科技赋能为学员创造价值 尚德机构分享智慧教育新探索

6月14日，2019第五届中国智慧城市国际博览会召开，尚德机构受邀出席期间的智慧教育行业沙龙，与其他教育机构一起围绕智能技术如何赋能教育行业等问题进行探讨。

6月14日，2019第五届中国智慧城市国际博览会召开，尚德机构受邀出席期间的智慧教育行业沙龙，与其他教育机构一起围绕智能技术如何赋能教育行业等问题进行探讨。

中国城市和小城镇改革发展中心智慧低碳发展部副主任、智慧城市发展联盟副秘书长吴晓敏在沙龙的致辞中表示：“新时代下的智慧教育，不仅是指通过现代信息技术对教育传递的智能化，也同样包含通过智能技术和手段，帮助教育机构实现更好的信息收集和共享，整体来促进教育改革与发展”。

阿里巴巴大文娱有关负责人表示，在数据化时代，每个学生的基础、兴趣、学习习惯、学习路径等都有不同的特点，用数据智能重构教育资源与教育方式，能为行业带来不同的教育解决方案，赋能智慧教育。

围绕如何搞好智慧教育的问题，尚德机构与会代表分享了自身的探索和实践。目前，尚德机构为所教授的700多个科目建立了教研系统，管理所有的知识树。过去几年间，完成了超过29万个知识点的整理，为知识点标注解析和考试要求。在此基础上，运用人工智能与大数据技术，并结合考试大纲，尚德机构教研人员对海量题库与历年真题进行分析，对每个知识点考查次数与重要程度进行评估，总结出高、中、低频考点。同时，预测出考点，形成尚德特有的集训资料与模拟卷。

智慧教育给教学体系也带来转变。据介绍，在日常教学考核中，尚德机构紧紧围绕“预估通过率”指标，推动教师们主动拥抱人工智能和大数据思维，引导学员高效做题，用最少的时间获得更高的分数。借助深度学习技术，AI根据每个学员上课、写作业情况，实时计算出学员对每个知识点的掌握情况，给出掌握进度，自动计算出预测分，并与通过的学员进行对比，适时调整学习方案，重点弥补自身薄弱之处，实现了“因材施教”的个性化教育目标。

在此基础上，尚德机构形成了“一个核心”和“三个着力点”。所谓“一个核心”，就是以“预估通过率”为核心，推动教师们进行智能教学。在坚持“预估通过率”为核心的前提下，尚德机构运用大数据和人工智能技术，创设“自适应刷题”、“极高频选择性刷题”、“预估分督学刷题”三个场景，以高效刷题为目标聚焦这“三个着力点”，引导教师针对性开展教学并引导学生科学高效地做题，不仅节省了学员学习时间，还提高了考试通过率。