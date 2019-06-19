2019年全国联招填报志愿说明及问答

全国联招填报志愿时间安排在6月20日9:00-6月24日17:00。

2019年普通高等学校联合招收华侨港澳台学生（以下简称全国联招）志愿填报继续采取平行志愿方式。

一、填报志愿的时间、方式及注意事项

（一）填报志愿时间

全国联招填报志愿时间安排在6月20日9:00-6月24日17:00。

（二）填报志愿方式

全国联招实行网上填报志愿。考生登录全国联招网上报名系统，网址为: http://www.eeagd.edu.cn/lzks/，输入考生号及预设密码，登录系统填报志愿。考生在网上填报的志愿，一经确认，任何人不得再进行修改。投档时，以考生网上确认的志愿数据为准。

（三）注意事项

1.务必按时上网填报志愿。考生请留意并牢记填报志愿时间，提前拟定志愿填报方案，错峰登录系统，避免填报志愿截止前一刻才确认志愿。填报志愿时间截止后，系统不再开放。

2.网上填报志愿务必确认提交。考生核对所填报的院校及专业志愿无误后，务必点击“志愿确认”按钮提交志愿。只保存志愿信息但未确认的志愿信息无效。

3.志愿确认后不得进行修改。考生在网上填报保存志愿信息后，务必认真检查核对，如需修改，请在确认志愿前进行。点击“志愿确认”按钮后，志愿不得再进行修改。

二、全国联招录取批次及志愿设置

全国联招录取批次分为本科和预科两个批次，均实行平行志愿。

（一）本科批次设一个志愿组A、B、C、D、E、F、G、H、I、J十个顺序排列的院校志愿，每所院校设6个专业志愿和一个专业服从选项。即考生可填报最多10所本科院校，每所院校可选择最多6个招生专业，并须确定每所院校是否服从专业间调剂。

（二）预科批次设一个志愿组A、B、C、D、E五个顺序排列的院校志愿。即考生可填报最多5所预科院校，预科院校不分专业录取。

三、平行志愿投档原则

平行志愿投档录取模式是相对梯度志愿投档录取模式而言的，特指在某个规定的录取批次中，允许考生填报若干个平行但是有顺序排列的院校志愿，按照“分数优先，遵循志愿”的原则，根据考生成绩从高到低排位情况和院校志愿顺序投档，投出的档案均视为第一志愿，由院校择优录取。即将考生按排序原则从高分到低分排序检索，排序高的优先按志愿顺序依次检索考生填报的A、B、C等志愿，如果考生符合A院校的投档条件，则投档A志愿院校，如果达不到A志愿院校的投档条件，则继续检索后续的B志愿……以此类推。考生档案一旦投出，不再检索考生的其他志愿。

四、全国联招考生投档排位原则

投档排位根据考生报考科类及考试成绩情况分别排序，即考生分文理科，按考生成绩总分从高到低排序。考生统考科目成绩总分相同时，则按单科顺序及分数从高到低排序。单科成绩的排列顺序为：文史类为中文、历史、地理、数学、英语；理工类为数学、物理、化学、中文、英语。

五、全国联招投档顺序和比例

（一）投档顺序

1．先进行本科批次投档录取，本科录取结束后，再进行预科批次投档录取。

2．本科批次投档时，普通类、艺术类和体育类不分先后顺序，同时投档。即投档一次，完成普通类、体育类和艺术类三种计划类别的投档。

（二）投档比例

本科批次正式投档时，分别按招生院校最后确认的普通类、体育类、艺术类专业分别招收文、理科计划数的1:1比例投档。预科批次正式投档时，按招生院校最后确认的预科批次计划数1:1比例投档。

2019年全国联招填报志愿问答

问：实行平行志愿后，考生在填报志愿时面临什么风险？

答：平行志愿投档录取模式在一定程度上降低了考生填报志愿的风险，但并不是说平行志愿这种模式没有风险。主要有两方面：

一是因院校志愿填报不合理无法被投档的风险。虽然平行志愿本科批次为考生提供10所院校志愿，但是，如果考生定位不准确，志愿填报过高，没有考虑院校之间的层次高低，导致自身考试成绩没有达到自己填报的所有平行志愿院校的投档线，该考生就不可能被投档，造成投档失败。

