调查|“天价”志愿填报服务，真的“靠谱”吗？

志愿填报服务内幕起底！告诉你数据、定价、专家资质，哪里容易有坑？

据广东省教育考试院消息，今年高考成绩将于6月25日左右公布，高考志愿填报的大幕也将随之拉开，一些考生和家长开始求助志愿填报服务机构，甚至花费“天价”购买咨询服务。

近年来，志愿填报咨询的市场需求日益增加，各类志愿填报APP如雨后春笋般涌入市场，引发质疑：志愿填报APP真的“靠谱”吗？在2019年高考志愿填报之前，记者亲身体验，帮大家一探志愿填报APP内幕。

定价内情

免费官方数据来卖钱？

志愿填报服务大都需要收费，主要分为两类：基础服务与一对一咨询服务。一般花费几十到几百元可购买机构会员或志愿卡获得高招数据查询、性格测试等基础服务。然而，各类数据家长和考生能通过广东省教育考试院和各院校官网免费获得。

对于基础服务包含的性格测试，南方网特邀嘉宾、全球职业规划师陈璐博士指出，这类服务一般提供的霍兰德兴趣测评、MBTI性格测评，其实可以通过教育部高校学生司指定的电子政务平台“学信网”的学职平台免费测试。

一对一咨询服务的费用则成倍上涨至几千甚至几万元不等。在2019广东高考招生咨询会现场，高三家长陈女士向记者展示了其手机上各种各样的志愿填报软件，她表示，最贵的专家咨询甚至高于5万元，让一般家庭难以接受。

5万元的一对一咨询服务，不少人情感上感觉定价过高。此定价合理吗？

本着客观研究的态度，记者进行了一个咨询服务行业内的横向定价比较。同样的5万元在其他服务型机构能获得什么服务？

据公关从业人士透露，5万相当于一家4A公关公司对一家中型企业的月度服务费用，且服务要对客户公司的整体决策负责，是需要整个团队一段时间的深度调研后才能提供专业意见和服务。

相较之下，仅针对个体的5万元高考志愿填报咨询服务，消费者是否能够得到相应的服务回报呢？

专家起底

五万元选专家靠运气？

一对一咨询服务主要依赖专家个人的知识水准和经验判断，这对专家资质提出了一定的要求。高考志愿填报APP的专家们可靠吗？调查发现，有些机构的专家资质难判定，有待考证。

部分专家带着“任性”资历，服务于不同机构，服务价格也差别明显。以高考志愿通APP的首席咨询师孙老师为例，其在高考志愿通官网显示其有10年经验，在优志愿的专家团队中，他是6年以上经验的导师，而在准志愿中，他是8年经验专家。根据机构和服务地区不同，其收费亦从9800元至5万元不等。定价之随意，资质之“任性”，让消费者摸不着头脑。

“承诺”内幕

只要肯花钱，100%录取？

高价的咨询费拦不住家长们迫切的需求，当面对“别人家的孩子都在用……”“同样的分数，上更好的大学”这类噱头十足的广告词时，一些人心动了。在调查中，某家机构的线上客服向记者明确表示，购买高价产品就能保障100%确定录取。有此承诺，似乎花高价也无妨，是真的吗？

（实测聊天截图）

（某志愿填报机构产品列表）

新广告法明确规定，不得对升学、通过考试、获得学位学历或者合格证书，或者对教育、培训的效果作出明示或者暗示的保证性承诺。而仍有部分机构服务套餐提及“保211”“保985”“保c9”等字样，律师表示此类机构的广告与承诺或涉嫌违反新广告法之规定。

而且，越是承诺得圆满越需要消费者的重点提防。高报咨询从业人士透露，某些机构为了兑现100%录取的承诺，很可能造成考生“高分低就”。

他举例解释道，假设有一名有机会“冲”清华北大的广东理科考生，购买了承诺“保211”产品，机构则可以按“保”的思路，只填报“211工程”的延边大学（2018年最低分数线520分，广东高优线500分）及同类大学，便能确保100%录取。如此，机构避免了违约，但考生也可能损失了进入更好学府的机会。

对考生而言，高考志愿填报一生仅有一次机会且影响着个人的人生规划，重要性不言而喻。消费者需要考虑，将自己的未来完全交由他人判断是否合适？建议大家即使购买了服务，也须知并非一劳永逸，机构或专家提供的是指导而非代为决策，最终决断还得靠自己。

数据“揭秘”

“内部数据”非内部，“精准”数据频出错

数据，是志愿填报中的重要参考依据，是决策之根基。然而，深度体验后，记者发现一些疑点，部分机构提供的数据准确性不足，数据源也存疑。

记者选择了近年关注度不断攀升的广东外语外贸大学小语种专业为样本，对某热门志愿填报APP进行数据准确性抽查。结果显示，APP的数据与学校官网公布数据存在多处偏差。

该APP中查询所得数据

广外官网公布数据

以广外2017年普通类招生在广东录取分数为例，APP数据显示，意大利语专业在文科中录取的最低排位是5429；缅甸语在文科中录取的最低排位是7708；希腊语专业在理科中录取的最低排位是22766；土耳其语专业在理科中录取的最低排位是23279；意大利语专业在理科中录取的最低排位是20305。

