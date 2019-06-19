广州多家技师学校举行校园招聘

14日，在广州市交通技师学院举办的校园招聘会现场，200多家企业带来了7000余个优质岗位。

进入六月以来，广州市内多家技师学校陆续举行校园招聘会。笔者从广州市轻工技师学院、市交通技师学院、市技师学院等三所技师院校获悉，在日前举行的校园招聘中，吸引了超500家企业参与，带来上万个优质应聘岗位。

值得注意的是，今年多家技师院校举行招聘会的规模、岗位数量均为历年之最，入选招聘会的企业包括行业龙头、国内500强乃至全球500强企业。在企业求人倍率方面，最高出现6：1，为了吸引这些经过专业技工教育的毕业生，许多企业给出高薪酬、高福利待遇，最高月薪近万元，显现出市场对于专业技术人才的迫切需求。

企业提前入校挑选人才

14日，广州市轻工技师学院、市交通技师学院和市技师学院同天举行校园招聘，其中广州市轻工技师学院和广州市交通技师学院均表示此次招聘会是学院历年来企业最强、岗位最全的一届招聘会。

其中，仅在广州市交通技师学院的招聘会上，200多家企业就带来了7000余个优质岗位。企业对高技能人才的庞大需求，使得技工院校毕业生招聘常年保持“供不应求”的状态。

据广州市技师学院介绍，此次招聘会共有205家企业参加，为全校817名学生提供了4719个工作岗位，求人倍率高达6：1。而即将于18日举行校园招聘会的广州市工贸技师学院也表示，将有268家企业带来8000多个岗位面向1617名学生招人，预计每个学生可选岗位达5个之多。

为了能提前招到合适人才，越来越多的企业正将招聘对象从应届毕业生延伸至下一年毕业生。其中，广州市轻工技师学院举行的校园招聘会，就为2000多名2020届毕业生提供了150家龙头企业、近6000余个岗位。

“2019年毕业的学生，早在去年已落实就业去向，一毕业或还没毕业就已经转正。今年的招聘会我们统称为2020届毕业生顶岗实习预订会，让企业提前入校挑选人才。”广州市技师学院招生就业处主任温志刚介绍，2020届毕业生共1773名学生将在企业进行顶岗实习。

“订单班”为企业培养生力军

事实上，在统一组织招聘会前，已有不少企业单独在各院校举行宣讲活动，提前针对性招收人才。

温志刚表示，在此次市技师学院校园招聘会召开之前，已有956名学生被广汽丰田、广汽本田、美的集团、海信集团、广州白云空港等名企预订，占比53.9%。而在广州市工贸技师学院招聘会之前，也已有18家企业先后在学院举办招聘宣讲，提前“抢订”了616名学生。

为了能够提前招到高技能人才，近年来越来越多的企业与技师院校开展“订单式”培养计划，技师院校也以就业为导向培养专业化人才。

据广州市技师学院相关负责人介绍，广汽丰田已经与学院在2009年签署建立T-TEP项目合作协议，是丰田在中国内地设立的第31所T-TEP学校，也是在全省设立的第四所。每年都从学院优秀学生中择优成立“订单班”，严格遵照培训体系为企业培养生力军。据悉，今年共有35名“订单班”学员在招聘会期间被企业选中。

同天，广州地铁集团也与市轻工技师学院提前两年组建了“订单班”，招聘会当天有超过350名2021届毕业学生参加“订单班”选拔。广州市交通技师学院也已与国内外知名企业开设近30个校企双制班，年定向培养高技能人才达600人以上。

毕业生更注重职业发展前景

除了提供充足的岗位，各大企业也针对高技能人才提供优厚的薪资待遇。据广州市技师学院介绍，在学院黄石校区，仅针对现代服务产业系专业，就有近百家企业提供相对应的1200余个工作岗位，顶岗实习起薪多在3000元左右，正式毕业的工资水平可达到6000—8000元及以上，也有企业开出近万元月薪。

“我们每年都会来广州市交通技师学院进行招聘，给学生的实习补贴是月薪5500元以上，我们非常希望他们实习期满后能够留下来。”广州希音供应链管理有限公司代表说。

面对企业给予的高薪待遇，学生自我定位则显得相对理性。“刚走上工作岗位，我更看重的是能否学到实在的技能、本事，以及职业发展前景。”广州市技师学院2017级汽车制造与装配高中班学生洪俊斐表示，拥有硬实力才能前程无忧。

凭借培养输送技术过硬的人才，以及市场上对高技能人才长期的供不应求局面，近年来广州市技工院校毕业生就业形势持续向好。

据广州市人社局统计数据显示，全市共有27家技工院校，全日制在校生10.53万人，开设12大类、128个专业。技工院校与知名企业合作开设“双制班”“订单班”“冠名班”321个、在校生1.4万人，学生综合职业能力和就业竞争力得到不断提升，毕业生就业率常年稳居98%以上。