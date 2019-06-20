明年穗公办园幼儿占比要过半

2019年，广州各区公办幼儿园在园幼儿数占比达到40％以上；2020年，广州各区公办幼儿园在园幼儿数占比达到50％以上，普惠性幼儿园在园幼儿数占比达到80％以上。

2019年，广州各区公办幼儿园在园幼儿数占比达到40％以上；2020年，广州各区公办幼儿园在园幼儿数占比达到50％以上，普惠性幼儿园在园幼儿数占比达到80％以上。

近日，《广州市促进学前教育普惠健康发展行动方案》（以下简称《行动方案》）发布，通过促进学前教育普惠健康发展，广州努力满足人口出生高峰带来的入园需求，确保“有园上”；同时提升质量，不断满足“有好园上”的需求。

小区配套幼儿园不得办成营利性

《行动方案》明确，2019年广州各区公办幼儿园（包括教育部门办园、其他机关办园、事业单位办园、国有企业办园、集体办园和部队办园；不含在民政部门或市场监管部门登记的民办幼儿园）在园幼儿数占比达到40％以上。2020年，广州各区公办幼儿园在园幼儿数占比达到50％以上，普惠性幼儿园（包括公办幼儿园和普惠性民办幼儿园）在园幼儿数占比达到80％以上。

为实现这一目标，各区需指定工作台账，形成“一区一策”，将“到2020年，常住人口规模4000人以上的行政村举办规范化普惠性幼儿园，常住人口规模不足4000人的行政村设分园或联合办园”的要求列入乡村振兴工作。此外，新增城乡建设用地优先保障幼儿园建设，每个镇（街）至少举办一所公办幼儿园。

小区配套幼儿园可以办成营利性幼儿园吗？《行动方案》明确，新接收的小区配套幼儿园和租约到期的小区配套幼儿园由属地区政府统筹安排，举办为公办幼儿园或委托举办为普惠性民办幼儿园，不得举办为营利性幼儿园。确保配套幼儿园与首期建设的居民住宅区同步规划、同步设计、同步建设、同步验收、同步交付使用。2020年底前公办幼儿园在园幼儿数占比未达到50％以上的区，其新接收的小区配套幼儿园和租约到期的小区配套幼儿园应举办为公办幼儿园。

现有公办园升级改造每所补助200万

加大学前教育经费投入力度，优化财政经费投入结构，有利于促进学前教育普惠、均衡发展。《行动方案》中明确，对新建公办幼儿园建设给予专项扶持。对于已开工建设的新建公办幼儿园，市本级财政参照市中小学校基础教育设施三年提升计划建设标准，按照建设工程合同价款的50％给予一次性奖补。

《行动方案》还明确，对于新建和利用已有建筑物新举办的公办幼儿园（包括利用国有企事业单位已有建筑物、中小学富余场地等举办的幼儿园以及回收、改制、移交的小区配套幼儿园或其他幼儿园），给予每所360万元设备补助。对于现有公办幼儿园通过改、扩建新增的班数，继续给予每班30万元一次性补助。逐步完成对现有公办性质幼儿园的升级改造（包括消防升级改造、房屋安全及抗震升级改造、设施设备和专用室升级改造、日常修缮等），给予每所200万元一次性升级改造补助。

此外，对各区新增公办幼儿园学位，按“多干多给”的原则进行奖励。按期完成2019年新增公办幼儿园学位任务的区，在完成任务（包括任务数为0）的基础上每新增1个公办幼儿园学位，市本级财政给予0.5万元奖励。

明年幼儿园专任教师100%持证上岗

《行动方案》规定，合理配置公办幼儿园编制资源，规范幼儿园教职工编制管理，严禁挤占、挪用、截留编制和有编不补。同时，把培养良好师德师风作为幼儿园文化建设的核心内容、考核评估的重要指标和教师资格定期注册、岗位聘用、业绩考核、职称评定、评优奖励的重要内容。对违反职业行为规范、影响恶劣的教师实行“一票否决”，终身不得从教。

在待遇方面，《行动方案》中明确，力争2022年底前逐步建立公办幼儿园非在编教师和普惠性民办幼儿园教师津贴制度，逐步实现普惠性幼儿园教师待遇相当。依法保障普惠性民办幼儿园教师在业务培训、职务聘任、教龄和工龄计算、表彰奖励、科研立项等方面享有与公办幼儿园教师同等的权利。到2020年，实现幼儿园园长和专任教师100%持证上岗。

广州还将加大学前教育师资培养力度。《行动方案》明确，加快筹建广州市幼儿师范专科学校，扩大合格教师培养规模。鼓励有条件的高等院校加强学前教育专业建设和保育培训，扩大本科层次学前教育专业招生规模。建立教师定向培养计划，为农村地区定向培养幼儿园教师。