然而，在学校官网公布的数据中，意大利语专业在文科中录取的最低排位是5252；缅甸语在文科中录取的最低排位是7669；希腊语专业在理科中录取的最低排位是22608；土耳其语专业在理科中录取的最低排位是22856；意大利语专业在理科中录取的最低排位是20162。两者一比较，明显存在不相符。

针对数据“打架”的现象，记者尝试追问几个APP的数据来源。有的客服称与考试院有合作，有的则含糊不清，甚至表示数据的来源属于公司机密，无权告知，但可以保证数据的准确性在99%以上。

实际上，各地教育考试院已明确表示，没有跟任何社会性机构合作，APP等商家所谓的“内部数据”属造谣，其数据准确性也有待推敲。 而各高校招生负责人、资深教育专家都在多个场合反复强调，数据必须查询权威来源。

七分高考，三分志愿。志愿填报中哪怕1%的错误，一旦发生在考生个人身上就是100%，数据之失不能不让人心惊。

此外，目前市场上也有不少机构称使用“大数据”志愿填报、“AI”智能填报。这类填报方法的科学性仍待商榷，此前已有多家媒体进行报道。更值得大家思考的是，人工智能的判断能取代人的决策吗？

作为教育环节中的一大关键点，志愿填报需综合考虑个体的能力、兴趣、意愿等多因素再做出决策—— 每一位考生的情况都是独特的，志愿填报不是“冰冷”的算法，同样需要人文关怀和人性温度。 科技的加入能为大家提供一定便利，但人工智能和大数据不是志愿填报的万能“神药”，家长和考生都需要理性看待，降低对这类产品的依赖性。将之作为辅助而非决定要素，也许才是更合适的使用方式。

律师支招

误信志愿填报APP如何维权？

面对眼花缭乱的高考志愿填报APP市场，若真有需要购买志愿填报服务，该做好哪些预防措施？

广东环球经纬事务所高级合伙人张文婕律师指出，规范整个教育市场法律法规并不多，消费者一定要认真审阅合同，与机构的工作人员沟通好相关承诺的服务细则，并写入合同，以保障自己的权益。

此外，张律师也特别提醒，在出现纠纷后，家长和考生能依据法律得到的补偿仅仅是经济赔偿，录取结果已无法更改，建议消费者对于机构给出的结论建议慎重参考。

专家引导

密切关注省考试院官网资讯

近日，教育部发文警示，每年的志愿填报存在别的考生志愿填报情况、个人成绩变化等不确定性因素，奉劝家长和同学们对待志愿填报APP和广告需谨慎，提高警惕。

高考志愿填报涉及面广、政策性强，需要学校、家庭和社会多方面紧密配合，并非能通过APP服务简化为短时间内、测试评估、数据分析就可做出影响考生未来的决定。

某APP的负责人杨先生曾在采访中表示，“在填报志愿这件事上，家长和考生的信息都极度缺乏。” 而从采访的考生和家长的反馈来看，情况好像恰恰相反。当下，信息“杂音”太多，若无恰当的渠道，他们需要花费大量的时间去分辨信息真伪及有效性。

如何能最高效获得有效高招资讯？南方网特邀志愿填报专家一鸣惊人给出建议，回归本源，看官方资讯。通过省考试院官网仔细研读当年的报考政策等资讯是每个家长的必修课。

他告诉记者，“家长和考生应该从省考试院官网、学校官网等渠道获取最权威最原始的数据，通过官方媒体而非社会渠道去学习志愿填报方法和技巧，再结合个人情况（兴趣和规划）做好志愿填报。”

写在最后

志愿填报是一场需要考生和家长携手奋斗的“智力战”，每一步都需要格外谨慎，南方网记者综合给出几点建议。

第一，尽量不要选择“天价”志愿填报服务，也别轻信机构的宣传广告和承诺。

第二，如果实在需要高考志愿填报服务，建议大家关注三个方面：1.选专家建议多与机构老师沟通，选择沟通顺畅、报考经验丰富的专家；2.细看合约协议，特别是承诺部分，如涉及“100%”“保证”等字眼需倍加小心；3.机构意见仅作辅助参考，具体决策还需要由家长和考生共同完成。

第三，实际上，每个家长都可以成为孩子的高考报考指导专家。大家可以通过广东省教育考试院官网获取官方政策及解读以及各类招考数据，还可以参加由教育部门、学校、媒体等官方机构举办的线上和线下咨询会进行具体咨询，再充分综合孩子的自身情况及意愿进行填报。

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据悉，为进一步服务考生、服务院校、服务社会，保障2019年高考招生录取工作平稳有序地进行，实现平安、公平、诚信、暖心高考，广东省教育考试服务中心于6月26日至6月30日举办“广东省2019年普通高考线上咨询会”。活动将邀请各高校在南方+客户端平台进行线上互动咨询答疑。具体信息敬请垂注。

采写|翁子盈 唐巧燕 柯丹洁 罗予岐 杨智明