二是因专业填报不合理，投档后被退档的风险。全国联招本科批次志愿组的所有院校志愿中，均设有6个专业志愿和一个专业是否服从选项。考生档案被投到所填报的院校后，如果所填报的专业志愿按院校录取规则都不能满足，而考生又不填报服从专业调剂，院校无法进行专业调剂，则该生就可能被退档。从平行志愿多年的实施情况看，因专业不服从而退档在整个退档考生中所占的比例是较大的。

问：实行平行志愿后，考生如何填报志愿，才能增加录取机会？

答：考生在填报志愿时应充分了解平行志愿的优势和风险，科学、合理地填报志愿，才能增加录取的机会。考生在填报平行志愿时应注意以下方面。

（一）详细了解招生政策、院校的招生信息，特别是要了解清楚院校的办学情况和招生要求。

（二）准确定位，合理填报。考生应根据本人的考试成绩，结合个人兴趣、特长、身体条件选择合适的院校和专业，参考往年志愿院校的录取分数线，不要片面强调个人的兴趣愿望，脱离实际。如果考生报考的都是自己成绩达不到录取分数的院校，则可能落榜。

（三）形成梯度，规避风险。平行志愿组内的院校之间要形成合理“梯度”。平行志愿的投档，是按考生所填报的几个院校志愿的先后顺序依次检索的，一旦符合条件，档案即投向先检索的院校。如果院校志愿之间的顺序不合理，没形成梯度，可能导致考生与较好的院校失之交臂，或出现档案无法投出的现象。因此，考生填报的院校志愿之间要有一定的从高到低的梯度，适当拉开档次，把握好“冲、稳、保”之间的梯度关系，既要避免“高分低就”，也要有效规避风险。

（四）注意志愿冷热搭配。实行平行志愿投档录取模式后，院校进档考生的成绩差距缩小，热门专业和优势专业可能出现“拥堵”。因此，平行志愿模式要求考生更加重视专业的冷热搭配 和“服从专业调剂”，在专业选择上一定要留有余地。如果考生服从专业调剂，则被录取的可能性就大大增加了，而那些排位靠后又不服从专业调剂的考生，则被退档的可能性更大。平行志愿一旦投档后被退档，则该批次不再有被投档的机会，就会“落榜”。

问：平行志愿填报院校有没有先后顺序？如果考生第一、第二志愿院校都能录取，考生更向往第二志愿院校，有无可能被第二志愿优先录取？

答：平行志愿是按照“分数优先、遵循志愿”的原则进行投档的，因此平行志愿各院校志愿间也是有先后顺序的。如果考生已达到第一志愿院校的投档分数线，尽管考生更向往第二志愿的院校，也是不可能被第二志愿录取。因为，投档时，计算机检索是从第一志愿开始检索，一旦符合条件，档案即投出。档案一旦投出，其他志愿视为无效志愿。建议考生在填报志愿时，要按照冲、稳、保的思路进行填报，将自己向往又喜欢的院校填在前面，这样被自己向往的院校录取的机会就更大些。

问：实行平行志愿后，高分考生是否一定录取？

答：不一定。高分是相对的，考生能否被录取，不仅与成绩有关，也跟报考院校的投档情况有关。举个例子：假设北京大学、清华大学、复旦大学三所院校在全国联招公布的普通类理科总招生计划是13人，那么，排位在全国联招前13名的理科考生，如果同时填报该三所院校普通类专业，可以投档到该三所院校之一，如果考生专业填报合理，不会被退档。对于排序在第13名之后的考生，虽然分数也较高，但由于不知道其他考生填报志愿情况，如果只填报上述三所院校，志愿风险依然存在，不一定能被投档和录取。

问：考生今年成绩超过了300分，但还没到400分，本科批次可以填报录取最低分数线为400分的院校吗？

答：不建议填报。2019年全国联招本科批次普通类院校（专业）录取最低分数线文史、理工类是300分（其中，部分院校录取最低分数线为400分），也就是说，如果考生填报了录取最低分数线为400分的院校，成绩须达到400分才有机会投档到相应的本科院校。如果没达到400分，考生所填报的录取最低分数线为400分的院校志愿无效，该院校志愿也就浪费了。

问：考生如何填报院校的艺术类、体育类专业志愿？

答：报考艺术类、体育类专业的考生，必须取得相关院校相关专业的术科合格证，否则，无法填报相关院校的艺术、体育类专业志愿。考生如已取得相关院校的术科合格证，且达到普通类录取最低分数线，在填报志愿时，除可填报相关院校的艺术（或体育）类专业外，还可同时兼报相关院校的普通类专业志愿，投档时根据投档检索原则，一起投档。

（广东省教育考试院）