广东高校大部分增加省内招生计划

近日，广东高校陆续公布今年本科招生计划。不少高校在省内招生计划有所增加，为广东考生提供更多优质学位。

近日，广东高校陆续公布今年本科招生计划。不少高校在省内招生计划有所增加，为广东考生提供更多优质学位。此外，多数高校今年也有新增招生专业。记者梳理了部分省内高校招生信息，供学子们参考。

华南理工大学

广州国际校区首招本科生

2019年，华南理工大学全国计划总数6700人，比2018年增加400人；各省计划原则上均较2018年增加或持平。广东省文理科普通类计划总数将比去年大幅增加，预计新增计划240人，总计划约3200人。2019年华南理工大学新增机器人工程、智能制造工程、微电子科学与工程、分子科学与工程和临床医学五个专业。广州国际校区2019年开始本科招生，共招收400人，其中高考招生200人，二次选拔200人。广州国际校区招生代码和学生学费与其他校区一致。

暨南大学

在粤招生2332人

暨南大学今年在全国计划招生4660人。其中广东省计划招生2332人，较去年增加19人，包括普通类2173人、暨南大学伯明翰大学联合学院114人、艺术类45人。其中,暨南大学伯明翰大学联合学院在各省以独立代码或单独批次招生。为鼓励优秀考生报考，暨大设立了优秀新生奖学金,设特等奖、一等奖、二等奖、三等奖，最高特等奖,可奖10万元。特等奖要求高考文化总成绩在所在省(自治区、直辖市)排名前十名。

华南师范大学

扩招700人 新增11个专业

华南师范大学该校2019年本科计划招生7020人，其中师范类专业招2490人，非师范类专业招4436人，本科插班生94人，比去年增加700人。其中，师范专业计划在广东招生1898人，非师范专业计划在广东招生3877人。

该校今年还新增11个专业招生，分别是人工智能、马克思主义理论、网络与新媒体三个本科专业，以及国际联合学院8个中外联合培养专业。

华南农业大学

本科扩招千人 增4个专业

华南农业大学2019年本科招生总计划达到1万人，比去年增加1000个计划。在广东省计划招生7871人，较去年增加823个计划。新增数据科学与大数据技术等4个专业，招生专业达到99个。

今年在广东省招生计划7871人，较去年增加823人。新增4个专业：数据科学与大数据技术、家具设计与工程、中药资源与开发、野生动物与自然保护区管理。

南方医科大学

增加招生计划100人

南方医科大学本专科招生计划3300名，其中本科计划3200名，较去年增加100名；10个本科专业（含方向）及护理专科兼招文科考生。新增2个拔尖人才培养创新班——基础医学（院士创新班）、中医学（名老中医传承班），新增公共事业管理（健康服务与管理）培养方向。

6月24日~29日,南方医科大学将在校本部和顺德校区举办校园开放周活动，向考生开放人体科学馆、校史馆、创业学院、体育馆设施。

广东工业大学

九成计划投放广东

2019年，广东工业大学招生总计划9500人，比去年增加400人；其中，省内计划8324（约占90%），省外计划963人，高水平运动队等其他类招生计划213人。

该校今年新增数学类招生大类，按大类招生的专业增至10个。本科国际班生源省份(市)扩至5个，包括广东、湖南、海南、福建和重庆。

广东外语外贸大学

在粤招生计划占比超八成

广东外语外贸大学今年计划招生总数5040名，其中，在广东普高招生计划达4155名（含130名面向省内农村和贫困地区学生的“地方专项计划”）。在广东的招生计划占该校今年招生总计划的82.44%。今年，广外共有66个专业有招生计划。其中，英语专业继续招收师范类学生，计划招生90名，较去年增加38名，招生录取批次为本科提前录取批次。

汕头大学

省内计划招生增加730人

汕头大学2019年全国招生总计划3100人，其中省内招生计划2447人，省外617人，高水平运动员计划5人，按规定预留计划31人。今年计划比去年增加800人（其中省外比去年增加70人）。

在2018年新增八个新专业招生的基础上，今年新增了西班牙语和环境工程、建筑学、材料科学与工程四个新专业的招生，紧密对接社会发展的需求。新增四个专业省内招生计划分别为：西班牙语12人，建筑学22人，环境工程32人，材料科学与工程32人。

广东财经大学

新增法学本硕连读实验班

广东财经大学今年招生计划为6010人，与去年大致持平，其中广东省内计划5715人，共有54个专业（不含中外联合培养项目）招生，在本科批次录取。

今年新增了法学3+1本硕连读实验班，学生前三个学年在广州学习，第四学年在澳大利亚西澳大学学习。在修业年限内同时达到广东财经大学法学学士学位授予条件和西澳大学法律硕士学位授予条件的学生，将同时获得两校学位。

广东金融学院

今年在粤招生计划3828人

广东金融学院今年计划招本科生4000人，比去年减少1000多人。今年在粤招生计划3828人（含地方专项招生计划30人及中外联合培养学分互认项目单独招生代码招生计划105人），外省招生计划132人（含新疆喀什地区定向招生计划10人），预留计划40人，面向全国31个省（市、区）招生。新增数据科学与大数据技术、知识产权、计算机科学与技术（2+2中澳班）3个本科招生专业。

广东技术师范大学

省内招生计划7095人

广东技术师范大学面向广东、广西、湖南、海南、江西、内蒙古等20省、自治区招生。招生总计划为8000名，其中省内招生计划7095人，省外招生计划905人。在去年增设了“数据科学与大数据技术”和“机器人工程”专业的基础上，今年又新增加了“智能科学与技术”和“应用统计学”两个专业。