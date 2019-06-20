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中考在即如何踢好临门一脚？

2019-06-20 07:18 来源：广州日报
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　　中考在即，如何在第一天的语文考试中取得“开门红”？数学考试如何克服畏难情绪，让数学不再成为中考拦路虎？英语应该如何在冲刺阶段有效提分？日前，记者采访了广东实验中学附属天河学校的语、数、英三科名师，请他们为中考冲刺阶段的考生支招。

　　语文 作文加强40分钟限时训练

　　语文名师王义佳表示，中考试卷中60%以上都是基础知识。要取得好成绩，夯实基础知识，查漏补缺是关键。首先，要依据考纲对知识点进行梳理，对重点知识进行归纳、分类，完全掌握中考的必考点和常考点。

　　复习的秘籍就是“勤”——勤背、勤记、勤写、勤查、勤问。勤能补拙，有背有分，多背多分。冲刺阶段再做大量试题是不可取的。最直接、最有效的方法是，把之前出现的错题，特别是反复出现的错题找出来，归纳、分析、总结并认真做会，弄懂。同时，要进行应试技巧的训练，包括审题是否严谨、答题是否规范、表达是否条理清晰等应试技巧，考生应针对自己的不足，进行解题的规范性训练。

　　作文虽然需要平时的积累，但它作为考题的一部分，还是有一定技巧可言的。最后几天的复习，还是要兼顾作文。王义佳表示，在复习时要了解中考作文的评分标准，对照自己的作文情况，找出差距和需要注意、改进的地方，做到有的放矢。考生有必要了解具体的要求，知道在哪些方面努力可以不减分，在哪些方面努力可以再加分，最大限度地提高自己的作文得分。其次，注意发挥自己的优势，选择最能发挥自己水平的角度去写，加强限时40分钟的作文实练，争取尽可能地多得分。

　　王义佳提醒，越是面熟的题目越要仔细，不能想当然地就填上答案，事实上这些看似简单的题目内有玄机。

　　建议一道题看三遍，关键词划出来，能避免丢失“可得之分”。有意识地培养好的考试习惯，到中考时才会得心应手。还有一个小窍门，中考前夕，要抬头挺胸快步走，有助于增强信心，要相信自己的力量，不要迷信，更不要焦虑，有了良好的心态就能达到力所能及的考试目标。

　　数学 对数学压轴题可相对淡定

　　对于有数学科的复习，广东实验中学附属天河学校数学名师刘一鸣表示，最后阶段的备考原则，应是“调整心态为主，查漏补缺为辅，适当套题训练”，做好最佳的准备。数学既是初中语数英三大基础学科之一，又是中考三门理科之首，难度压倒一片学生，是让学生产生畏难情绪的最主要学科。学生的情绪状况不佳的话，会影响学生的发挥，所以考前的心态调整十分重要。

　　刘一鸣的建议是：1.了解自身的数学短板，认识到自己的不足，不必在薄弱的地方追求完美。2.了解数学中考的梯度设置。按照经验，这些年数学中考试卷的命题均是由浅入深，难度层层递进，但在选择和填空一般会设置代数和几何各一道“小压轴”。学生要提前知悉这种规律，在考试的时候才不会因为卡题而慌张或浪费时间；可根据实际情况策略性跳过，调整做题顺序。3.了解历年来压轴题的难度系数，24、25两道压轴题，一般是各14分，但是全市均分一般只有1~3分，能完整做出来的考生其实寥寥无几，全靠积累，最后阶段，对压轴题心态淡定一些，反而能够用积极的心态应对考试。

　　刘一鸣表示，在避免大量刷题，也不“死磕”压轴题的同时，考生应该静下心来，查漏补缺。《中考指导书》、每次模拟试卷和自己积累的错题本是最好的复习资料。翻看每次模拟考试的错题和错题本，找出知识盲点，利用《中考指导书》上的知识要点和习题进行巩固，确保尽可能地熟悉每一个考点内容。

　　此时的套题训练并非指完整两个小时25题的整卷训练，而是做“限时板块训练”：用20~30分钟完成前16到选择填空题，或用60分钟完成前22~23题。具体的时间安排和题量安排因人而异，原则是越熟练越好。通过训练，一方面不断提高熟练程度，这里的熟练并非单纯指速度快，还要求对题型和考点熟悉；另一方面，在订正环节中分析自己的失误，除了查漏补缺之外，还必须要通过主观意识去克服过往的不良习惯，逐渐消除非智力因素导致的出错，提高正确率。

　　英语 冲刺阶段小伙伴互帮大有成效

　　中考复习已今进入最后的冲刺期，如何在最后的几天里，向英语科“多要几分”呢？广东实验中学附属天河学校英语名师黄巧仪表示，"要回归基础，归纳错题，重视战术，调整心态”。

　　首先，在考前建议所有同学以同伴互考、默写等形式把《中考指导书》中出现的所有单词、短语、动词的不规则变化表进行复习，争取全部熟练掌握，基础稍弱的同学争取通过多轮复习尽量缩小未掌握的范围。其次，以语法选择题型为例，在考前应重点复习自己在历次考试、作业练习中积累的错题。语法选择的考点相对是比较固定的，在复习时可整合各考点的错误率，对错误率高、不熟悉的考点进行做题方法上的梳理，然后适当挑选同类考点的题目进行做题技巧的巩固。

　　完型填空和阅读理解题型主要考查篇章理解的能力，在考前还需重视强化训练做题策略。黄巧仪提醒考生牢记：所有答案都出自原文，或必须在原文基础上进行相应推断而得出，切忌脑洞大开，因此在做每一道题时必须在原文中划出答题的相关信息，这样做也便于答题后的检查确认。对于完形填空，必须做到细心审题，先易后难，遇到难题时可做好标记先跳过，不要纠结太长时间，等做完全部题目再回头细细推敲确定答案。对于阅读理解题，除了要在文中划出关键信息外，考生应重点注意深层理解题的解题技巧复习，如考前可重点复习通过首尾段及主题句归纳文章大意、通过分析文体推断写作意图及文章出处、通过行文逻辑和语境推断作者言外之意、通过上下文语境猜测生词词义等技巧。同时，在做题时应细心研究每个选项的细微差别，尤其是要细心观察是否与原文信息有所出入，注意用好排除法，进一步提高答案的准确性。而对于阅读填空题，最重要的是找准复现的关键信息，以及学会分析句子间的过渡逻辑关系。

　　对于作文，要想得高分，要先了解考场优秀作文的基本特征。首先必须要保证卷面整洁、书写规范美观。其次，在下笔前先审清题目要点，理清文章结构。黄巧仪表示，中考作文通常是按所给要点打分，必须确保要点齐全。在写作时还需注意写好各部分、句与句间的过渡，使文章逻辑清晰、连贯性强。在进行要点的翻译时要注意选择部分要点进行适当的拓展，不会写的信息点，学会转换思维去表达。尽量用上所学的恰当的短语、句型，但需注意表达的正确性及上下文的衔接。最后，注意给文章加上适当的结尾，进一步突出文章主题。

 

编辑： 罗予岐

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