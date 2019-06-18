华农第二届“紫荆国际青年学者论坛”正式启幕

6月18日，华南农业大学第二届“紫荆国际青年学者论坛”在广州开幕。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/ 方玮 戴文浪）6月18日，华南农业大学第二届“紫荆国际青年学者论坛”在广州开幕。来自全球38所高校和科研院所的40余名优秀青年学者和高层次人才齐聚华农，围绕国际前沿科技及热点研究领域展开交流和探讨，并为该校高水平大学及双一流建设积极建言献策。

华南农业大学党委书记李大胜书记在开幕式致辞中，向参加论坛的专家学者、海内外众多青年学者表示欢迎。他谈到，经过110年的办学发展，华农已建成整体办学水平居国内一流，优势和特色学科与领域的研究达到国际先进水平，国际知名、国内高水平的教学研究型大学。当前学校正处于冲击“双一流”的关键阶段，特别是在服务粤港澳大湾区建设和乡村振兴战略的机遇下，学校对优秀人才的渴求越来越强烈。李大胜表示，学校的发展需要人才，学校的发展也将成就人才。他希望本次论坛能汇聚海内外不同学术背景的高层次人才和青年才俊开展学术交流，相互启迪、建立友谊、促进合作，同时让更多海内外优秀人才认识华南农业大学并支持和参与学校的建设和发展。

广州市天河区科技工业和信息化局杜勇副局长向与会嘉宾和青年学者介绍了广州市科技创新相关政策及天河区双创服务平台品牌项目。杜勇对华农近年来为广州市在产学研合作、科技成果转化、推动自主创新、核心技术攻关等方面做出的贡献给予认可，他希望与会专家、学者为华南农业大学的发展给予支持和帮助，为广州市的发展提供智力支持，为天河区的发展提供智慧与帮助。

华南农业大学人事处处长、人才办主任丁红星从师资队伍、科学研究、人才培养、社会服务、对外交流合作等对学校进行了整体介绍，阐述了华农高水平大学及双一流建设的总体目标和建设思路，并重点介绍了各级人才培养项目及政策制度。

记者了解到，本届论坛还邀请到来自中国农业科学院农业基因组研究所黄三文研究员，华南农业大学兰玉彬教授、李建明教授，墨西哥国家光学研究中心Eden Morales Narvaez 教授，香港大学李晶博士，阿卜杜拉国王科技大学梁汉锋博士分别作大会报告，分享他们在各自研究领域的最新科研成果。此外，兰玉彬教授和李建明教授还分享了各自加盟华南农业大学的心路历程，并结合自身科研与学院、学校的发展，向青年学者介绍了学校及各自所在学院的科研发展和平台建设的优势。

据悉，本届论坛除18日的6场主报告外，分论坛将于19日在各个学院分别举行。论坛期间，学校还将组织参会青年学者参观校史馆及游览校园。