的提醒。”卢俊裕说，考前背诵答题模板也很重要，可研究备考时所用资料书的参考答案，寻找“一句话”的答案，“中考化学非选择题中，最大文字量的填空也就仅仅是一句完整的话，如果考前能把那些‘一句话’的答案背诵下来，可以节约因组织语言而浪费的时间。”

　　卢俊裕说中考化学科目占理化考试40%的时间，共计36分钟。通常他建议学生30分钟以内完成所有题目，考生可根据自己实际情况，调配好各部分题目的完成时间。结合题目难度，一般而言，选择题约7分钟、推断题约8分钟、实验题约7分钟、计算题约8分钟比较合适，剩下的时间应检查试题或投入到物理的题目中。

　　“中考很重要，但并不能决定孩子的一生，家长不要过于紧张，做好饮食起居的后勤工作即可。”卢俊裕建议，考试结束前，家长不必追问学生考况，“如果孩子感到不如意，家长也应让孩子自己去感受这个过程，因为这是孩子成长的一部分。”

　　【历史】

　　答题一定要把握住材料的主旨

　　分享人：吴碧娜

　　（历史学硕士，深圳高级中学南校区历史学科组组长，2011年在广东省历史与社会教学基本功比赛中获得教学设计比赛一等奖，2012年获得深圳市初中历史说课比赛一等奖。）

　　“历史科目考前三天的复习，首先要注意知识点的查漏补缺。”吴碧娜表示，掌握好知识点是客观题得分的保障，考生在考前要重温一遍考试大纲和历史教材，看看有没有尚未掌握的知识点，及时发现及时补漏。

　　“材料题和论述题需要一定的解题技巧，考生考前可通过回顾以往的题目重温答题要领。”吴碧娜指出，遇到材料题，首先应看材料上面的主题概述，把握整道大题的主题，随后审小题题目，看对应的材料，根据每个小题的分值落笔答题。

　　吴碧娜还总结了一套材料题答题策略，她表示，题目若出现“根据材料回答……”，答案从材料中来，在题干没有特别要求用自己的话回答的情况下，考生可以直接摘抄材料原文作答；题目若出现“根据材料，结合所学知识回答……”，考生要审清材料，联系所学的知识作答；题目若出现“综合上述材料……”的启示、建议等开放性题目，可参考整道大题的主题，或者每则材料的主旨思想进行解答。

　　吴碧娜还提醒考生，考前要多关注时事热点，“历史考试材料经常从当下的时事热点中来。”

编辑： 罗予岐

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